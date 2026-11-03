Quatre cyclistes se relaient en tête pour protéger leurs coéquipières du vent. Quatre mille mètres. Seize tours à une vitesse fulgurante. À Paris, l’équipe américaine féminine de poursuite a remporté la première médaille d’or du pays dans cette épreuve, avec seulement six dixièmes de seconde d’avance sur la Nouvelle-Zélande.

Derrière cet infime écart se cachaient deux années de préparation. Dans le cadre de Project 4:05, USA Cycling a cherché comment faire parcourir la piste à quatre cyclistes en moins de quatre minutes et cinq secondes : qui devait mener, pendant combien de temps et dans quel ordre.

« Nous avons entièrement déconstruit le projet pour en étudier chaque variable possible », explique Brendan Quirk, CEO de USA Cycling. « La puissance, l’aérodynamisme, l’ordre de passage des cyclistes et le nombre de tours effectués en tête par chacune. »

Et cela a fonctionné. Mais Quirk explique sans détour comment l’équipe y est parvenue : grâce à des spécialistes bénévoles ou proposant leurs services de data science à prix fortement réduit, sans système unifié pour centraliser les données. « Ce modèle n’est pas évolutif », précise-t-il. « Nous avions besoin d’un partenaire data et intelligence artificielle capable de nous aider à maîtriser le sujet, à centraliser toutes ces données hétérogènes dans une couche unique, puis à y ajouter de l’intelligence artificielle pour accélérer notre travail. »

C’est là qu’entre en jeu Snowflake.

Je suis fier d’annoncer que Snowflake devient le partenaire officiel de USA Cycling pour l’AI Data Cloud et la collaboration. Ce partenariat accompagnera la préparation de l’organisation aux Jeux olympiques et paralympiques de LA28. Il couvrira les cinq disciplines olympiques, route, VTT, piste, BMX racing et BMX freestyle, ainsi que les épreuves paralympiques sur route et sur piste.

« Ce n’est pas un sponsoring comme les autres. C’est un partenariat qui change la donne », affirme Quirk. « Notre équipe de haute performance est sur son petit cloud depuis qu’elle peut accéder aux systèmes et aux équipes de Snowflake. »