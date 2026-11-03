네 명의 선수가 번갈아 선두로 나서며 동료들의 바람막이가 되어 줍니다. 4,000미터. 숨 가쁘게 내달리는 16바퀴. 미국 여자 단체 추발 대표팀은 파리 올림픽에서 뉴질랜드를 단 0.6초 차로 제치고 이 종목에서 미국 사상 첫 금메달을 따냈습니다.

그 아슬아슬한 격차 뒤에는 2년간의 준비가 있었습니다. 미 사이클 연맹(USA Cycling)은 ‘Project 4:05’를 통해 네 명의 선수가 4분 5초 안에 트랙을 도는 방법, 즉 누가 선두에 설지, 얼마나 오래 끌고 갈지, 어떤 순서로 달릴지를 연구했습니다.

USA Cycling CEO Brendan Quirk는 “가능한 모든 변수를 낱낱이 분석했습니다”라고 말합니다. “파워, 공기역학, 선수들의 순서, 각 선수가 몇 바퀴를 끌고 갈지까지 말입니다.”

그 접근은 효과가 있었습니다. 하지만 Quirk는 자원봉사나 대폭 할인된 비용으로 데이터 사이언스 지원을 받았을 뿐, 데이터를 하나로 모을 통합 시스템은 없었다고 솔직하게 말합니다. “그런 방식으로는 확장할 수 없습니다. 이 모든 것을 제대로 다룰 수 있도록 도와주고, 흩어진 데이터를 하나의 계층에 모은 뒤 그 위에 AI를 적용해 빠르게 일할 수 있게 해 줄 데이터 및 AI 파트너가 필요했습니다.”

이제 Snowflake가 그 역할을 맡습니다.

Snowflake는 USA Cycling의 공식 AI 데이터 클라우드 및 협업 파트너가 되었음을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이번 파트너십은 LA28 올림픽 및 패럴림픽 대회 준비를 지원하며, 올림픽 5개 전 종목(도로, 산악자전거, 트랙, BMX 레이싱, BMX 프리스타일)과 패럴림픽 도로 및 트랙 종목까지 포괄합니다.

“이것은 또 하나의 후원이 아닙니다. 판도를 바꾸는 파트너십입니다”라고 Quirk는 말합니다. “저희 경기력 강화 팀은 Snowflake의 시스템과 인력을 활용할 수 있게 되어 그야말로 날아갈 듯 기뻐하고 있습니다.”