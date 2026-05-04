Passamos os últimos dois anos tornando os agentes de IA mais capazes. Eles conseguem fazer consultas em bancos de dados, resumir documentos, direcionar fluxos de trabalho e iniciar Transactions em seu nome. Alguns deles são genuinamente impressionantes.

O desafio mais difícil é o que a maioria das organizações ainda não resolveu: garantir que eles sejam responsabilizáveis.

Um agente pode agir. Mas responsabilização é uma questão completamente diferente. Quando um funcionário realiza uma ação, há uma cadeia de identidade associada a ela. Quando um agente faz o mesmo, muitas vezes essa cadeia não existe. À medida que os agentes migram de demonstrações para ambientes de produção, essa lacuna se torna um problema de governança.

É o problema de identidade dos agentes. Um agente deve ter uma identidade verificável própria: direitos definidos, escopo definido e um registro persistente do que fez. Sem isso, você não consegue responder o que aconteceu, quem autorizou ou se o agente permaneceu dentro dos seus limites, e isso se torna um risco no momento em que algo dá errado.

A maioria não tem. E essa lacuna já está freando a adoção em alguns dos programas de IA mais sofisticados do mundo.

As perguntas que toda equipe de conformidade precisa responder

Em setores regulados, a IA não reduz a complexidade das auditorias. Ela a amplifica. Se um agente faz uma consulta no seu banco de dados, gera uma recomendação ou inicia uma ação, e algo der errado daqui a seis meses, sua equipe precisará responder:

Quem criou o agente?

Quais eram seus direitos e por quanto tempo?

Quais dados ele acessou?

E se ele gerou um insight derivado (uma projeção, um resumo, um resultado que ninguém autorizou explicitamente, por exemplo), quem é o responsável?

Imagine um agente de análise de crédito para concessão de empréstimos. Ele consulta dados de crédito, sinaliza riscos e produz uma recomendação de aprovação. Um ano depois, um tomador de empréstimo contesta o resultado. Sua equipe de conformidade precisa reconstruir exatamente quais dados o agente acessou, sob qual autoridade e se o resultado permaneceu dentro do escopo aprovado. Se esse registro não existir, você não está apenas exposto. Você está começando do zero.

Parecem perguntas razoáveis. O problema é que a maioria das infraestruturas de identidade não foi projetada para respondê-las.

Por que é mais difícil do que parece

Os sistemas de identidade tradicionais foram criados para funções estáveis e acessos definidos. Os agentes não se encaixam nesse modelo.

Um agente pode ser iniciado para uma única tarefa, acessar quatro fontes de dados e desaparecer antes do meio-dia. Cada fonte pode ter tido controles de acesso adequados de forma isolada. Mas o resultado combinado, um insight derivado, pode ultrapassar limites que ninguém autorizou. O agente fez exatamente o que foi criado para fazer. O problema foi que ninguém definiu o limite.

E mesmo depois que um agente deixa de existir, o registro ainda precisa existir.

Pense em um processo batch agendado tradicional, um script de folha de pagamento que roda toda noite à meia-noite. Ele tem um nome, um responsável, um histórico de auditoria completo. E um agente dinâmico que rodou por três horas e retornou uma recomendação? Sem uma arquitetura intencional, ele deixa quase nenhum rastro de governança.

Resolver a identidade dos agentes começa com a incorporação da governança na arquitetura

A governança não pode ser adicionada depois. Ela precisa fazer parte da arquitetura desde o início.

Veja como isso funciona na prática:

Identidade na criação, não no runtime. Os direitos, o acesso a dados e o escopo operacional de um agente precisam ser definidos antes de ele agir, não inferidos a partir do usuário que o invocou. Permissões explícitas com prazo de validade incluem o que ele pode acessar, por quanto tempo e em nome de quem. Por exemplo, um agente invocado por um VP de Finanças recebe seu próprio acesso com escopo definido, não uma cópia herdada do acesso do VP.

Os direitos, o acesso a dados e o escopo operacional de um agente precisam ser definidos antes de ele agir, não inferidos a partir do usuário que o invocou. Permissões explícitas com prazo de validade incluem o que ele pode acessar, por quanto tempo e em nome de quem. Por exemplo, um agente invocado por um VP de Finanças recebe seu próprio acesso com escopo definido, não uma cópia herdada do acesso do VP. Governança sobre outputs, não apenas inputs. Controles de acesso nos dados de origem não são suficientes. Quando os agentes combinam dados de diferentes sistemas, o resultado combinado pode ultrapassar limites que nenhuma fonte individual ultrapassaria. As políticas precisam acompanhar os insights derivados, não apenas os dados que os originaram. Um agente autorizado a acessar dados de RH e dados financeiros separadamente pode não estar autorizado a combiná-los.

Controles de acesso nos dados de origem não são suficientes. Quando os agentes combinam dados de diferentes sistemas, o resultado combinado pode ultrapassar limites que nenhuma fonte individual ultrapassaria. As políticas precisam acompanhar os insights derivados, não apenas os dados que os originaram. Um agente autorizado a acessar dados de RH e dados financeiros separadamente pode não estar autorizado a combiná-los. Rastreamento do ciclo de vida que sobrevive ao agente. Agentes de curta duração ainda precisam de um registro permanente de quem os criou, o que acessaram, o que produziram e quem os autorizou. A auditabilidade não pode depender de o agente ainda estar em execução. Um agente clínico que rodou por uma hora e retornou uma recomendação ainda precisa de um registro permanente.

Agentes de curta duração ainda precisam de um registro permanente de quem os criou, o que acessaram, o que produziram e quem os autorizou. A auditabilidade não pode depender de o agente ainda estar em execução. Um agente clínico que rodou por uma hora e retornou uma recomendação ainda precisa de um registro permanente. Supervisão humana como alerta, não como muleta. O objetivo não é ter um humano monitorando cada interação do agente. Isso anula o propósito. O modelo correto é uma revisão periódica e sistemática, com uma função de auditoria que detecta desvios antes que se acumulem. Pense nisso como uma auditoria financeira: não é necessário analisar cada transação, mas o suficiente para identificar padrões.

É por isso que esses princípios estão incorporados ao Snowflake por design, orientando o desenvolvimento dos nossos próprios agentes de IA e dos agentes que habilitamos nossos clientes a criar.

Quando desenvolvemos nosso próprio Snowflake Go-To-Market AI Assistant, queríamos capacitar nossas equipes com todo o conhecimento de vendas relevante, histórias de clientes e insights de contas ao alcance das mãos. Para que isso funcionasse, precisávamos acertar em dois pontos: garantir que as informações fornecidas fossem confiáveis e implementar controles para que o agente expusesse apenas as informações certas para as pessoas certas no momento certo.

Por isso, começamos com estes itens como restrições de design, não como funcionalidades:

Acesso a dados baseado em funções

Consultas certificadas que distinguem respostas validadas de inferidas

Escopo definido na criação

Um modelo de dados lógico que aplica o controle de acesso a dados em múltiplas fontes

O resultado: nosso agente agora capacita mais de 6.000 colaboradores e responde a mais de 35.000 perguntas por semana, um agente em que nossas equipes confiam para operar de forma autônoma, com auditabilidade completa após o fato.

Na mesma escala, apoiamos nossos clientes da mesma forma. Clientes de empresas como TS Imagine, Fanatics e United Rentals estão todos criando agentes no Snowflake para acelerar seus negócios.

A Tipalti, uma plataforma global de pagamentos que processa mais de USD 75 bilhões em Transactions anuais, por exemplo, usa o Snowflake AI Data Cloud para democratizar a exploração de dados alimentada por LLM (Large Language Model) em suas equipes. A plataforma permite que as principais unidades de negócios acelerem insights financeiros e tomem decisões críticas com mais agilidade, economizando tempo e recursos e capacitando as pessoas mais próximas do trabalho com as informações de que precisam para agir com confiança.

Resolver a identidade dos agentes é a chave para a adoção da IA para empresas

Resolver a identidade dos agentes não apenas reduz riscos. Também elimina o atrito que está freando a adoção.

Hoje, o medo do desconhecido é o que leva as empresas a designar um humano para monitorar cada agente, criar aplicações em vez de agentes verdadeiros ou evitar a categoria por completo. Isso é caro. E anula o propósito.

Essa hesitação desaparece quando você consegue responder quem é o agente, o que ele está autorizado a fazer e o que ele realmente fez. Os agentes conquistam confiança da mesma forma que as pessoas. Não pela intenção. Mas pela evidência.

A capacidade já não é o obstáculo. A confiança é.