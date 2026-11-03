Cuatro ciclistas se relevan en cabeza para proteger del viento a sus compañeras de equipo. 4000 metros. 16 vueltas a una velocidad vertiginosa. En París, el equipo femenino estadounidense de persecución por equipos ganó el primer oro del país en esta prueba, con apenas seis décimas de segundo de ventaja sobre Nueva Zelanda.
Detrás de ese estrecho margen hubo dos años de preparación. A través de Project 4:05, USA Cycling estudió cómo conseguir que cuatro ciclistas completaran el recorrido en menos de cuatro minutos y cinco segundos: quién debía ir en cabeza, durante cuánto tiempo y en qué orden.
“Lo desglosamos por completo hasta abarcar todas las variables posibles”, afirma Brendan Quirk, CEO de USA Cycling. “La potencia, la aerodinámica, el orden de las ciclistas y el número de vueltas que cada una debía tirar del grupo”.
Funcionó. Pero Quirk habla con franqueza sobre cómo lo consiguieron: con la ayuda de especialistas en ciencia de datos que trabajaron como voluntarios o con grandes descuentos, y sin un sistema unificado que reuniera los datos. “Eso no es escalable”, afirma. “Necesitábamos un partner de datos e inteligencia artificial (IA) que nos ayudara a abordar todo esto, reunir todos esos datos dispares en una sola capa e incorporar la IA para poder trabajar con rapidez”.
Ahí es donde entra Snowflake.
Me enorgullece anunciar que Snowflake es ahora el partner oficial de AI Data Cloud y colaboración de USA Cycling. La colaboración respaldará los preparativos de la organización para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) y abarcará las cinco disciplinas olímpicas (ciclismo en ruta, ciclismo de montaña, ciclismo en pista, BMX racing y BMX freestyle), además de las pruebas paralímpicas de ruta y pista.
“Esto no es un patrocinio más. Es una colaboración que lo cambia todo”, afirma Quirk. “Nuestro equipo de alto rendimiento está encantado de poder acceder a los sistemas y al personal de Snowflake”.
“Los datos pueden ser muy útiles o, sinceramente, resultar un tanto abrumadores”.
Riley Amos
Miembro de la selección masculina de élite estadounidense, olímpico en Paris 2024, USA Cycling
Un deporte rico en datos, preparado para una visión unificada
Cada salida genera flujos de datos sobre potencia, frecuencia cardíaca, cadencia y velocidad. Los dispositivos ponibles registran el sueño y la recuperación. La telemetría de la suspensión de las bicicletas de montaña muestra cómo se mueve la bicicleta por el terreno. Las cámaras de alta velocidad y múltiples ángulos graban las competiciones.
Recopilar esos datos es la parte fácil. Conectarlos es más difícil.
“Tenemos muchos más datos de los que podemos procesar”, afirma Quirk. “Por eso, si contamos con un sistema que nos permita recopilar datos y ponerlos de inmediato a disposición de nuestros entrenadores y deportistas de forma ágil, es como encontrar oro. Es muy valioso para conseguir el oro”.
Actualmente, esa información está repartida entre siete u ocho herramientas independientes. Alec Pasqualina, Director of Mountain Bike de USA Cycling, describe “este panorama caótico de herramientas distintas que utilizamos en diferentes lugares”, en el que una sola persona tiene que comprobarlo todo. Según Pasqualina, en un equipo con pocos recursos, el análisis más profundo del sueño, la nutrición y la recuperación suele ser lo primero que se deja de lado cuando se acumulan las tareas.
Qué hace posible esta colaboración
En colaboración con Snowflake, USA Cycling tiene previsto reunir sus datos de rendimiento en un fundamento de datos seguro, en consonancia con la iniciativa Athlete 360 del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC). Ese fundamento abre la puerta a lo siguiente:
- Análisis de las competiciones a pie de pista: En persecución por equipos y BMX racing, los deportistas suelen disponer de solo unos minutos entre pruebas para hacer ajustes. USA Cycling combinará los vídeos de las competiciones con datos de potencia, velocidad y tiempos para que los entrenadores puedan mostrar a los deportistas exactamente qué deben cambiar —desde el ritmo hasta el equipamiento— con el fin de mejorar el resultado de la siguiente prueba.
- Previsión del medallero de LA28: El modelo de previsión de medallas de USA Cycling, utilizado por primera vez en los JJ. OO. de París, se ampliará al ciclismo olímpico y paralímpico y se actualizará a medida que lleguen los resultados. Los responsables podrán ver en qué pruebas tiene el equipo más posibilidades de subir al podio y cómo asignar la financiación, el personal y el apoyo para aumentar el número de medallas.
- Una única plataforma para cada decisión sobre rendimiento: USA Cycling incorporará sus datos de rendimiento, resultados de competiciones y métricas de entrenamiento en una única plataforma segura y gobernada en Snowflake. Los deportistas, entrenadores y responsables de rendimiento trabajarán con la misma información, realizarán preguntas en lenguaje natural y usarán los datos para ajustar el entrenamiento y lograr mejores tiempos y mayores puntuaciones. “Son como navajas suizas”, afirma Quirk. “Pero no son programadores. Por eso, poder utilizar el lenguaje natural no es un simple lujo, sino una necesidad absoluta”.
- Interpretación de las puntuaciones en BMX freestyle: Con Snowflake Cortex AI, USA Cycling vinculará las grabaciones de las competiciones con las puntuaciones de los jueces para mostrar qué acrobacias puntúan con mayor regularidad y en qué momentos de un turno se están desaprovechando puntos, de modo que los ciclistas puedan diseñar turnos con mejor puntuación.
“Necesitábamos un partner de datos e IA que nos ayudara a abordar todo esto, reunir todos esos datos dispares en una sola capa e incorporar la IA para poder trabajar con rapidez”.
Brendan Quirk
CEO, USA Cycling
Claridad el día de la competición
Para los deportistas, el objetivo es obtener respuestas más claras a partir de los datos que ya recopilan.
“Los datos pueden ser muy útiles o, sinceramente, resultar un tanto abrumadores”, afirma Riley Amos, que compitió para el Team USA en la prueba de ciclismo de montaña de campo a través en París. “Me entusiasma ver cómo podemos utilizar realmente este programa y esta tecnología para aclarar un poco todo ese ruido”.
Esa claridad es especialmente importante cuando los márgenes no dan tregua. En las pruebas de campo a través, los cinco primeros suelen terminar con aproximadamente un minuto de diferencia entre ellos después de una hora y media de recorrido. “Los datos me ayudan mucho a ser lo más eficiente posible mientras pedaleo”, afirma Gwendalyn Gibson, ciclista de montaña del Team USA.
Y para Makena Kellerman, que esta temporada ganó dos Copas del Mundo de short track sub-23 consecutivas, los datos son una cuestión de confianza: “Simplemente confié en que podría mantener ese nivel de potencia, confié en mi entrenamiento y pude rendir”.
Pasqualina ve una oportunidad aún mayor en analizar los mejores días de un deportista y preguntarse después qué hizo durante la semana y el mes anteriores. En un deporte en el que una carrera olímpica se decide en un solo día, lo resume así: “Nos entusiasma que Snowflake nos ayude a simplificar nuestros datos y ponerlos en práctica para rendir al máximo en nuestros mejores días”.
Creación de un Team USA conectado
USA Cycling se suma ahora al equipo USA Bobsled/Skeleton en el uso de Snowflake. Eso es lo que más me entusiasma de este momento: lo que aprende un organismo puede ayudar a otros a avanzar más rápido.
Quirk lo ve de la misma manera. “También me entusiasma compartir lo que hemos aprendido con el USOPC y con los demás organismos nacionales que integran el Team USA”, afirma. “Tenemos la oportunidad de mejorar nuestro propio programa y ayudar a otros deportes a hacer lo mismo”.
Hay mucho en juego en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de LA28. Pasqualina señala el crecimiento que experimentó el ciclismo estadounidense en 1984 y cree que celebrar de nuevo unas Olimpiadas en casa puede ser “el mayor catalizador para impulsar el entusiasmo y el crecimiento de nuestro deporte”.
Quirk ha fijado un objetivo ambicioso para sus deportistas: diez medallas olímpicas y 12 medallas paralímpicas en casa. “Cada día que nos acerca a los Juegos reduce nuestro margen de tiempo”, afirma. “El momento es ahora”.
Como proveedor oficial de colaboración de datos del Team USA y de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de LA28, Snowflake se compromete a contribuir a que sean los Juegos más basados en datos de la historia. Para USA Cycling, eso significa ayudar a entrenadores y deportistas a aprovechar mejor la información en la que se sustenta su preparación.
Nos entusiasma formar parte del equipo. Nos vemos en Los Ángeles.