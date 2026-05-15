SAP e Snowflake inauguram uma nova era de IA para empresas com integração de cópia zero

Isso marca o próximo passo definitivo de uma visão em que informações de negócios e dados externos podem ser unificados sem concessões. A disponibilidade ao público (GA) dessas ofertas concretiza a promessa de uma base de dados verdadeiramente unificada, levando nossos clientes em comum da fase de anúncio para a execução.

A base dessa parceria é um profundo esforço de coengenharia, projetado para eliminar os silos entre os dados da SAP e o restante do data estate corporativo. Historicamente, a integração de dados tem sido complexa, cara e repleta de exigências de governança, demandando extensos processos de ETL e gerando duplicação de dados. Nossa parceria ajuda a eliminar esses obstáculos com foco na integração bidirecional de cópia zero e em semântica holística, permitindo que a IA compreenda melhor o contexto e o significado dos dados em todo o data estate do cliente.

O núcleo de nossa colaboração oferece duas soluções principais:

SAP Snowflake (Solution Extension): Para novos clientes Snowflake, o SAP Snowflake é o caminho liderado pela SAP para o Snowflake AI Data Cloud completo e de nível empresarial. Os clientes têm acesso a toda a amplitude da plataforma Snowflake, não apenas a um conjunto limitado de recursos, para unificar dados da SAP e dados corporativos em uma base única e confiável para IA e análise de dados. A solução é certificada, vendida e suportada pela SAP com co-venda da Snowflake, e entregue na edição Business-Critical para oferecer a resiliência, a capacidade de ajustar a escala e o modelo conjunto de sucesso do cliente exigidos por cargas de trabalho de missão crítica. SAP Business Data Cloud Connect for Snowflake: Para clientes Snowflake existentes, essa oferta viabiliza a integração bidirecional de cópia zero de dados SAP de missão crítica diretamente nos ambientes Snowflake que já operam hoje. Isso é transformador porque fornece acesso quase em tempo real a dados SAP críticos com modelagem semântica e semântica rica para equipes de IA, analistas de dados e aplicações, sem duplicar os dados. Os dados permanecem na origem, mantendo controles de governança unificados e disponibilidade quase em tempo real.

Essas ofertas conjuntas demonstram o compromisso compartilhado da SAP e da Snowflake em tornar os dados corporativos consistentemente confiáveis, governados e prontos para impulsionar resultados orientados por IA. Explore os detalhes da integração e as orientações de configuração aqui.

Habilitando a próxima geração de IA para empresas

Os clientes Snowflake agora podem ir além da análise de dados descritiva e obter insights preditivos poderosos, unificando dados de negócios SAP estruturados, como estoque, vendas e registros financeiros, com fontes de dados não estruturados ou externos, como previsões meteorológicas, sentimento em redes sociais ou logs de máquinas.

Os primeiros adotantes já estão aproveitando essas ferramentas para acelerar pesquisas e melhorar a acessibilidade dos dados em suas organizações. Os conjuntos de dados combinados possibilitam:

Cadeias de suprimentos preditivas: Migrar do gerenciamento reativo de estoque para operações preditivas, combinando dados de estoque quase em tempo real da SAP com previsões de mercado e meteorológicas externas no Snowflake.

Planejamento de cenários financeiros: Os analistas financeiros podem executar cenários "what-if" quase em tempo real usando dados combinados de vendas, marketing e operações provenientes da SAP e de outras aplicações corporativas, permitindo decisões estratégicas mais rápidas e precisas.

Visão 360° do cliente: Vincular histórico de compras e dados de pedidos da SAP à análise de sentimento do cliente para prever churn, personalizar ofertas e sugerir ações agênticas ao longo da jornada do cliente.

Essa mudança fornece o contexto e a governança unificada necessários para desenvolver e implantar agentes de IA que possam confiar nos dados com os quais operam. Com o Cortex Code, as organizações podem criar agentes de IA sobre essa base unificada em minutos. A integração, disponível hoje nas regiões comerciais da AWS, com Microsoft Azure e Google Cloud Platform previstos para o segundo semestre de 2026, permite que os dados sejam tratados como um recurso unificado, desbloqueando níveis de excelência operacional e inovação que antes eram difíceis de alcançar.

À medida que a parceria entre SAP e Snowflake continua a evoluir, estamos comprometidos em facilitar o aproveitamento dessa poderosa combinação pelas organizações. Convidamos você a se aprofundar nos benefícios técnicos e estratégicos da integração de dados de cópia zero e da modernização de dados com SAP e Snowflake.

Para saber mais sobre o valor da união entre SAP e Snowflake, bem como estratégias de implementação, confira nosso ebook Snowflake and SAP: Powering Enterprise AI with Unified Data and Context. Também estamos animados em participar do SAP Sapphire Orlando hoje e nos próximos dois dias, encontrando nossos clientes e parceiros para discutir o valor e o impacto dessa forte parceria e de nossas ofertas. Também estaremos no SAP Sapphire Madrid e no Snowflake Summit 2026, e fique atento a uma série de webinars em junho.