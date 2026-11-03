Quatre cyclistes se relaient en tête pour protéger leurs coéquipières du vent. Quatre mille mètres. Seize tours à une vitesse fulgurante. À Paris, l’équipe américaine féminine de poursuite a remporté la première médaille d’or du pays dans cette épreuve, avec seulement six dixièmes de seconde d’avance sur la Nouvelle-Zélande.
Derrière cet infime écart se cachaient deux années de préparation. Dans le cadre de Project 4:05, USA Cycling a cherché comment faire parcourir la piste à quatre cyclistes en moins de quatre minutes et cinq secondes : qui devait mener, pendant combien de temps et dans quel ordre.
« Nous avons entièrement déconstruit le projet pour en étudier chaque variable possible », explique Brendan Quirk, CEO de USA Cycling. « La puissance, l’aérodynamisme, l’ordre de passage des cyclistes et le nombre de tours effectués en tête par chacune. »
Et cela a fonctionné. Mais Quirk explique sans détour comment l’équipe y est parvenue : grâce à des spécialistes bénévoles ou proposant leurs services de data science à prix fortement réduit, sans système unifié pour centraliser les données. « Ce modèle n’est pas évolutif », précise-t-il. « Nous avions besoin d’un partenaire data et intelligence artificielle capable de nous aider à maîtriser le sujet, à centraliser toutes ces données hétérogènes dans une couche unique, puis à y ajouter de l’intelligence artificielle pour accélérer notre travail. »
C’est là qu’entre en jeu Snowflake.
Je suis fier d’annoncer que Snowflake devient le partenaire officiel de USA Cycling pour l’AI Data Cloud et la collaboration. Ce partenariat accompagnera la préparation de l’organisation aux Jeux olympiques et paralympiques de LA28. Il couvrira les cinq disciplines olympiques, route, VTT, piste, BMX racing et BMX freestyle, ainsi que les épreuves paralympiques sur route et sur piste.
« Ce n’est pas un sponsoring comme les autres. C’est un partenariat qui change la donne », affirme Quirk. « Notre équipe de haute performance est sur son petit cloud depuis qu’elle peut accéder aux systèmes et aux équipes de Snowflake. »
« Les données peuvent être extrêmement puissantes, mais aussi, il faut bien l’avouer, assez difficiles à appréhender. »
Riley Amos
Elite Men's National Team Member, Paris 2024 Olympian, USA Cycling
Un sport riche en données, prêt à les réunir dans une vue unique
Chaque sortie produit des flux de données sur la puissance, la fréquence cardiaque, la cadence et la vitesse. Les appareils connectés suivent le sommeil et la récupération. La télémétrie des suspensions de VTT retrace les mouvements du vélo sur le terrain. Des caméras haute vitesse et multiangles filment les courses.
Collecter ces données est simple. Les connecter l’est beaucoup moins.
« Nous disposons de bien plus de données que nous ne pouvons en traiter », explique Quirk. « Si nous pouvons nous doter d’un système capable de collecter les données et de les rendre immédiatement exploitables par nos coachs et nos athlètes, c’est de l’or. De l’or pour décrocher l’or. »
Aujourd’hui, ces informations sont réparties entre sept ou huit outils distincts. Alec Pasqualina, Director of Mountain Bike chez USA Cycling, décrit « un paysage chaotique, composé d’outils disparates utilisés à différents endroits », qu’une seule personne doit tous vérifier. Dans une équipe aux ressources limitées, explique Pasqualina, les analyses approfondies du sommeil, de la nutrition et de la récupération sont souvent les premières sacrifiées lorsque les emplois du temps se chargent.
Ce que ce partenariat rend possible
Avec Snowflake, USA Cycling prévoit de réunir ses données de performance sur un socle unique et sécurisé, conformément à l’initiative Athlete 360 du Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC). Ce socle ouvre la voie à plusieurs possibilités :
- Analyse de course au bord de la piste : en poursuite par équipes et en BMX racing, les athlètes ne disposent souvent que de quelques minutes entre deux passages pour effectuer des ajustements. USA Cycling associera les vidéos de course aux données de puissance, de vitesse et de chronométrage. Les coachs pourront ainsi montrer précisément aux athlètes ce qu’ils doivent modifier, de la gestion de l’effort à l’équipement, pour améliorer leur performance au passage suivant.
- Forecasting des médailles de LA28 : utilisé pour la première fois lors des Jeux de Paris, le modèle de Forecasting des médailles de USA Cycling sera étendu au cyclisme olympique et paralympique, puis actualisé à mesure que les résultats tomberont. Les responsables sauront dans quelles disciplines l’équipe a les meilleures chances d’atteindre le podium et comment répartir les financements, les effectifs et l’accompagnement pour augmenter le nombre de médailles.
- Une plateforme unique pour chaque décision de performance : USA Cycling réunira ses données de performance, ses résultats de course et ses indicateurs d’entraînement sur une plateforme Snowflake unique, sécurisée et gouvernée. Athlètes, coachs et responsables performances s’appuieront sur les mêmes informations et poseront leurs questions en langage naturel. Ils pourront ainsi transformer les données en ajustements d’entraînement pour gagner en vitesse et obtenir de meilleurs scores. « Ce sont de véritables couteaux suisses », explique Quirk. « Mais pas des programmeurs. Pouvoir utiliser le langage naturel n’est donc pas un simple luxe, c’est une nécessité absolue. »
- Décryptage des scores en BMX freestyle : Grâce à Snowflake Cortex AI, USA Cycling reliera les vidéos des compétitions aux notes des juges afin d’identifier les figures qui rapportent le plus régulièrement de points et celles qui en font perdre. Les cyclistes pourront ainsi créer des runs mieux notés.
« Nous avions besoin d’un partenaire data et intelligence artificielle capable de nous aider à maîtriser le sujet, à centraliser toutes ces données hétérogènes dans une couche unique, puis à y ajouter de l’intelligence artificielle pour accélérer notre travail. »
Brendan Quirk
CEO, USA Cycling
Voir clair le jour J
Pour les athlètes, l’objectif est d’obtenir des réponses plus claires à partir des données qu’ils collectent déjà.
« Les données peuvent être extrêmement puissantes, mais aussi, il faut bien l’avouer, assez difficiles à appréhender », explique Riley Amos, qui a participé à l’épreuve de cross-country VTT pour Team USA à Paris. « J’ai hâte de voir comment ce programme et cette technologie peuvent vraiment nous aider à y voir plus clair. »
Cette clarté est d’autant plus essentielle que chaque infime écart compte. En cross-country, les cinq premiers franchissent souvent la ligne d’arrivée à environ une minute d’intervalle après une heure et demie de course. « Les données m’aident vraiment à optimiser chaque effort sur le vélo », explique Gwendalyn Gibson, vététiste de Team USA.
Pour Makena Kellerman, qui a remporté deux Under-23 Short Track World Cups consécutives cette saison, les données sont aussi une source de confiance : « J’avais simplement confiance en ma capacité à maintenir ce niveau de puissance. J’avais confiance en mon entraînement, et j’ai pu être performante. »
Pasqualina entrevoit une possibilité encore plus prometteuse : revenir sur les meilleures journées d’un athlète, puis analyser ce qu’il a fait durant la semaine et le mois précédents. Dans un sport où une course olympique se joue sur une seule journée, il résume simplement l’enjeu : « Nous sommes ravis que Snowflake nous aide à simplifier nos données et à les mettre en action pour atteindre notre meilleure performance lors des journées qui comptent le plus. »
Construire une Team USA connectée
USA Cycling rejoint désormais USA Bobsled/Skeleton parmi les organisations qui s’appuient sur Snowflake. C’est ce qui m’enthousiasme le plus aujourd’hui : les enseignements tirés par une fédération peuvent aider les autres à avancer plus vite.
Quirk partage cette vision. « J’ai également hâte de partager nos enseignements avec l’USOPC et les autres fédérations nationales qui composent Team USA », ajoute-t-il. « Nous avons ici la possibilité d’améliorer notre propre programme et d’aider d’autres sports à faire de même. »
Les enjeux des Jeux olympiques et paralympiques de LA28 sont considérables. Pasqualina rappelle l’essor qu’a connu le cyclisme américain en 1984 et estime que de nouveaux Jeux à domicile peuvent devenir « le plus puissant catalyseur d’enthousiasme et de croissance pour notre sport ».
Quirk a fixé à ses athlètes un objectif ambitieux : 10 médailles olympiques et 12 médailles paralympiques à domicile. « À mesure que les Jeux approchent, notre fenêtre d’action se réduit », explique-t-il. « C’est maintenant qu’il faut agir. »
En tant que fournisseur officiel de collaboration autour des données de Team USA et des Jeux olympiques et paralympiques de LA28, Snowflake s’engage à contribuer à en faire les Jeux les plus data-driven de l’histoire. Pour USA Cycling, cela signifie aider les coachs et les athlètes à mieux exploiter les informations qui sous-tendent leur préparation.
Nous sommes ravis de faire partie de l’équipe. Rendez-vous à Los Angeles.