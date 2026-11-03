Quattro atlete che si alternano in testa per proteggere le compagne dal vento. Quattromila metri. Sedici giri a velocità vertiginosa. A Parigi la squadra femminile statunitense di inseguimento a squadre ha conquistato il primo oro del Paese in questa specialità, con appena sei decimi di secondo di vantaggio sulla Nuova Zelanda.

Dietro quel margine così ridotto c’erano due anni di preparazione. Con il Project 4:05, USA Cycling ha studiato come portare quattro atlete a completare la gara in pista in meno di quattro minuti e cinque secondi: chi deve stare in testa, per quanto tempo e in quale ordine.

“Abbiamo scomposto la gara in tutte le variabili possibili”, racconta Brendan Quirk, CEO di USA Cycling. “Potenza, aerodinamica, la sequenza delle atlete, quanti giri tira ciascuna”.

Ha funzionato. Ma Quirk è sincero su come ci sono riusciti: con l’aiuto di data scientist volontari o a prezzi fortemente scontati, e senza un sistema unico per riunire i dati. “Non è un modello scalabile”, afferma. “Avevamo bisogno di un partner per dati e AI che ci aiutasse a prendere in mano la situazione, a raccogliere tutti questi dati eterogenei in un unico posto e ad applicarvi l’AI, così da poter lavorare rapidamente”.

Ed è qui che entra in gioco Snowflake.

Sono orgoglioso di annunciare che Snowflake è ora Official AI Data Cloud & Collaboration Partner di USA Cycling. La partnership supporterà la preparazione dell’organizzazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici di LA28 e coprirà tutte e cinque le discipline olimpiche (strada, mountain bike, pista, BMX racing e BMX freestyle), oltre a strada e pista paralimpiche.

“Questa non è l’ennesima sponsorizzazione. È una partnership che cambia le regole del gioco”, afferma Quirk. “Il nostro team di alto livello è al settimo cielo all’idea di poter accedere ai sistemi e alle persone di Snowflake”.