4人のライダーが先頭を交代しながら、チームメイトを風から守ります。4,000メートル。猛烈なスピードで駆け抜ける16周。パリ大会では、米国の女子チームパシュートチームが、ニュージーランドにわずか0.6秒差でこの種目初の金メダルを獲得しました。

そのわずかな差の裏には、2年間の準備がありました。Project 4:05を通じて、USA Cyclingは4人のライダーが4分5秒未満でトラックを周回する方法、つまり誰が、どのくらいの時間、どのような順番で先頭を走るべきかを研究しました。

USA CyclingのCEOであるBrendan Quirk氏は、「考えられるすべての変数に完全に分解しました」と述べています。「パワー、空気力学、ライダーの順番、それぞれが何周引っ張るかなどです」

それは成功しました。しかしQuirk氏は、それがどのように達成されたかについて率直に語っています。ボランティアや大幅に割引されたデータサイエンスの支援がありましたが、データをまとめる統合システムはありませんでした。「それでは拡張性がありません」と同氏は述べています。「この状況を把握し、バラバラのデータをすべて1つのレイヤーにまとめ、その上にAIを配置して迅速に作業できるように支援してくれる、データとAIのパートナーが必要でした」

そこでSnowflakeの出番です。

SnowflakeがUSA Cyclingの公式AIデータクラウドおよびコラボレーションパートナーになったことを発表でき、誇りに思います。このパートナーシップは、LA28オリンピックおよびパラリンピック競技大会に向けた組織の準備をサポートし、オリンピックの5競技(ロード、マウンテンバイク、トラック、BMXレーシング、BMXフリースタイル)すべてと、パラリンピックのロードおよびトラックをカバーします。

「これは単なるスポンサーシップではありません。画期的なパートナーシップです」とQuirk氏は述べています。「当社のハイパフォーマンスチームは、Snowflakeのシステムと人材にアクセスできることに有頂天になっています」