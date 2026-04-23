Anthropic Claude Sonnet 4.5 llega a Snowflake Cortex AI

Nos complace anunciar la disponibilidad de Claude Sonnet 4.5, el modelo más capaz de Anthropic hasta la fecha, disponible para los clientes en Snowflake Cortex AI. Gracias a su alianza plurianual, Anthropic y Snowflake se comprometen a llevar innovaciones de IA generativa a los clientes. Esta última oferta ayuda a las empresas a desarrollar y escalar productos de inteligencia artificial (IA) de forma sencilla, conectada y fiable.

Como partner de lanzamiento con Anthropic, ofrecemos disponibilidad de Claude Sonnet 4.5 el mismo día (en vista previa pública en Cortex AI). Este modelo está disponible dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con Cortex AISQL y Cortex REST API, y llegará próximamente a Cortex Agents (en vista previa pública) y Snowflake Intelligence (en vista previa pública).

Mejoras con respecto a Claude Sonnet 4

Claude Sonnet 4.5 ofrece mejoras significativas con respecto a su predecesor, con avances clave en las siguientes áreas:

Conocimientos de dominio mejorados: El modelo ofrece un rendimiento muy consistente y fiable, siguiendo instrucciones complejas con precisión. Es especialmente eficaz en dominios especializados como las finanzas, la investigación y la ciberseguridad.

Capacidades de agentes de IA superiores: El modelo demuestra una creatividad excepcional al usar herramientas para resolver problemas nuevos con los que no se había encontrado antes. Incluye una capacidad mejorada para coordinarse con subagentes, lo que permite ejecutar flujos de trabajo complejos de varios pasos con mayor fiabilidad.

Codificación de última generación y uso del ordenador: Claude Sonnet 4.5 establece un nuevo estándar en codificación, al lograr una puntuación SOTA (state-of-the-art) más alta en SWE-bench Verified, con un rendimiento aún mayor al usar herramientas personalizadas. En cuanto al uso del ordenador, funciona con mayor fiabilidad, haciendo clic con precisión en botones, rellenando formularios y recuperándose de errores para completar tareas con éxito.

Qué se puede hacer con Sonnet 4.5 en Snowflake

Claude Sonnet 4.5 de Anthropic se suma a otros modelos punteros líderes en Cortex AI, lo que permite una amplia gama de casos de uso empresariales, todo ello dentro del entorno seguro y gobernado de Snowflake. El modelo Sonnet 4.5 es ideal para:

Transformar los datos en inteligencia práctica. Con Snowflake Intelligence impulsado por Claude Sonnet 4.5, los usuarios empresariales pueden formular preguntas complejas en lenguaje natural para obtener información precisa a partir de datos estructurados y no estructurados. El modelo destaca en tareas especializadas, desde la previsión financiera avanzada y la gestión de riesgos inteligente hasta la automatización de flujos de trabajo de adquisiciones y la elaboración de informes de alta calidad listos para producción, al combinar su experiencia en el dominio con la gobernanza líder del sector de Snowflake.

Analizar datos multimodales con una precisión sin precedentes. En Cortex AISQL, los analistas pueden aprovechar el equilibrio óptimo entre velocidad y coste de Claude Sonnet 4.5 directamente en el almacén de datos. Las funciones SQL nativas permiten crear flujos de IA rentables que pueden clasificar, filtrar y sintetizar información compleja a partir de texto, imágenes y otros datos no estructurados, convirtiendo el rendimiento puntero del modelo en una herramienta de analíticas sencilla y escalable.