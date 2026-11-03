Quattro atlete che si alternano in testa per proteggere le compagne dal vento. Quattromila metri. Sedici giri a velocità vertiginosa. A Parigi la squadra femminile statunitense di inseguimento a squadre ha conquistato il primo oro del Paese in questa specialità, con appena sei decimi di secondo di vantaggio sulla Nuova Zelanda.
Dietro quel margine così ridotto c’erano due anni di preparazione. Con il Project 4:05, USA Cycling ha studiato come portare quattro atlete a completare la gara in pista in meno di quattro minuti e cinque secondi: chi deve stare in testa, per quanto tempo e in quale ordine.
“Abbiamo scomposto la gara in tutte le variabili possibili”, racconta Brendan Quirk, CEO di USA Cycling. “Potenza, aerodinamica, la sequenza delle atlete, quanti giri tira ciascuna”.
Ha funzionato. Ma Quirk è sincero su come ci sono riusciti: con l’aiuto di data scientist volontari o a prezzi fortemente scontati, e senza un sistema unico per riunire i dati. “Non è un modello scalabile”, afferma. “Avevamo bisogno di un partner per dati e AI che ci aiutasse a prendere in mano la situazione, a raccogliere tutti questi dati eterogenei in un unico posto e ad applicarvi l’AI, così da poter lavorare rapidamente”.
Ed è qui che entra in gioco Snowflake.
Sono orgoglioso di annunciare che Snowflake è ora Official AI Data Cloud & Collaboration Partner di USA Cycling. La partnership supporterà la preparazione dell’organizzazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici di LA28 e coprirà tutte e cinque le discipline olimpiche (strada, mountain bike, pista, BMX racing e BMX freestyle), oltre a strada e pista paralimpiche.
“Questa non è l’ennesima sponsorizzazione. È una partnership che cambia le regole del gioco”, afferma Quirk. “Il nostro team di alto livello è al settimo cielo all’idea di poter accedere ai sistemi e alle persone di Snowflake”.
“I dati possono essere estremamente utili o, a dire il vero, mettere un po’ in difficoltà.”
Riley Amos
Membro della Nazionale Elite maschile, atleta olimpico a Parigi 2024, USA Cycling
Uno sport ricco di dati, pronto per una visione unica
Ogni uscita genera flussi di dati su potenza, frequenza cardiaca, cadenza e velocità. I dispositivi indossabili monitorano sonno e recupero. La telemetria sulle sospensioni della mountain bike mostra come la bici si muove sul terreno. Telecamere ad alta velocità e da più angolazioni riprendono le gare.
Raccogliere questi dati è la parte facile. Collegarli è più difficile.
“Abbiamo molti più dati di quanti riusciamo a elaborarne”, spiega Quirk. “Quindi, se riuscissimo ad avere un sistema per raccogliere i dati e renderli subito utilizzabili, in modo rapido, per i nostri allenatori e i nostri atleti, varrebbe oro. È oro per l’oro”.
Oggi queste informazioni sono distribuite tra sette o otto strumenti diversi. Alec Pasqualina, Director of Mountain Bike di USA Cycling, descrive “questo panorama caotico di strumenti diversi che usiamo, tutti in posti diversi”, dove una sola persona deve controllare tutto. Per un team snello, spiega Pasqualina, l’analisi approfondita di sonno, alimentazione e recupero è spesso la prima cosa a essere sacrificata quando l’agenda si riempie.
Cosa rende possibile la partnership
Lavorando con Snowflake, USA Cycling intende riunire i propri dati sulle prestazioni su un’unica base sicura, in linea con l’iniziativa Athlete 360 dello U.S. Olympic & Paralympic Committee (USOPC). Questa base apre la strada a:
- Analisi delle gare a bordo pista: nell’inseguimento a squadre e nel BMX racing, gli atleti hanno spesso solo pochi minuti tra una prova e l’altra per apportare modifiche. USA Cycling abbinerà i video delle gare ai dati su potenza, velocità e tempi, così gli allenatori potranno mostrare agli atleti esattamente cosa cambiare, dal ritmo all’attrezzatura, per migliorare il risultato della prova successiva.
- Previsioni sul medagliere di LA28: il modello di previsione delle medaglie di USA Cycling, utilizzato per la prima volta per i Giochi di Parigi, sarà esteso al ciclismo olimpico e paralimpico e si aggiornerà man mano che arriveranno i risultati. I dirigenti vedranno dove il team ha le migliori possibilità di salire sul podio e come indirizzare fondi, personale e supporto per aumentare il numero di medaglie.
- Un’unica piattaforma per ogni decisione sulle prestazioni: USA Cycling riunirà dati sulle prestazioni, risultati delle gare e metriche di allenamento in un’unica piattaforma sicura e governata su Snowflake. Atleti, allenatori e direttori tecnici lavoreranno sulle stesse informazioni e potranno porre domande in linguaggio naturale, trasformando i dati in modifiche all’allenamento che portano a tempi più veloci e punteggi più alti. “Sono dei coltellini svizzeri”, dice Quirk. “Ma non sono programmatori. Per questo poter usare il linguaggio naturale non è un lusso, è una necessità assoluta”.
- Decifrare i punteggi nel BMX freestyle: con Snowflake Cortex AI, USA Cycling collegherà i filmati delle gare ai punteggi dei giudici per mostrare quali trick ottengono i punteggi più costanti e dove una run lascia punti per strada, così gli atleti potranno costruire run con punteggi più alti.
“Avevamo bisogno di un partner per dati e AI che ci aiutasse a prendere in mano la situazione, a raccogliere tutti questi dati eterogenei in un unico posto e ad applicarvi l’AI, così da poter lavorare rapidamente.”
Brendan Quirk
CEO, USA Cycling
Chiarezza nel giorno della gara
Per gli atleti, la speranza è ottenere risposte più chiare dai dati che già raccolgono.
“I dati possono essere estremamente utili o, a dire il vero, mettere un po’ in difficoltà” afferma Riley Amos, che ha gareggiato nel cross country in mountain bike per il Team USA a Parigi. “Non vedo l’ora di scoprire come potremo usare davvero questo programma e questa tecnologia per fare un po’ di chiarezza nel caos”.
Questa chiarezza è ancora più essenziale quando i margini non perdonano. Nelle gare di cross country, i primi cinque spesso arrivano al traguardo a circa un minuto l’uno dall’altro dopo un’ora e mezza di percorso. “I dati mi aiutano davvero a essere il più efficiente possibile mentre pedalo”, racconta Gwendalyn Gibson, mountain biker del Team USA.
E per Makena Kellerman, che in questa stagione ha vinto due Coppe del Mondo Short Track Under 23 consecutive, i dati sono una questione di fiducia: “Mi sono semplicemente fidata di poter mantenere quel livello di potenza, mi sono fidata del mio allenamento e sono riuscita a dare il massimo”.
Pasqualina vede un’opportunità ancora più grande nell’analizzare i giorni migliori di un atleta e chiedersi cosa abbia fatto la settimana e il mese precedenti. In uno sport in cui una gara olimpica si decide in un solo giorno, lo dice in modo semplice: “Siamo davvero entusiasti che Snowflake ci aiuti a semplificare i nostri dati e a metterli in pratica per ottenere le nostre migliori prestazioni nei nostri giorni migliori”.
Costruire un Team USA connesso
USA Cycling si unisce ora a USA Bobsled/Skeleton nel costruire su Snowflake. È questo l’aspetto che mi entusiasma di più di questo momento: ciò che impara una federazione può aiutare le altre a procedere più rapidamente.
Quirk la pensa allo stesso modo. “Sono anche entusiasta di condividere ciò che abbiamo imparato con lo USOPC e con le altre federazioni nazionali che compongono il Team USA”, afferma. “C’è l’opportunità di migliorare il nostro programma e di aiutare altri sport a fare lo stesso”.
La posta in gioco per i Giochi Olimpici e Paralimpici di LA28 è alta. Pasqualina ricorda la crescita del ciclismo americano del 1984 e crede che un’altra edizione dei Giochi in casa possa essere “il più grande catalizzatore di entusiasmo e di crescita per il nostro sport”.
Quirk ha fissato un obiettivo ambizioso per i suoi atleti: 10 medaglie olimpiche e 12 medaglie paralimpiche sul suolo di casa. “Ogni giorno che ci avvicina ai Giochi, la finestra si restringe”, afferma. “Il momento è adesso”.
In qualità di Official Data Collaboration Provider di Team USA e dei Giochi Olimpici e Paralimpici di LA28, Snowflake si impegna a contribuire a renderli i Giochi più data-driven della storia. Per USA Cycling, questo significa aiutare chi allena e chi gareggia a sfruttare meglio le informazioni alla base della loro preparazione.
Siamo entusiasti di far parte della squadra. Ci vediamo a Los Angeles.