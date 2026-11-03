Cuatro ciclistas se relevan en cabeza para proteger del viento a sus compañeras de equipo. 4000 metros. 16 vueltas a una velocidad vertiginosa. En París, el equipo femenino estadounidense de persecución por equipos ganó el primer oro del país en esta prueba, con apenas seis décimas de segundo de ventaja sobre Nueva Zelanda.

Detrás de ese estrecho margen hubo dos años de preparación. A través de Project 4:05, USA Cycling estudió cómo conseguir que cuatro ciclistas completaran el recorrido en menos de cuatro minutos y cinco segundos: quién debía ir en cabeza, durante cuánto tiempo y en qué orden.

“Lo desglosamos por completo hasta abarcar todas las variables posibles”, afirma Brendan Quirk, CEO de USA Cycling. “La potencia, la aerodinámica, el orden de las ciclistas y el número de vueltas que cada una debía tirar del grupo”.

Funcionó. Pero Quirk habla con franqueza sobre cómo lo consiguieron: con la ayuda de especialistas en ciencia de datos que trabajaron como voluntarios o con grandes descuentos, y sin un sistema unificado que reuniera los datos. “Eso no es escalable”, afirma. “Necesitábamos un partner de datos e inteligencia artificial (IA) que nos ayudara a abordar todo esto, reunir todos esos datos dispares en una sola capa e incorporar la IA para poder trabajar con rapidez”.

Ahí es donde entra Snowflake.

Me enorgullece anunciar que Snowflake es ahora el partner oficial de AI Data Cloud y colaboración de USA Cycling. La colaboración respaldará los preparativos de la organización para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) y abarcará las cinco disciplinas olímpicas (ciclismo en ruta, ciclismo de montaña, ciclismo en pista, BMX racing y BMX freestyle), además de las pruebas paralímpicas de ruta y pista.

“Esto no es un patrocinio más. Es una colaboración que lo cambia todo”, afirma Quirk. “Nuestro equipo de alto rendimiento está encantado de poder acceder a los sistemas y al personal de Snowflake”.