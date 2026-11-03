네 명의 선수가 번갈아 선두로 나서며 동료들의 바람막이가 되어 줍니다. 4,000미터. 숨 가쁘게 내달리는 16바퀴. 미국 여자 단체 추발 대표팀은 파리 올림픽에서 뉴질랜드를 단 0.6초 차로 제치고 이 종목에서 미국 사상 첫 금메달을 따냈습니다.
그 아슬아슬한 격차 뒤에는 2년간의 준비가 있었습니다. 미 사이클 연맹(USA Cycling)은 ‘Project 4:05’를 통해 네 명의 선수가 4분 5초 안에 트랙을 도는 방법, 즉 누가 선두에 설지, 얼마나 오래 끌고 갈지, 어떤 순서로 달릴지를 연구했습니다.
USA Cycling CEO Brendan Quirk는 “가능한 모든 변수를 낱낱이 분석했습니다”라고 말합니다. “파워, 공기역학, 선수들의 순서, 각 선수가 몇 바퀴를 끌고 갈지까지 말입니다.”
그 접근은 효과가 있었습니다. 하지만 Quirk는 자원봉사나 대폭 할인된 비용으로 데이터 사이언스 지원을 받았을 뿐, 데이터를 하나로 모을 통합 시스템은 없었다고 솔직하게 말합니다. “그런 방식으로는 확장할 수 없습니다. 이 모든 것을 제대로 다룰 수 있도록 도와주고, 흩어진 데이터를 하나의 계층에 모은 뒤 그 위에 AI를 적용해 빠르게 일할 수 있게 해 줄 데이터 및 AI 파트너가 필요했습니다.”
이제 Snowflake가 그 역할을 맡습니다.
Snowflake는 USA Cycling의 공식 AI 데이터 클라우드 및 협업 파트너가 되었음을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이번 파트너십은 LA28 올림픽 및 패럴림픽 대회 준비를 지원하며, 올림픽 5개 전 종목(도로, 산악자전거, 트랙, BMX 레이싱, BMX 프리스타일)과 패럴림픽 도로 및 트랙 종목까지 포괄합니다.
“이것은 또 하나의 후원이 아닙니다. 판도를 바꾸는 파트너십입니다”라고 Quirk는 말합니다. “저희 경기력 강화 팀은 Snowflake의 시스템과 인력을 활용할 수 있게 되어 그야말로 날아갈 듯 기뻐하고 있습니다.”
“데이터는 매우 강력할 수도 있지만, 솔직히 부담스럽게 느껴질 때도 있습니다.”
Riley Amos
미국 남자 사이클 국가대표팀, 2024 파리 올림픽 출전
단일 관점이 필요한 데이터 집약적 스포츠
라이딩할 때마다 파워, 심박수, 케이던스, 속도 데이터가 끊임없이 생성됩니다. 웨어러블은 수면과 회복 상태를 추적합니다. 산악자전거 서스펜션 텔레메트리는 지형 위에서 자전거가 어떻게 움직이는지 매핑합니다. 고속 다각도 카메라는 경기 영상을 포착합니다.
이 데이터를 수집하는 일은 비교적 쉽습니다. 어려운 일은 이를 연결하는 것입니다.
Quirk는 “처리할 수 있는 수준을 훨씬 넘어서는 데이터를 보유하고 있습니다”라고 말합니다. “따라서 데이터를 수집해 코치와 선수들이 곧바로 빠르게 활용할 수 있게 해 주는 시스템을 갖출 수 있다면, 그건 금과 같습니다. 금메달을 위한 금인 셈이죠.”
현재 이 정보는 7~8개의 별도 도구에 흩어져 있습니다. USA Cycling의 산악자전거 디렉터 Alec Pasqualina는 이를 “서로 다른 곳에서 제각각 사용하는 여러 도구가 뒤섞인 복잡한 환경”이라고 설명하며, 한 사람이 모든 것을 확인해야 한다고 말합니다. 그리고 인력이 적은 팀에서는 일정이 바빠지면 수면, 영양, 회복에 대한 심층 분석이 가장 먼저 밀려나는 경우가 많다고 덧붙입니다.
파트너십이 열어 줄 가능성
USA Cycling은 Snowflake와 협력해 미국 올림픽 및 패럴림픽 위원회(USOPC)의 Athlete 360 이니셔티브와 연계하여 경기력 데이터를 하나의 안전한 기반으로 통합할 계획입니다. 이 기반은 다음과 같은 가능성을 열어 줍니다.
- 트랙사이드 레이스 분석: 단체 추발과 BMX 레이싱에서는 선수들이 레이스 사이에 조정할 수 있는 시간이 몇 분에 불과한 경우가 많습니다. USA Cycling은 레이스 영상을 파워, 속도, 타이밍 데이터와 결합해 코치가 페이스 조절부터 장비까지 다음 레이스 결과를 개선하기 위해 무엇을 바꿔야 하는지 선수에게 정확히 보여줄 수 있도록 할 계획입니다.
- LA28 메달 판도 예측: 파리 대회에서 처음 사용된 USA Cycling의 메달 예측 모델은 올림픽 및 패럴림픽 사이클 전반으로 확대되고, 경기 결과가 들어오는 대로 업데이트될 예정입니다. 리더들은 팀이 시상대에 오를 가능성이 가장 높은 영역을 파악하고, 메달 수를 늘리기 위해 자금, 인력, 지원을 어디에 집중해야 하는지 판단할 수 있습니다.
- 모든 경기력 의사 결정을 위한 단일 플랫폼: USA Cycling은 경기력 데이터, 레이스 결과, 훈련 지표를 Snowflake 기반의 안전하고 거버넌스가 적용된 플랫폼 하나로 통합할 예정입니다. 선수, 코치, 퍼포먼스 디렉터는 동일한 정보를 바탕으로 일하고 자연어로 질문하면서, 데이터를 더 빠른 기록과 더 높은 점수로 이어지는 훈련 변화로 전환하게 됩니다. Quirk는 이렇게 말합니다. “모두 스위스 군용 칼 같은 존재입니다. 하지만 프로그래머는 아닙니다. 그래서 자연어를 사용할 수 있다는 것은 있으면 좋은 정도가 아니라 반드시 필요한 일입니다.”
- BMX 프리스타일 스코어카드 해독: Snowflake Cortex AI를 사용해 USA Cycling은 경기 영상을 심판 점수와 연결하고, 어떤 트릭이 가장 안정적으로 점수를 얻는지, 런의 어느 부분에서 점수를 놓치고 있는지 보여 줄 계획입니다. 이를 통해 선수들은 더 높은 점수를 받을 수 있는 런을 구성할 수 있습니다.
“이 모든 것을 제대로 파악하도록 도와주고, 흩어진 데이터를 하나의 계층에 모은 뒤 그 위에 AI를 적용해 빠르게 일할 수 있게 해 줄 데이터 및 AI 파트너가 필요했습니다.”
Brendan Quirk
CEO, USA Cycling
레이스 당일의 명확성
선수들이 기대하는 것은 이미 수집하고 있는 데이터에서 더 명확한 답을 얻는 것입니다.
파리에서 Team USA 크로스컨트리 산악자전거 선수로 출전한 Riley Amos는 “데이터는 매우 강력할 수도 있지만, 솔직히 부담스럽게 느껴질 때도 있습니다”라고 말합니다. “이 프로그램과 기술을 실제로 활용해 복잡한 정보를 조금 더 명확히 들여다볼 수 있게 되기를 기대합니다.”
작은 차이가 승부를 가르는 상황에서는 이러한 명확성이 특히 중요합니다. 크로스컨트리 레이스에서는 1시간 30분 동안 코스를 달린 뒤 상위 5명이 약 1분 이내의 차이로 결승선을 통과하는 경우가 많습니다. Team USA 산악자전거 선수 Gwendalyn Gibson은 “데이터는 라이딩 중 가능한 한 효율적으로 달리는 데 큰 도움이 됩니다”라고 말합니다.
이번 시즌 U-23 쇼트트랙 월드컵에서 2연속 우승한 Makena Kellerman에게 데이터는 곧 자신감입니다. “저는 그 파워 수준을 유지할 수 있다고 믿었고, 제 훈련을 믿었기 때문에 경기에서 해낼 수 있었습니다.”
Pasqualina는 선수가 최고의 경기력을 보였던 날을 되짚어 보고, 그 전 일주일과 한 달 동안 무엇을 했는지 살펴보는 데 더 큰 기회가 있다고 봅니다. 올림픽 레이스의 성패가 단 하루에 결정되는 스포츠에서 그는 이를 간단히 이렇게 설명합니다. “Snowflake가 데이터를 단순화하고 이를 실행으로 옮겨 최고의 날에 최고의 경기력을 낼 수 있도록 도와줄 것이라 매우 기대하고 있습니다.”
연결된 Team USA 구축
USA Cycling은 이제 USA Bobsled/Skeleton과 함께 Snowflake를 기반으로 구축해 나갑니다. 이 순간이 특히 기대되는 이유는 바로 여기에 있습니다. 한 경기 단체가 배운 것이 다른 단체들이 더 빠르게 움직이는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.
Quirk도 같은 생각입니다. 그는 “배운 것을 USOPC 및 Team USA를 구성하는 다른 국가 경기 단체들과 공유하게 되어 기대됩니다”라고 말합니다. “자체 프로그램을 개선하고 다른 종목도 같은 방식으로 발전하도록 도울 기회가 있습니다.”
LA28 올림픽 및 패럴림픽 대회의 의미는 매우 큽니다. Pasqualina는 1984년에 미국 사이클이 성장했던 흐름을 언급하며, 또 한 번의 홈 대회가 “우리 종목에 대한 열기와 성장을 이끄는 가장 큰 촉매제”가 될 수 있다고 믿습니다.
Quirk는 선수들에게 대담한 목표를 제시했습니다. 홈그라운드에서 올림픽 메달 10개와 패럴림픽 메달 12개를 따내는 것입니다. 그는 “대회가 하루 가까워질수록 기회의 창은 점점 좁아지고 있습니다”라고 말합니다. “바로 지금이 행동할 때입니다.”
Team USA 및 LA28 올림픽 및 패럴림픽 대회의 공식 데이터 협업 제공업체로서 Snowflake는 이번 대회가 역사상 가장 데이터 중심적인 대회로 기록될 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있습니다. USA Cycling에게 이는 코치와 선수들이 준비 과정을 뒷받침하는 정보를 더 효과적으로 활용하도록 돕는다는 의미입니다.
Snowflake는 이 팀의 일원이 되어 매우 기쁩니다. 그럼 LA에서 뵙겠습니다.