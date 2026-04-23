Anthropic Claude Sonnet 4.5 llega a Snowflake Cortex AI

Nos complace anunciar la disponibilidad de Claude Sonnet 4.5, el modelo más capaz de Anthropic hasta la fecha, disponible para los clientes en Snowflake Cortex AI. Gracias a su alianza plurianual, Anthropic y Snowflake se comprometen a llevar innovaciones de IA generativa a los clientes. Esta última oferta ayuda a las empresas a desarrollar y escalar productos de inteligencia artificial (IA) de forma sencilla, conectada y fiable.
Como partner de lanzamiento con Anthropic, ofrecemos disponibilidad de Claude Sonnet 4.5 el mismo día (en vista previa pública en Cortex AI). Este modelo está disponible dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con Cortex AISQL y Cortex REST API, y llegará próximamente a Cortex Agents (en vista previa pública) y Snowflake Intelligence (en vista previa pública).
Mejoras con respecto a Claude Sonnet 4
Claude Sonnet 4.5 ofrece mejoras significativas con respecto a su predecesor, con avances clave en las siguientes áreas:
- Conocimientos de dominio mejorados: El modelo ofrece un rendimiento muy consistente y fiable, siguiendo instrucciones complejas con precisión. Es especialmente eficaz en dominios especializados como las finanzas, la investigación y la ciberseguridad.
- Capacidades de agentes de IA superiores: El modelo demuestra una creatividad excepcional al usar herramientas para resolver problemas nuevos con los que no se había encontrado antes. Incluye una capacidad mejorada para coordinarse con subagentes, lo que permite ejecutar flujos de trabajo complejos de varios pasos con mayor fiabilidad.
- Codificación de última generación y uso del ordenador: Claude Sonnet 4.5 establece un nuevo estándar en codificación, al lograr una puntuación SOTA (state-of-the-art) más alta en SWE-bench Verified, con un rendimiento aún mayor al usar herramientas personalizadas. En cuanto al uso del ordenador, funciona con mayor fiabilidad, haciendo clic con precisión en botones, rellenando formularios y recuperándose de errores para completar tareas con éxito.
Qué se puede hacer con Sonnet 4.5 en Snowflake
Claude Sonnet 4.5 de Anthropic se suma a otros modelos punteros líderes en Cortex AI, lo que permite una amplia gama de casos de uso empresariales, todo ello dentro del entorno seguro y gobernado de Snowflake. El modelo Sonnet 4.5 es ideal para:
- Transformar los datos en inteligencia práctica. Con Snowflake Intelligence impulsado por Claude Sonnet 4.5, los usuarios empresariales pueden formular preguntas complejas en lenguaje natural para obtener información precisa a partir de datos estructurados y no estructurados. El modelo destaca en tareas especializadas, desde la previsión financiera avanzada y la gestión de riesgos inteligente hasta la automatización de flujos de trabajo de adquisiciones y la elaboración de informes de alta calidad listos para producción, al combinar su experiencia en el dominio con la gobernanza líder del sector de Snowflake.
- Analizar datos multimodales con una precisión sin precedentes. En Cortex AISQL, los analistas pueden aprovechar el equilibrio óptimo entre velocidad y coste de Claude Sonnet 4.5 directamente en el almacén de datos. Las funciones SQL nativas permiten crear flujos de IA rentables que pueden clasificar, filtrar y sintetizar información compleja a partir de texto, imágenes y otros datos no estructurados, convirtiendo el rendimiento puntero del modelo en una herramienta de analíticas sencilla y escalable.
- Crear sistemas inteligentes con Cortex Agents impulsados por Claude Sonnet 4.5, el modelo más avanzado de Anthropic para tareas complejas y de larga duración. Con un rendimiento de última generación en análisis financiero, investigación, tareas empresariales de varios pasos y orquestación de flujos de trabajo interfuncionales, Sonnet 4.5 permite a los agentes planificar, razonar y actuar de forma fiable a escala. Los clientes pueden crear agentes que pasen de una mera detección reactiva a una aplicación proactiva de revisiones de vulnerabilidades. Aporta grandes mejoras en el uso de herramientas, la gestión de la memoria y la navegación por el ordenador, lo que permite a Cortex Agents abordar procesos empresariales sofisticados con mayor precisión, resiliencia y velocidad, todo ello respaldado por la pila de recuperación segura de Snowflake tanto en datos estructurados como no estructurados.
Figura 1. Funciones de Snowflake Cortex AI
Snowflake Cortex AI es un conjunto de funciones y servicios integrados que incluye la inferencia de large language models (LLM) totalmente gestionada y la recuperación sencilla de datos, con el fin de permitir a los clientes analizar rápidamente los datos no estructurados junto con sus datos estructurados y agilizar la creación de aplicaciones de agentes de IA. La plataforma de datos e IA unificada de Cortex ayuda a las organizaciones a convertir los conceptos de IA en realidad en cuestión de días. Organizaciones de todos los tamaños y sectores ahora pueden implementar una gama de casos de uso, desde el resumen de textos y el análisis de sentimientos hasta el desarrollo de potentes agentes de IA.
Uso de Claude Sonnet 4.5 en Snowflake
Con Cortex AI, acceder a los modelos es fácil. Solo tienes que acceder a Sonnet 4.5 en una de las regiones compatibles. En las regiones no compatibles, puedes acceder a él mediante la activación de la inferencia entre regiones.
Cortex AISQL
Cortex AISQL facilita la creación de flujos de IA escalables con datos empresariales multimodales mediante la conocida sintaxis de SQL. Cortex AISQL ofrece un procesamiento de alto rendimiento a un coste menor que los flujos de IA orquestados manualmente, lo que permite obtener información de confianza en toda la empresa al tiempo que mantiene las capacidades de seguridad y gobernanza por las que Snowflake es conocido. Por ejemplo, con la función AI_COMPLETE, los analistas pueden aplicar instrucciones en lenguaje natural directamente en SQL, aprovechando modelos de última generación como Sonnet 4.5.
Figura 2. Presentación de resultados de Snowflake del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
SELECT * from AI_COMPLETE('claude-sonnet-4-5', PROMPT('what is one of the AI/ML adoption highlights from Snowflake Q2FY26 earnings?: {0}'))
Snowflake AI features simplify the use of genAI capabilities with more that 6,100 accounts using the capabilities in Q2 FY26.
Cortex REST API
Para realizar llamadas de inferencia de baja latencia a Cortex AI para aplicaciones nativas, los desarrolladores pueden usar la interfaz REST API. Aquí tienes un ejemplo de cómo funciona:
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer <snowflake_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
"model": "claude-sonnet-4-5",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Churn increased in Q4. Based on the notes below, summarize the top reasons"
}
],
"top_p": 0.8,
"temperature": 0.2
}' \
https://<account_identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/inference:complete
Perspectivas de futuro
Snowflake prioriza la seguridad y la privacidad de los datos empresariales, y Anthropic está comprometida con la creación de una IA segura y fiable, lo que genera una clara sintonía para ofrecer innovaciones de vanguardia. El modelo Sonnet 4.5 ya está disponible en vista previa pública dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con las funciones Cortex AISQL y REST API, y pronto estará disponible para su uso con Cortex Agents y Snowflake Intelligence.
Más información
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Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro formulario 10-Q más reciente para obtener más información.