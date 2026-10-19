Snowflakeという社名は、創業者がスキーをこよなく愛していたことに由来するという噂があります。そのため、新しいElastic Channelsをテストするにあたり、スキーリゾートの1シーズン分の売上データをシステムに投入するのは当然のことのように感じられました。

アプリケーションが成長し、より多くのデバイスがオンラインになるにつれて、アナリティクスやAIのためにデータをSnowflakeに取り込むシンプルな方法が必要になります。先日、Snowpipe StreamingのElastic Channelsの一般提供を発表しました。これにより、Snowflakeが取り込みのスケールを管理する一方で、アプリケーション、デバイス、サービスから直接イベントを送信できるようになります。しかし、データ量が増加した場合、このシンプルな経路はどのようなパフォーマンスを発揮するのでしょうか。

この疑問を探求するため、合成のリゾート売上ワークロードを作成し、独立したプロデューサーの数を増やして、合計41GB/秒のスループットを達成しました。このベンチマークは、Snowflake FDN（ネイティブ）テーブルを宛先として実行し、SnowflakeのマネージドApache Iceberg™テーブルでも同じテストを繰り返しました。本記事では、負荷の増加に伴ってスループットとデータの鮮度がどのように変化したか、そしてその結果がお客様のワークロードにとって何を意味するのかを検証します。

背景

Snowpipe Streamingは、厳密なexactly-onceセマンティクスと厳格なメッセージ順序付けを提供します。変更データキャプチャ（CDC）、金融取引、在庫管理などのミッションクリティカルなワークロードにおいて、明示的なチャネル管理、オフセット追跡、クライアント側のスキーマ調整を伴う、このような細心の注意を払った記録は不可欠です。

しかし、at-least-onceの配信で十分なテレメトリパイプライン、IoTデバイスネットワーク、または大量のログアナリティクスを構築している場合、そのような余分なオーバーヘッドはすべて不要な摩擦となる可能性があります。だからこそ、チャネルのライフサイクル管理とオフセット記録の複雑さを排除するために、Elastic Channelsを導入しました。スケーリングとチャネルの分散をSnowflakeに自動的に処理させることで、エンジニアリングのオーバーヘッドなしに、軽量なデータストリームの超高速な取り込みを実現できます。

以前のバージョンのSnowpipe Streamingでは、クライアントがファイルのバッチごとに列指向データとメタデータを生成し、それをアップロードしてSnowflakeに登録して処理する必要がありました。2025年、Snowflakeは高パフォーマンスアーキテクチャをリリースしました。これには、サーバー側の PIPE オブジェクト、RustベースのSDKコア、およびクライアント側の負担の多くを取り除いた再設計された取り込みパスが含まれます。高パフォーマンスアーキテクチャによりクライアントが変更され、JSONペイロードを生成してSnowflakeに送信するだけで済むようになりました。SnowflakeはこれらのJSONペイロードを受け取り、高度にスケーラブルなSnowpipeインフラストラクチャで実行されているPIPEを使用して、このデータを非同期に処理します。これらの変更により、クライアントからコンピュートとメモリのオーバーヘッドが大幅に削減され、展開が簡素化されました。Elastic Channels（ client.get_elastic_channel() ）は、高パフォーマンスアーキテクチャに基づいて構築されており、1つのSDKクライアントがチャネル名やオフセット管理なしでプールされたチャネルを自動的に開き、同じ高パフォーマンスパイプに書き込みます。

このテストで私たちが答えを出そうとした疑問は、次のようなシンプルなものでした。Elastic Channelsは実際にどれくらい速く、どれくらい効率的に機能するのか。

その答えは私たちを驚かせるものでした。最適なクライアント側の設計と水平にスケーリングされたKubernetesフリートにより、業界の他の場所で公開されている同等のペタバイト規模の取り込みベンチマークよりも少ない合計コア数、少ないメモリ、はるかに少ないワーカープロセスで、以前のバージョンの3.5倍以上の持続的な合計スループットを測定しました。

概要

Elastic Channelsを使用したSnowpipe Streamingは、455個の軽量Kubernetesワーカーを455vCPUと455GiBのメモリで使用し、単一のFDN Snowflakeテーブルに対して41.8GB/秒（1億3,350万行/秒）を維持しました。これは以前のバージョンのSnowpipe Streamingの3.5倍以上であり、テストされたすべてのステップでエラーゼロと線形スケーリングを実現しました。