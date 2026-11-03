Quatro ciclistas revezando a liderança para proteger os colegas de equipe do vento. 4.000 metros. 16 voltas em velocidade impressionante. Nas olímpiadas de Paris, a equipe feminina norte-americana venceu na categoria de "perseguição por equipes" e garantiu o primeiro ouro para o país na prova, com apenas seis décimos de segundo de vantagem sobre a Nova Zelândia.
Por trás dessa pequena diferença, houve dois anos de preparação. Com o Project 4:05, a USA Cycling (federação de ciclismo norte-americana) estudou como fazer quatro ciclistas completarem a prova em menos de quatro minutos e cinco segundos: quem deveria liderar, por quanto tempo e em que ordem.
"Analisamos detalhadamente todas as variáveis possíveis", afirma Brendan Quirk, CEO da USA Cycling. "Potência, aerodinâmica, a ordem dos ciclistas e quantas voltas cada um deveria puxar."
E funcionou. Mas Quirk fala com franqueza sobre como isso foi possível: o projeto contou com cientistas de dados voluntários ou que cobraram valores muito reduzidos, sem um sistema unificado para reunir os dados. "Isso não funciona em escala", afirma. "Precisávamos de um parceiro de dados e IA que nos ajudasse a organizar tudo isso, reunir esses dados dispersos em uma única camada e aplicar IA sobre eles para trabalharmos com rapidez."
Foi aí que a plataforma Snowflake entrou no circuito.
Com orgulho, anunciamos que a Snowflake agora é o parceiro oficial de AI Data Cloud e colaboração da USA Cycling. A parceria dará apoio à organização para se preparar para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de LA28, abrangendo as cinco modalidades olímpicas: ciclismo de estrada, mountain bike, ciclismo de pista, BMX racing e BMX freestyle, além do ciclismo paralímpico de estrada e de pista.
"Este não é apenas mais um patrocínio. É uma parceria que muda o jogo", afirma Quirk. "Nossa equipe de alta performance está eufórica para ter acesso aos sistemas e aos profissionais da Snowflake."
“Os dados podem ser extremamente poderosos ou, para ser sincero, um pouco difíceis de assimilar.”
Riley Amos
Elite Men's National Team Member, Olimpíadas de Paris 2024, USA Cycling
Um esporte rico em dados, pronto para conquistar uma visão unificada
Cada percurso produz streams de dados de potência, frequência cardíaca, ritmo e velocidade. Dispositivos vestíveis monitoram o sono e a recuperação. A telemetria da suspensão da mountain bike mapeia como a bicicleta se movimenta pelo terreno. Câmeras de alta velocidade e vários ângulos registram as provas.
Coletar esses dados é a parte fácil. Conectá-los é mais difícil.
"Temos muito mais dados do que conseguimos processar", afirma Quirk. "Se tivermos um sistema para coletar dados e disponibilizá-los de imediato e com rapidez aos nossos treinadores e atletas, será uma mina de ouro. É super-valioso na busca do ouro."
Hoje, essas informações estão distribuídas entre sete e oito ferramentas diferentes. Alec Pasqualina, Director of Mountain Bike da USA Cycling, descreve "esse ambiente confuso, com diferentes recursos usados em vários lugares", onde uma pessoa precisa verificar tudo. Segundo Pasqualina, em uma equipe enxuta, análises mais profundas de sono, nutrição e recuperação costumam ser as primeiras a ficar de lado quando a agenda aperta.
O que a parceria torna possível
Em colaboração com a Snowflake, a USA Cycling planeja reunir os dados que ela possui de performance em uma base única e segura, alinhada à iniciativa Athlete 360 do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC). Essa base abre caminho para:
- Análise das provas na pista: nas categorias de Team Pursuit e BMX Racing, os atletas muitas vezes têm apenas alguns minutos entre as provas para fazer ajustes. A USA Cycling pretende aliar vídeos das provas aos dados de potência, velocidade e tempo para que os treinadores mostrem aos atletas exatamente o que mudar, do ritmo ao equipamento, e melhorem o resultado da prova seguinte.
- Previsão do número de medalhas em LA28: o modelo de estimativa de medalhas da USA Cycling, usado pela primeira vez nos jogos de Paris, passará a abranger o ciclismo olímpico e paralímpico e será atualizado à medida que os resultados chegarem. Os líderes poderão identificar onde a equipe tem mais chances de chegar ao pódio e como direcionar recursos financeiros, profissionais e apoio para aumentar o número de medalhas.
- Uma plataforma para todas as decisões de performance: a USA Cycling reunirá seus dados de performance, resultados de provas e métricas de treinamento em uma plataforma segura e governada na Snowflake. Atletas, treinadores e diretores de performance trabalharão com as mesmas informações e farão perguntas em linguagem natural, transformando dados em mudanças no treinamento que gerem tempos menores e pontuações maiores. "Eles são como canivetes suíços", afirma Quirk. "Mas não são programadores. Por isso, usar linguagem natural não é apenas um luxo, mas uma necessidade absoluta."
- Decifrando a pontuação no BMX freestyle: Com o Snowflake Cortex AI, a USA Cycling associará as imagens das competições às notas dos juízes para mostrar que manobras geram boas pontuações com mais consistência e onde uma volta perde pontos com os juízes, permitindo que os ciclistas façam voltas com pontuações maiores.
"Precisávamos de um parceiro de dados e IA que nos ajudasse a organizar tudo isso, reunir esses dados dispersos em uma única camada e aplicar IA sobre eles para trabalharmos com rapidez."
Brendan Quirk
CEO, USA Cycling
Clareza no dia da prova
Para os atletas, a expectativa é obter respostas mais claras com os dados que já coletam.
"Os dados podem ser extremamente poderosos ou, para ser sincero, um pouco difíceis de assimilar", afirma Riley Amos, que disputou a prova de mountain bike cross-country pela equipe norte-americana em Paris. "Estou animado para descobrir como podemos usar este programa e esta tecnologia para enxergar além de toda essa confusão."
Essa clareza é ainda mais essencial quando não há margem para erros. Nas provas de cross-country, os cinco primeiros colocados muitas vezes terminam com uma diferença de cerca de um minuto entre si após uma hora e meia de percurso. "Os dados realmente me ajudam a pedalar com a maior eficiência possível", afirma Gwendalyn Gibson, atleta de mountain bike do Team USA.
Para Makena Kellerman, que venceu duas Under-23 Short Track World Cups consecutivas nesta temporada, os dados representam confiança: "Eu simplesmente confiei que conseguiria manter aquele nível de potência, confiei no meu treinamento e consegui conquistar um bom resultado."
Pasqualina vê uma oportunidade ainda maior ao analisar os melhores dias de um atleta e, depois, investigar o que ele fez na semana e no mês anteriores. Em um esporte no qual uma prova olímpica se decide em um único dia, ele resume: "Estamos muito animados em contar com a ajuda da Snowflake para simplificar nossos dados e colocá-los em prática para podermos alcançar nossa melhor performance nos dias mais importantes."
Construindo um Team USA conectado
Com isso, a USA Cycling se une també, à USA Bobsled/Skeleton entre as federações esportivas que constroem suas soluções na plataforma Snowflake. É isso que mais me anima neste momento: o aprendizado de uma instituição pode ajudar outras a avançar com mais rapidez.
Quirk compartilha dessa visão. "Também estou animado para compartilhar o que aprendemos com o USOPC e outras entidades dirigentes nacionais que compõem o Team USA", afirma. "Temos a oportunidade de aprimorar nosso próprio programa e ajudar outros esportes a fazer o mesmo."
Há muito em jogo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos LA28. Pasqualina destaca o crescimento que o ciclismo dos EUA viveu em 1984 e acredita que outra edição dos Jogos Olímpicos em casa pode ser "o maior catalisador do entusiasmo e do crescimento do nosso esporte".
Quirk definiu uma meta ousada para seus atletas: conquistar dez medalhas olímpicas e 12 medalhas paraolímpicas em casa. "A cada dia que as olimpíadas se aproximam, nossa janela de oportunidade diminui", afirma. "A hora é agora."
Como Official Data Collaboration Provider for Team USA and the LA28 Olympic and Paralympic Games, a Snowflake se compromete a ajudar a transformar essa edição no evento mais baseado em dados da história. Para a USA Cycling, isso significa ajudar treinadores e atletas a aproveitar melhor as informações por trás de sua preparação.
Estamos muito felizes por fazer parte da equipe. Nos vemos em Los Angeles.