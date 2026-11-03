Quatro ciclistas revezando a liderança para proteger os colegas de equipe do vento. 4.000 metros. 16 voltas em velocidade impressionante. Nas olímpiadas de Paris, a equipe feminina norte-americana venceu na categoria de "perseguição por equipes" e garantiu o primeiro ouro para o país na prova, com apenas seis décimos de segundo de vantagem sobre a Nova Zelândia.

Por trás dessa pequena diferença, houve dois anos de preparação. Com o Project 4:05, a USA Cycling (federação de ciclismo norte-americana) estudou como fazer quatro ciclistas completarem a prova em menos de quatro minutos e cinco segundos: quem deveria liderar, por quanto tempo e em que ordem.

"Analisamos detalhadamente todas as variáveis possíveis", afirma Brendan Quirk, CEO da USA Cycling. "Potência, aerodinâmica, a ordem dos ciclistas e quantas voltas cada um deveria puxar."

E funcionou. Mas Quirk fala com franqueza sobre como isso foi possível: o projeto contou com cientistas de dados voluntários ou que cobraram valores muito reduzidos, sem um sistema unificado para reunir os dados. "Isso não funciona em escala", afirma. "Precisávamos de um parceiro de dados e IA que nos ajudasse a organizar tudo isso, reunir esses dados dispersos em uma única camada e aplicar IA sobre eles para trabalharmos com rapidez."

Foi aí que a plataforma Snowflake entrou no circuito.

Com orgulho, anunciamos que a Snowflake agora é o parceiro oficial de AI Data Cloud e colaboração da USA Cycling. A parceria dará apoio à organização para se preparar para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de LA28, abrangendo as cinco modalidades olímpicas: ciclismo de estrada, mountain bike, ciclismo de pista, BMX racing e BMX freestyle, além do ciclismo paralímpico de estrada e de pista.

"Este não é apenas mais um patrocínio. É uma parceria que muda o jogo", afirma Quirk. "Nossa equipe de alta performance está eufórica para ter acesso aos sistemas e aos profissionais da Snowflake."