3. Nov. 2026/Lesezeit: 6 MinutenBei Snowflake
Ein neuer Gang für USA Cycling: Data Collaboration mit Snowflake
Vier Fahrer:innen, die sich an der Spitze abwechseln, um ihre Teamkolleg:innen vor dem Wind zu schützen. Viertausend Meter. Sechzehn rasante Runden. In Paris gewann das US-amerikanische Frauen-Team in der Mannschaftsverfolgung das erste Gold des Landes in dieser Disziplin – nur sechs Zehntelsekunden vor Neuseeland.
Hinter diesem knappen Vorsprung steckten zwei Jahre Vorbereitung. Im Rahmen von Project 4:05 untersuchte USA Cycling, wie man vier Fahrer:innen in weniger als vier Minuten und fünf Sekunden um die Bahn bringt: Wer sollte führen, wie lange und in welcher Reihenfolge.
„Wir haben es komplett in jede mögliche Variable zerlegt“, sagt Brendan Quirk, CEO von USA Cycling. „Leistung, Aerodynamik, wie die Reihenfolge der Fahrer:innen ist, wie viele Runden jede:r zieht.“
Es hat funktioniert. Aber Quirk spricht offen darüber, wie es dazu kam: ehrenamtliche und stark vergünstigte Data Science-Hilfe, ohne ein einheitliches System, um die Daten zusammenzuführen. „Das ist nicht skalierbar“, sagt er. „Wir brauchten einen Daten- und KI-Partner, der uns dabei hilft, das in den Griff zu bekommen, all diese unterschiedlichen Daten zu nehmen, sie in einer Schicht zusammenzuführen und KI darüberzulegen, damit wir schnell arbeiten können.“
Hier kommt Snowflake ins Spiel.
Ich bin stolz, ankündigen zu können, dass Snowflake jetzt der Official AI Data Cloud & Collaboration Partner von USA Cycling ist. Die Partnerschaft wird die Vorbereitungen der Organisation auf die Olympischen und Paralympischen Spiele LA28 unterstützen und alle fünf olympischen Disziplinen (Straße, Mountainbike, Bahn, BMX-Racing und BMX-Freestyle) sowie die paralympischen Disziplinen Straße und Bahn abdecken.
„Dies ist nicht nur ein weiteres Sponsoring. Dies ist eine bahnbrechende Partnerschaft“, sagt Quirk. „Unser High-Performance-Team ist im siebten Himmel, dass es Zugang zu den Systemen und den Mitarbeiter:innen von Snowflake erhält.“
“Data can be extremely powerful or honestly kind of overwhelming.”
Riley Amos
Elite Men's National Team Member, Paris 2024 Olympian, USA Cycling
Ein datenreicher Sport, bereit für eine einheitliche Sicht
Jede Fahrt erzeugt Streams von Leistung, Herzfrequenz, Trittfrequenz und Geschwindigkeit. Wearables erfassen Schlaf und Erholung. Die Telemetrie der Mountainbike-Federung zeichnet auf, wie sich das Fahrrad über das Gelände bewegt. Hochgeschwindigkeitskameras mit mehreren Blickwinkeln fangen Rennaufnahmen ein.
Das Sammeln dieser Daten ist der einfache Teil. Sie zu verbinden, ist schwieriger.
„Wir haben viel mehr Daten, als wir verarbeiten können“, sagt Quirk. „Wenn wir also ein System haben, mit dem wir Daten sammeln und sie für unsere Trainer:innen und Athlet:innen schnell und sofort nutzbar machen können, ist das wie Gold. Es ist Gold für Gold.“
Heute befinden sich diese Informationen in sieben bis acht separaten Tools. Alec Pasqualina, Director of Mountain Bike bei USA Cycling, beschreibt „diese unübersichtliche Landschaft verschiedener Dinge, die wir alle an verschiedenen Orten nutzen“, in der eine Person alles überprüfen muss. Für ein kleines Team, so Pasqualina, ist die tiefere Analyse von Schlaf, Ernährung und Erholung oft das Erste, was auf der Strecke bleibt, wenn die Terminkalender voll sind.
Was die Partnerschaft möglich macht
In Zusammenarbeit mit Snowflake plant USA Cycling, seine Performance-Daten auf einer einzigen, sicheren Grundlage zusammenzuführen, abgestimmt auf die Initiative Athlete 360 des U.S. Olympic & Paralympic Committee (USOPC). Diese Grundlage öffnet die Tür für:
- Rennanalyse an der Strecke: In der Mannschaftsverfolgung und beim BMX-Racing haben die Athlet:innen oft nur Minuten zwischen den Fahrten, um Anpassungen vorzunehmen. USA Cycling wird Rennvideos mit Leistungs-, Geschwindigkeits- und Zeitdaten verknüpfen, damit Trainer:innen den Athlet:innen genau zeigen können, was sie ändern müssen, vom Pacing bis zur Ausrüstung, um das Ergebnis der nächsten Fahrt zu verbessern.
- Prognose der Medaillenlandschaft für LA28: Das Medaillenprognosemodell von USA Cycling, das erstmals für die Spiele in Paris verwendet wurde, wird auf den olympischen und paralympischen Radsport ausgeweitet und aktualisiert, sobald Ergebnisse vorliegen. Führungskräfte werden sehen, wo das Team am besten positioniert ist, um das Podium zu erreichen, und wie sie Gelder, Personal und Unterstützung lenken können, um die Medaillenausbeute zu erhöhen.
- Eine Plattform für jede Performance-Entscheidung: USA Cycling wird seine Performance-Daten, Rennergebnisse und Trainingsmetriken auf einer sicheren, verwalteten Plattform auf Snowflake zusammenführen. Athlet:innen, Trainer:innen und Performance Directors werden mit denselben Informationen arbeiten und Fragen in natürlicher Sprache stellen, wodurch Daten in Trainingsänderungen umgewandelt werden, die zu schnelleren Zeiten und höheren Punktzahlen führen. „Sie sind Schweizer Taschenmesser“, sagt Quirk. „Aber sie sind keine Programmierer:innen. Die Möglichkeit, natürliche Sprache zu verwenden, ist also nicht nur ein Luxus, sondern eine absolute Notwendigkeit.“
- Entschlüsselung der Scorecard im BMX-Freestyle: Mithilfe von Snowflake Cortex AI wird USA Cycling Wettbewerbsaufnahmen mit den Bewertungen der Richter:innen verknüpfen, um zu zeigen, welche Tricks am zuverlässigsten punkten und wo bei einem Lauf Punkte liegen gelassen werden, damit die Fahrer:innen Läufe mit höheren Punktzahlen aufbauen können.
“We needed a data and AI partner who would come help us wrap our arms around this, take all this disparate data, put it in one layer, put AI on top of it so we could work quickly.”
Brendan Quirk
CEO, USA Cycling
Klarheit am Renntag
Für die Athlet:innen besteht die Hoffnung auf klarere Antworten aus den Daten, die sie bereits sammeln.
„Daten können extrem mächtig oder ehrlich gesagt auch etwas überwältigend sein“, sagt Riley Amos, der für das Team USA in Paris Cross-Country-Mountainbike gefahren ist. „Ich bin gespannt, wie wir dieses Programm und diese Technologie wirklich nutzen können, um ein wenig durch das Chaos zu blicken.“
Diese Klarheit ist besonders wichtig, wenn die Abstände unerbittlich sind. Bei Cross-Country-Rennen kommen die ersten fünf nach anderthalb Stunden auf der Strecke oft innerhalb von etwa einer Minute ins Ziel. „Daten helfen mir wirklich, beim Fahren so effizient wie möglich zu sein“, sagt die Mountainbikerin des Team USA, Gwendalyn Gibson.
Und für Makena Kellerman, die in dieser Saison zwei U23-Short-Track-Weltcups in Folge gewonnen hat, geht es bei Daten um Vertrauen: „Ich habe einfach darauf vertraut, dass ich dieses Leistungsniveau halten kann, und ich habe meinem Training vertraut und konnte meine Leistung abrufen.“
Pasqualina sieht eine noch größere Chance darin, auf die besten Tage eines:einer Athlet:in zurückzublicken und dann zu fragen, was er:sie in der Woche und im Monat davor getan hat. In einem Sport, in dem ein olympisches Rennen auf einen einzigen Tag hinausläuft, drückt er es einfach aus: „Wir freuen uns sehr, dass Snowflake uns dabei hilft, unsere Daten zu vereinfachen und sie für unsere beste Performance an unseren besten Tagen nutzbar zu machen.“
Aufbau eines vernetzten Team USA
USA Cycling schließt sich nun USA Bobsled/Skeleton an und baut auf Snowflake. Das ist es, was mich an diesem Moment am meisten begeistert: Was ein Dachverband lernt, kann anderen helfen, sich schneller zu bewegen.
Quirk sieht das genauso. „Ich freue mich auch darauf, das, was wir gelernt haben, mit dem USOPC und anderen nationalen Dachverbänden, die das Team USA bilden, zu teilen“, sagt er. „Hier bietet sich die Gelegenheit, unser eigenes Programm zu verbessern und anderen Sportarten dabei zu helfen, dasselbe zu tun.“
Bei den Olympischen und Paralympischen Spielen LA28 steht viel auf dem Spiel. Pasqualina verweist auf das Wachstum des amerikanischen Radsports im Jahr 1984 und glaubt, dass weitere Spiele im eigenen Land „der größte Katalysator für Begeisterung und für das Wachstum unseres Sports“ sein können.
Quirk hat sich für seine Athlet:innen ein mutiges Ziel gesetzt: 10 olympische Medaillen und 12 paralympische Medaillen auf heimischem Boden. „Mit jedem Tag, den wir den Spielen näher kommen, wird das Zeitfenster kleiner“, sagt er. „Die Zeit ist jetzt gekommen.“
Als Official Data Collaboration Provider for Team USA and the LA28 Olympic and Paralympic Games setzt sich Snowflake dafür ein, sie zu den am stärksten datengestützten Spielen der Geschichte zu machen. Für USA Cycling bedeutet das, Trainer:innen und Athlet:innen dabei zu helfen, die Informationen hinter ihrer Vorbereitung besser zu nutzen.
Wir freuen uns sehr, Teil des Teams zu sein. Wir sehen uns in LA.