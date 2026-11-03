Vier Fahrer:innen, die sich an der Spitze abwechseln, um ihre Teamkolleg:innen vor dem Wind zu schützen. Viertausend Meter. Sechzehn rasante Runden. In Paris gewann das US-amerikanische Frauen-Team in der Mannschaftsverfolgung das erste Gold des Landes in dieser Disziplin – nur sechs Zehntelsekunden vor Neuseeland.

Hinter diesem knappen Vorsprung steckten zwei Jahre Vorbereitung. Im Rahmen von Project 4:05 untersuchte USA Cycling, wie man vier Fahrer:innen in weniger als vier Minuten und fünf Sekunden um die Bahn bringt: Wer sollte führen, wie lange und in welcher Reihenfolge.

„Wir haben es komplett in jede mögliche Variable zerlegt“, sagt Brendan Quirk, CEO von USA Cycling. „Leistung, Aerodynamik, wie die Reihenfolge der Fahrer:innen ist, wie viele Runden jede:r zieht.“

Es hat funktioniert. Aber Quirk spricht offen darüber, wie es dazu kam: ehrenamtliche und stark vergünstigte Data Science-Hilfe, ohne ein einheitliches System, um die Daten zusammenzuführen. „Das ist nicht skalierbar“, sagt er. „Wir brauchten einen Daten- und KI-Partner, der uns dabei hilft, das in den Griff zu bekommen, all diese unterschiedlichen Daten zu nehmen, sie in einer Schicht zusammenzuführen und KI darüberzulegen, damit wir schnell arbeiten können.“

Hier kommt Snowflake ins Spiel.

Ich bin stolz, ankündigen zu können, dass Snowflake jetzt der Official AI Data Cloud & Collaboration Partner von USA Cycling ist. Die Partnerschaft wird die Vorbereitungen der Organisation auf die Olympischen und Paralympischen Spiele LA28 unterstützen und alle fünf olympischen Disziplinen (Straße, Mountainbike, Bahn, BMX-Racing und BMX-Freestyle) sowie die paralympischen Disziplinen Straße und Bahn abdecken.

„Dies ist nicht nur ein weiteres Sponsoring. Dies ist eine bahnbrechende Partnerschaft“, sagt Quirk. „Unser High-Performance-Team ist im siebten Himmel, dass es Zugang zu den Systemen und den Mitarbeiter:innen von Snowflake erhält.“