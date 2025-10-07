Temos o prazer de anunciar que o Claude Sonnet 4.5, o modelo Anthropic mais potente até o momento, encontra-se agora disponível para os clientes no Snowflake Cortex AI. Com uma parceria de vários anos, a Anthropic e a Snowflake têm o compromisso de trazer inovações em IA generativa para os clientes. Esse lançamento tem como objetivo ajudar as empresas a desenvolver e dimensionar a escala de produtos de IA de forma fácil, conectada e confiável.
Na qualidade de parceiro de lançamento da Anthropic, estamos disponibilizando o Claude Sonnet 4.5 (em versão preliminar pública no Cortex AI) no mesmo dia. O modelo está disponível dentro do perímetro seguro do Snowflake para uso com o Cortex AISQL e o Cortex REST API. Em breve, ele também será lançado em Cortex Agents (em versão preliminar pública) e Snowflake Intelligence (em versão preliminar pública).
Melhorias em relação ao Claude Sonnet 4
O Claude Sonnet 4.5 oferece atualizações significativas em relação à anterior versão, com melhorias importantes nas seguintes áreas:
- Melhor conhecimento de domínio. O modelo oferece desempenho altamente consistente e confiável, seguindo instruções complexas com precisão. Ele é particularmente eficaz em domínios especializados, como finanças, pesquisa e segurança cibernética.
- Recursos com agentes superiores. O modelo demonstra criatividade excepcional ao usar ferramentas para resolver novos problemas que não foram identificados antes. Ele apresenta uma melhor capacidade de coordenação com subagentes, possibilitando a execução de fluxos de trabalho complexos e em várias etapas com confiabilidade aprimorada.
- Codificação de última geração e uso de computadores. O Claude Sonnet 4.5 estabelece um novo padrão em codificação, alcançando uma pontuação mais alta no SWE-bench Verified, com desempenho ainda melhor usando ferramentas personalizadas. Para uso em computadores, ele opera com mais confiabilidade, clicando com precisão em botões, preenchendo formulários e se recuperando de erros para concluir tarefas com sucesso.
O que é possível fazer com o Sonnet 4.5 no Snowflake
O Anthropic Claude Sonnet 4.5 une-se a outros modelos líderes do Cortex AI, possibilitando uma ampla variedade de casos de uso para as empresas. Tudo no ambiente seguro e governado do Snowflake. O modelo Sonnet 4.5 é bem adequado para:
- Transformar dados em inteligência prática. Com o Snowflake Intelligence, powered by Claude Sonnet 4.5, os usuários empresariais podem fazer perguntas complexas em linguagem natural para obter insights precisos de dados estruturados e não estruturados. O modelo destaca-se em tarefas especializadas, desde previsões financeiras avançadas e gerenciamento inteligente de riscos até a automatização de fluxos de trabalho de aquisição e a produção de relatórios de alta qualidade e prontos para produção, combinando a experiência em domínio com a governança líder de mercado da Snowflake.
- Analisar dados multimodais com precisão inigualável. Dentro do Cortex AISQL, os analistas podem usar o ótimo equilíbrio de velocidade e custo do Claude Sonnet 4.5 diretamente no data warehouse. As funções SQL nativas disponibilizam pipelines de IA econômicos capazes de classificar, filtrar e sintetizar insights complexos a partir de texto, imagens e outros dados não estruturados, transformando o desempenho mais avançado do modelo em uma ferramenta de análise de dados simples e com escala dimensionável.
- Crie sistemas inteligentes com o Cortex Agents , powered by Claude Sonnet 4.5, o modelo mais avançado da Anthropic para tarefas complexas e de longa execução. Com desempenho avançado em análise financeira, pesquisa, tarefas corporativas em várias etapas e orquestração em fluxos de trabalho interfuncionais, o Sonnet 4.5 permite que agentes planejem, raciocinem e atuem de forma confiável em escala. Os clientes podem criar agentes para passar de uma detecção reativa para uma resolução proativa das vulnerabilidades. A IA generativa traz boas melhorias no uso de ferramentas, no gerenciamento da memória e na navegação de computador, permitindo que o Cortex Agents lide com processos de negócios sofisticados com maior precisão, resiliência e velocidade, tudo apoiado na arquitetura de recuperação segura da Snowflake para dados estruturados e não estruturados.
Figura 1. Recursos do Snowflake Cortex AI
O Snowflake Cortex AI é um conjunto de recursos e serviços integrados que inclui inferência totalmente gerenciada de LLMs, ajuste fino e RAG para dados estruturados e não estruturados. Com isso, os clientes podem analisar com rapidez dados não estruturados, juntamente com seus dados estruturados, e agilizar a criação de aplicações de IA com agentes. A plataforma unificada de IA e dados ajuda as organizações a trazer a IA da teoria para a realidade em poucos dias. Agora, organizações de todos os tamanhos e setores podem implementar uma série de casos de uso, desde resumos de texto e análise de sentimentos até o desenvolvimento de chatbots avançados de IA.
Usando o Claude Sonnet 4.5 no Snowflake
Com o Cortex AI, é fácil acessar modelos. Você pode acessar facilmente os modelos do Sonnet 4.5 em uma das regiões onde há suporte. Em regiões onde não há suporte, é possível acessar os modelos habilitando a inferência entre regiões.
Cortex AISQL
O Cortex AISQL facilita a criação de pipelines de IA com escalabilidade em dados corporativos multimodais com comandos SQL já conhecidos. O Cortex AISQL oferece processamento de alto desempenho a um custo menor do que os pipelines de IA organizados manualmente, possibilitando insights confiáveis em toda a empresa e mantendo os recursos de segurança e governança dos quais a Snowflake é conhecida. Por exemplo, com a função AI_COMPLETE, os analistas podem fazer uso de instruções em linguagem natural diretamente no SQL, utilizando modelos de última geração, como o Sonnet 4.5.
Figura 2. Slide de apresentação dos resultados financeiros da Snowflake em Q2 FY26.
SELECT * from AI_COMPLETE('claude-sonnet-4-5', PROMPT('what is one of the AI/ML adoption highlights from Snowflake Q2FY26 earnings?: {0}'))
Snowflake AI features simplify the use of genAI capabilities with more that 6,100 accounts using the capabilities in Q2 FY26.
Cortex REST API
Para realizar chamadas de inferência de baixa latência para o Cortex AI para apps nativos, os desenvolvedores podem simplesmente usar a interface da REST API. Veja um exemplo de como funciona:
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer <snowflake_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
"model": "claude-sonnet-4-5",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Churn increased in Q4. Based on the notes below, summarize the top reasons"
}
],
"top_p": 0.8,
"temperature": 0.2
}' \
https://<account_identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/inference:complete
Olhando para o futuro
A Snowflake prioriza a segurança e a privacidade dos dados corporativos, e a Anthropic está comprometida com a criação de uma IA segura e confiável, o que gera um forte alinhamento para a criação de soluções inovadoras de última geração. O modelo Sonnet 4.5 agora está disponível (em versão preliminar pública) dentro do perímetro seguro do Snowflake para uso com as funções Cortex AISQL e REST API. Em breve, ele estará disponível para uso com o Cortex Agents e o Snowflake Intelligence.
Saiba mais
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Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.