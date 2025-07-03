Gradient Boosting ist eine sogenannte Ensemble-ML-Technik, die eine Sammlung schwacher Modelle zu einem einzigen, genaueren und effizienteren Prognosemodell kombiniert. Bei diesen schwachen Modellen handelt es sich in der Regel um Entscheidungsbäume, weshalb die Algorithmen gemeinhin als Gradient Boosted Decision Trees (GBDTs) bezeichnet werden. Gradient-Boosting-Algorithmen arbeiten iterativ, indem sie nacheinander neue Modelle hinzufügen, wobei jede neue Iteration darauf abzielt, die Fehler der vorherigen Modelle zu beheben. Die endgültige Prognose des Aggregats ist die Summe der individuellen Prognosen aller Modelle. Gradient Boosting kombiniert den Algorithmus des Gradientenabstiegs und die Boosting-Methode, wobei der Name eine Anspielung auf jede Komponente enthält.

Dieser Trainingsprozess nutzt einen Strength-in-Numbers-Ansatz, mit dem Data Scientists beliebige differenzierbare Verlustfunktionen optimieren können. Mit Gradient Boosting lassen sich komplexe Regressions- und Klassifikationsprobleme lösen. Bei der Regression stellt das Endergebnis den Durchschnitt aller schwachen Lerner dar. Bei der Arbeit mit Klassifizierungsproblemen kann das Endergebnis des Modells als die Klasse mit der Mehrheit der Stimmen der Modelle mit schwachen Lernern berechnet werden.