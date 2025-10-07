Temos o prazer de anunciar que o Claude Sonnet 4.5, o modelo Anthropic mais potente até o momento, encontra-se agora disponível para os clientes no Snowflake Cortex AI. Com uma parceria de vários anos, a Anthropic e a Snowflake têm o compromisso de trazer inovações em IA generativa para os clientes. Esse lançamento tem como objetivo ajudar as empresas a desenvolver e dimensionar a escala de produtos de IA de forma fácil, conectada e confiável.

Na qualidade de parceiro de lançamento da Anthropic, estamos disponibilizando o Claude Sonnet 4.5 (em versão preliminar pública no Cortex AI) no mesmo dia. O modelo está disponível dentro do perímetro seguro do Snowflake para uso com o Cortex AISQL e o Cortex REST API. Em breve, ele também será lançado em Cortex Agents (em versão preliminar pública) e Snowflake Intelligence (em versão preliminar pública).

Melhorias em relação ao Claude Sonnet 4

O Claude Sonnet 4.5 oferece atualizações significativas em relação à anterior versão, com melhorias importantes nas seguintes áreas:

Melhor conhecimento de domínio. O modelo oferece desempenho altamente consistente e confiável, seguindo instruções complexas com precisão. Ele é particularmente eficaz em domínios especializados, como finanças, pesquisa e segurança cibernética.

Recursos com agentes superiores. O modelo demonstra criatividade excepcional ao usar ferramentas para resolver novos problemas que não foram identificados antes. Ele apresenta uma melhor capacidade de coordenação com subagentes, possibilitando a execução de fluxos de trabalho complexos e em várias etapas com confiabilidade aprimorada.

Codificação de última geração e uso de computadores. O Claude Sonnet 4.5 estabelece um novo padrão em codificação, alcançando uma pontuação mais alta no SWE-bench Verified, com desempenho ainda melhor usando ferramentas personalizadas. Para uso em computadores, ele opera com mais confiabilidade, clicando com precisão em botões, preenchendo formulários e se recuperando de erros para concluir tarefas com sucesso.

O que é possível fazer com o Sonnet 4.5 no Snowflake

O Anthropic Claude Sonnet 4.5 une-se a outros modelos líderes do Cortex AI, possibilitando uma ampla variedade de casos de uso para as empresas. Tudo no ambiente seguro e governado do Snowflake. O modelo Sonnet 4.5 é bem adequado para:

Transformar dados em inteligência prática. Com o Snowflake Intelligence, powered by Claude Sonnet 4.5, os usuários empresariais podem fazer perguntas complexas em linguagem natural para obter insights precisos de dados estruturados e não estruturados. O modelo destaca-se em tarefas especializadas, desde previsões financeiras avançadas e gerenciamento inteligente de riscos até a automatização de fluxos de trabalho de aquisição e a produção de relatórios de alta qualidade e prontos para produção, combinando a experiência em domínio com a governança líder de mercado da Snowflake.

Analisar dados multimodais com precisão inigualável. Dentro do Cortex AISQL, os analistas podem usar o ótimo equilíbrio de velocidade e custo do Claude Sonnet 4.5 diretamente no data warehouse. As funções SQL nativas disponibilizam pipelines de IA econômicos capazes de classificar, filtrar e sintetizar insights complexos a partir de texto, imagens e outros dados não estruturados, transformando o desempenho mais avançado do modelo em uma ferramenta de análise de dados simples e com escala dimensionável.