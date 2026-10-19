Aller au contenu
Blog/Data engineering/Atteindre 41 Go/s sur une seule table : benchmark d’Elastic Channels pour Snowpipe Streaming
19 oct. 2026/Lecture : 18 minData engineering

Atteindre 41 Go/s sur une seule table : benchmark d’Elastic Channels pour Snowpipe Streaming

La légende raconte que Snowflake doit son nom à la passion de ses fondateurs pour les pistes de ski. Il était donc tout naturel de tester nos nouveaux Elastic Channels en faisant transiter par le système l’équivalent d’une saison entière de ventes en station.

À mesure que vos applications se développent et que de nouveaux appareils se connectent, vous avez besoin d’un moyen simple d’intégrer les données à Snowflake à des fins d’analyse et d’IA. Nous avons récemment annoncé la disponibilité générale d’Elastic Channels pour Snowpipe Streaming. Ils permettent d’envoyer des événements directement depuis les applications, appareils et services, tandis que Snowflake fait évoluer les capacités d’ingestion. Mais quelles performances cette approche simplifiée offre-t-elle lorsque les volumes de données augmentent ?

Pour le savoir, nous avons créé une charge de travail synthétique reproduisant les ventes en stations, puis augmenté le nombre de producteurs indépendants jusqu’à atteindre un débit total de 41 Go/s. Nous avons exécuté ce benchmark avec une table Snowflake FDN (native) comme destination, puis avec une table Apache Iceberg™ gérée par Snowflake. Cet article analyse l’évolution du débit et de l’actualisation des données à mesure que la charge augmente, ainsi que les enseignements à en tirer pour vos propres charges de travail.

Contexte

Snowpipe Streaming garantit une sémantique de traitement « en une seule fois » rigoureuse et un ordre strict des messages. Pour les charges de travail stratégiques, comme la capture des données modifiées (CDC), les transactions financières et la gestion des stocks, cette comptabilisation méticuleuse est incontournable. Elle comprend la gestion explicite des canaux, le suivi des écarts et la coordination des schémas côté client.

Mais si vous créez des pipelines de télémétrie, des réseaux d’appareils IoT ou des systèmes d’analyse de logs à haut volume pour lesquels une livraison « en au moins une fois » suffit, tous ces frais opérationnels supplémentaires peuvent devenir un obstacle inutile. C’est précisément pour cette raison que nous avons lancé Elastic Channels : éliminer la complexité liée à la gestion du cycle de vie des canaux et au suivi des écarts. En confiant à Snowflake l’évolution des capacités et la distribution automatique des canaux, vous bénéficiez d’une ingestion ultrarapide pour vos flux de données légers, sans les frais opérationnels d’ingénierie.

Dans la version précédente de Snowpipe Streaming, les clients devaient générer les données en colonnes et les métadonnées pour chaque batch de fichiers, les charger, puis les enregistrer auprès de Snowflake pour traitement. En 2025, Snowflake a lancé l’architecture haute performance : des objets PIPE côté serveur, des cœurs de SDK basés sur Rust et un parcours d’ingestion repensé qui a considérablement allégé la charge côté client. Avec l’architecture haute performance, le client doit désormais uniquement générer et envoyer des charges utiles JSON à Snowflake. Snowflake accepte ces charges utiles JSON et traite les données de façon asynchrone à l’aide de PIPE exécutés sur notre infrastructure Snowpipe hautement évolutive. Ces changements ont considérablement réduit les frais opérationnels de calcul et de mémoire côté client, tout en simplifiant les déploiements. Elastic Channels (client.get_elastic_channel()) s’appuie sur l’architecture haute performance : un client SDK ouvre automatiquement un canal mutualisé, sans nom de canal ni gestion des écarts, tout en écrivant dans le même pipe haute performance.

La question à laquelle nous voulions répondre avec ce test était simple : Jusqu’où Elastic Channels peut-il pousser les performances, et avec quelle efficacité ?

La réponse nous a surpris. Grâce à une conception optimale côté client et à un parc Kubernetes ayant évolué horizontalement, nous avons mesuré un débit agrégé soutenu plus de 3,5 fois supérieur à celui des versions précédentes, avec moins de cœurs et de mémoire au total, ainsi que bien moins de processus workers que dans des benchmarks d’ingestion comparables à l’échelle du pétaoctet publiés ailleurs dans le secteur d’activité.

L’essentiel en un coup d’œil

Snowpipe Streaming avec Elastic Channels a maintenu un débit de 41,8 Go/s, soit 133,5 millions de lignes par seconde, vers une seule table Snowflake FDN. C’est plus de 3,5 fois le débit des versions précédentes de Snowpipe Streaming, avec 455 workers Kubernetes légers, 455 vCPU et 455 GiB de mémoire, sans aucune erreur et avec une évolution linéaire à chaque étape testée.

 

Débit maximal soutenu (données non compressées)

41,8 Go/s

Débit maximal en lignes

133,5 millions de lignes par seconde

Workers

455 (1 canal élastique)

Empreinte de calcul

455 vCPU · 455 GiB de mémoire

Nœuds Kubernetes

15 × m7g.8xlarge (Graviton)

Par rapport à la version précédente de Snowpipe Streaming

>3,5 fois plus de débit

Ce que nous avons testé

Nous avons créé un outil de benchmark open source (snowflake-elastic-channels) qui sollicite directement le SDK Python snowpipe-streaming :

  • Déploiement simple : Un pod worker = un client SDK = un canal élastique connecté à un RESORT_SALES_PIPE partagé.
  • Configuration de la cadence et du débit : Cadence cible par worker pendant une durée fixe ; le débit agrégé correspond à la somme des débits de tous les pods.
  • Observabilité en direct : Un moniteur exécuté dans le cluster suit en continu les logs des workers et écrit les fenêtres de débit et de latence dans Snowflake (ELASTIC_K8S_METRICS) pendant l’exécution du test.
  • Ingestion typée : MATCH_BY_COLUMN_NAME = CASE_SENSITIVE associe directement les clés JSON aux colonnes de la table, au lieu de les regrouper dans un Blob VARIANT unique.
  • Destination configurable : Les données sont chargées dans des tables FDN ou Apache Iceberg.

Chaque mesure ci-dessous est une valeur réelle, issue d’une mise à l’échelle horizontale sur Amazon EKS dans la région us-west-2, en septembre 2026. Nous indiquons le nombre d’octets non compressés et de lignes relevé par le SDK et le moniteur, sans aucune extrapolation.

La charge de travail : ventes synthétiques en stations à l’échelle de la production

La lecture depuis Kafka, S3 ou un jeu de données public introduit des limites côté producteurs qui masquent les capacités réelles de Snowpipe Streaming. Nous avons donc généré les données au sein même du processus afin d’éliminer tout goulot d’étranglement externe.

Le cas d’usage retenu portait sur des transactions en point de vente (POS) réalisées dans un portefeuille synthétique de stations de ski : 42 stations, quatre catégories de produits (forfaits saison, forfaits journée, restauration et boissons, produits dérivés), plusieurs moyens de paiement et types de clientèle, ainsi que différents niveaux tarifaires par station. Voici le schéma de table unique du modèle :

TXID, RESORT, CATEGORY, ITEM, CUSTOMER_TYPE, PAYMENT_METHOD,
QUANTITY, UNIT_PRICE, AMOUNT, SALE_TIME, RUN_ID, WORKER_ID

Chaque station possède un profil de vente déterministe, avec son volume relatif, sa répartition par catégorie, son niveau tarifaire et sa part de détenteurs de forfaits. Les analyses agrégées produisent ainsi des résultats réalistes, comme le chiffre d’affaires par station, l’évolution de la répartition des ventes et les tendances géographiques, plutôt qu’un bruit aléatoire uniforme. Un tableau de bord Streamlit disponible dans le dépôt permet de visualiser le flux en direct, comme si vous observiez une chaîne nationale de stations pendant un week-end de vacances particulièrement chargé.

Nous avons délibérément opéré bien au-delà du volume que pourrait générer le POS d’une seule station. C’était précisément l’objectif : isoler la capacité d’ingestion de Snowflake, et non reproduire fidèlement l’activité d’un POS. Les lignes contenaient en moyenne environ 277 octets de données NDJSON non compressées. La génération s’effectuait sans générateur aléatoire (RNG) sur le chemin critique : une table pondérée préconstruite était indexée à tour de rôle, afin que le client ne devienne jamais le goulot d’étranglement au débit cible.

Un tableau de bord Streamlit permettait également à la direction de suivre les ventes et le chiffre d’affaires de l’ensemble des stations, ainsi que le comportement des clients en temps réel. Les transactions en point de vente apparaissaient dans le tableau de bord en nettement moins d’une minute.

Tableau de bord sombre des ventes en temps réel d’un complexe hôtelier, affichant cinq indicateurs clés : 25,51 millions de dollars de chiffre d’affaires total, 14 100 dollars de revenus par minute, un panier moyen de 203,24 dollars, 42 hôtels actifs sur 42 et 69,2 transactions par seconde ; une ligne d’état précise que les données sont actualisées en direct à partir des réservations, activités et canaux de vente.
Figure 1 : rapport de ventes en temps réel dans Streamlit.
Tableau de bord sombre présentant un flux de transactions en direct, avec des ventes enregistrées seconde par seconde pour le complexe hôtelier Twinpine Alpine ; chaque ligne précise l’heure, l’hôtel, le canal de réservation, le segment client, le moyen de paiement, la quantité et le montant, avec notamment des réservations via le canal direct ou le site de l’hôtel, réglées par carte, espèces, paiement mobile ou facturation en chambre.
Figure 2 : Flux de transactions en direct dans Streamlit

Déploiement Kubernetes

Le benchmark a été exécuté sur un cluster EKS persistant (snowflake-elastic-channels). Le nombre de nœuds workers augmentait pour chaque exécution, puis revenait à zéro une fois le test terminé ; seuls un petit nœud système et le déploiement du moniteur restaient actifs en permanence.

Architecture

Schéma d’une architecture d’ingestion persistante reliant un cluster Amazon EKS à Snowflake : des pods indexeurs et workers traitent les fichiers, publient des statistiques JSON et sont surveillés par Elastic Monitor, dont les métriques alimentent une table de suivi dans Snowflake ; pour chaque exécution, les données sont ensuite chargées selon une destination unique, soit dans une table Snowflake standard via Snowpipe Streaming, soit dans une table Apache Iceberg via un pipeline dédié, avec métadonnées de suivi et horodatage.
Figure 3 : Aperçu des composants du benchmark. EKS a permis de charger les données dans Snowflake grâce à Snowpipe Streaming Elastic Channels.

Paramètres du benchmark

Paramètre Valeur
Pods workers 455
Canaux 1 (partagé, élastique)
Demande/limite de CPU par worker 1 vCPU
Demande/limite de mémoire par worker 1 GiB
Workers par nœud 31 (m7g.8xlarge, Graviton arm64)
Nœuds workers au pic d’activité 15
Nombre total de vCPU des workers 455
Mémoire totale des workers 455 GiB
Format des messages NDJSON (mappage typé des colonnes)
Taille moyenne d’une ligne (non compressée) Environ 277 octets
Parcours d’encodage rapide ELASTIC_FAST_JSON_ENCODE=true (par défaut)
SDK Package Python snowpipe-streaming
Canal d’ingestion RESORT_SALES_PIPERESORT_SALES

Les pods de workers ont été dimensionnés en fonction de l’utilisation mesurée en régime permanent. Le CPU constitue la principale contrainte pour regrouper les pods sur les nœuds, avec un besoin d’environ 240m à 540m de CPU, sachant que 1 000m équivaut au vCPU complet alloué. L’utilisation observée de la mémoire se situait entre 68 et 183 Mio de RSS, sur 1 Gio alloué. Une instance m7g.8xlarge exécute 31 workers par nœud, tout en conservant une marge de mémoire confortable.

Résultats de performance

Débit soutenu maximal sur FDN
Indicateur Valeur
Débit soutenu (données non compressées) 41,8 Go/s
Débit soutenu en lignes 133,5 millions de lignes par seconde
Workers au pic d’activité 455
Débit par worker Environ 92 Mo/s, soit environ 293 000 lignes par seconde, un niveau pratiquement stable de 15 à 455 workers
Limitation du débit Aucune observée
Comparaison avec Snowpipe Streaming

Lors du Summit 2024, Snowflake a présenté la version précédente de Snowpipe Streaming, capable d’ingérer environ 10 Go/s au total dans une seule table. Un résultat sans précédent à l’époque. Notre benchmark exploite Snowpipe Streaming haute performance avec la nouvelle feature Elastic Channels. Il a atteint des débits plus de 3,5 fois supérieurs à ceux des benchmarks précédents, aussi bien sur les tables FDN que sur les tables Apache Iceberg gérées par Snowflake.

  Démo originale du Summit 2024 (approx.) HP + Elastic Channels vers les tables FDN HP + Elastic Channels vers les tables Apache Iceberg gérées par Snowflake
Débit (données non compressées) Environ 10 Go/s 41,8 Go/s 39,0 Go/s
Débit en lignes Environ 39 millions de lignes par seconde¹ 133,5 millions de lignes par seconde 121,6 millions de lignes par seconde
Accélération > 3,5×  

¹ Estimation basée sur environ 277 octets par ligne, afin de correspondre au format des lignes de ce workload.

Mise à l’échelle horizontale (mise à l’échelle EKS)

À chaque étape, le débit a suivi presque exactement le nombre de workers, avec une mise à l’échelle linéaire nette, sans plafonnement. La latence est restée dans une plage limitée malgré la hausse du débit : Le délai d’accusé de réception du batch (finalisation du future du SDK) s’est maintenu autour de 600 ms en moyenne à toutes les étapes. Le délai d’accusé de réception du batch correspond à la durée totale entre l’envoi des données au SDK par le client et la réception du callback, qui confirme leur persistance. La latence entre l’ingestion et la disponibilité (SALE_TIMEMETADATA$ROW_LAST_COMMIT_TIME) est restée dans la plage de 12 à 29 secondes environ. Les données pouvaient être interrogées quelques secondes après leur arrivée, même à 133,5 millions de lignes par seconde. Il s’agit du délai nécessaire pour que les données soient incluses dans les requêtes.

Workers Nœuds Lignes par seconde Débit Accusé de réception moyen du batch Délai moyen entre ingestion et disponibilité²
15 1 4,4 M 1,38 Go/s 582 ms 11,7 s
90 3 26,6 M 8,27 Go/s 595 ms 14,0 s
180 6 52,8 M 16,52 Go/s 611 ms 16,7 s
300 10 87,8 M 27,50 Go/s 572 ms 17,7 s
420 14 123,2 M 38,6 Go/s 587 ms 28,9 s
455 15 133,5 M 41,84 Go/s 570 ms 19,9 s

² Latence entre l’ingestion et la disponibilité mesurée par le moniteur du cluster avec TIMESTAMPDIFF(SALE_TIME, METADATA$ROW_LAST_COMMIT_TIME), à partir de ELASTIC_K8S_METRICS.

Ensemble de quatre graphiques évaluant l’élasticité d’un pipeline d’ingestion selon le nombre de workers : le débit non compressé et le taux de lignes traitées augmentent fortement jusqu’à environ 40 Gio/s et 135 millions de lignes par seconde avec 455 workers ; la latence de traitement par lot reste globalement stable autour de 600 microsecondes ; la latence de bout en bout progresse avec la charge, atteint un pic proche de 30 secondes à 420 workers, puis redescend autour de 20 secondes.
Figure 4 : Vue en quatre panneaux de la campagne de montée en charge horizontale. En haut : le débit non compressé (Go/s) et le taux de lignes traitées (millions par seconde) augmentent linéairement avec le nombre de workers. En bas : la latence d’acquittement des lots (SDK, millisecondes) reste stable autour de 600 ms ; la latence entre l’ingestion et la disponibilité des données (secondes) ne suit pas l’évolution du débit et demeure dans une plage limitée, même lorsque le débit agrégé dépasse 38 Go/s.

 

Deux métriques de latence répondent à deux questions différentes :

  • La latence d’accusé de réception du batch, de 570 à 611 ms en moyenne, répond à la question : « À quelle vitesse le SDK a-t-il accepté mon batch ? » Elle est mesurée côté client, de l’appel à append_rows() jusqu’à la finalisation du future du SDK. Elle a très peu varié sur toute la plage de 15 à 455 workers : le client n’a jamais attendu que Snowflake absorbe le batch suivant.
  • La latence entre l’ingestion et la disponibilité, de 12 à 29 s en moyenne, répond à la question : « Quand puis-je lancer une requête sur cette ligne ? » Elle est mesurée côté serveur comme suit : SALE_TIMEMETADATA$ROW_LAST_COMMIT_TIME. C’est la métrique qui compte pour les tableaux de bord et l’analytique opérationnelle. Elle n’a pas augmenté proportionnellement au débit : multiplier par 30 le débit en lignes n’a pas multiplié par 30 le délai avant interrogation. Cette latence est restée adaptée aux tableaux de bord de ventes des complexes touristiques en quasi-temps réel pendant toute la campagne.

Le principal levier de mise à l’échelle est horizontal : Ajoutez des pods de workers légers, plutôt que des pods plus puissants. Lors de nos tests, augmenter les ressources CPU d’un worker n’a pas amélioré son débit ; chaque pod de 1 vCPU / 1 GiB a fourni indépendamment le même débit d’environ 0,086 GiB/s.

Une efficacité optimale à plein régime

La comparaison de ces chiffres clés avec ceux d’un benchmark type du secteur conçu pour faire évoluer le streaming jusqu’à l’échelle du pétaoctet met clairement en évidence cette efficacité.

  Benchmark type pour faire évoluer le streaming à grande échelle³ Snowpipe Streaming Elastic Channels vers une table FDN Snowpipe Streaming Elastic Channels vers une Apache Iceberg Table gérée par Snowflake
Workers simultanés 2 048 455 455
Cœurs par worker 1,5 1,0 1,0
Mémoire par worker 2 GiB 1 GiB 1 GiB
Nombre total de cœurs des workers 3 072 455 455
Mémoire totale des workers 4 096 GiB 455 GiB 455 GiB
Débit soutenu ~12 GB/s ~41,8 GB/s ~39,0 GB/s
Nombre soutenu de lignes par seconde ~12 M 133,5 M 121,6 M

³ Paramètres représentatifs publiés pour un benchmark d’ingestion dans une table unique pendant 24 heures, conçu pour faire évoluer le traitement jusqu’à l’échelle du pétaoctet à l’aide de milliers de pods producteurs Kubernetes et d’un encodeur binaire natif de lignes.

Nous avons utilisé environ sept fois moins de cœurs, neuf fois moins de mémoire et plus de quatre fois moins de processus workers, tout en traitant plus de trois fois plus d’octets par seconde et plus de dix fois plus de lignes par seconde, avec des tables FDN ou Apache Iceberg comme destination.

Comment en sommes-nous arrivés là ? L’évolution de Snowpipe Streaming

Ce projet a commencé comme beaucoup d’évaluations du streaming avec Snowflake : sur de grandes instances EC2, avec des dizaines de workers par hôte, des canaux explicites et des dictionnaires de lignes Python créés pour chaque batch. Ces exécutions ont été riches d’enseignements : elles ont révélé les limites côté client bien avant celles de Snowflake.

Étape Résultats mesurés Facteurs limitants
Version précédente de Snowpipe Streaming (démo Summit 2024) ~10 GB/s sur scène ; moins de 1 GB/s par hôte lors de nos premières montées en charge Frais opérationnels liés aux canaux et aux écarts, mise en colonnes et métadonnées côté client, architecture SDK classique
Architecture haute performance (lancée en 2025) ~2 à 8 GB/s par grande instance ; ~16 GB/s soutenus sur plusieurs nœuds EC2 Réseau par hôte, gestion des workers et des canaux, parcours d’encodage Python
Elastic Channels + EKS + encodage Rust 41,8 GB/s avec 455 workers Aucune limite lors de ce test, avec une évolution linéaire sur toute la plage prise en charge

Trois changements ont produit un effet cumulatif :

  • Elastic Channels : get_elastic_channel() regroupe tous les canaux sous un même client. Le code de l’application n’a plus à gérer les noms ni les écarts.
  • Kubernetes avec la bonne granularité : Un pod par worker, avec 1 vCPU chacun et 31 pods par nœud Graviton. Faites évoluer la flotte, pas le processus.
  • Un parcours rapide en Rust pour la génération et l’encodage : Python orchestre les opérations, mais n’exécute pas la boucle critique, comme expliqué ci-dessous.

Grâce aux évolutions de Snowpipe Streaming, notamment l’ajout d’Elastic Channels, l’envoi de données vers Snowflake n’a jamais été aussi simple. L’architecture haute performance de Snowpipe Streaming permet d’ingérer rapidement et facilement d’immenses volumes de données dans une infrastructure serverless évolutive, puis de les interroger en quelques secondes depuis la source. La facturation est simple et repose sur le nombre de gigaoctets ingérés. Il n’existe aujourd’hui sur le marché aucun moyen plus simple et plus évolutif d’exécuter des requêtes sur les données en streaming.

Pourquoi choisir Rust pour l’encodage des données ?

À plusieurs centaines de milliers de lignes par seconde et par worker, l’allocation de dictionnaires Python et la sérialisation JSON monopolisent les ressources CPU. Le parcours par défaut du SDK accepte les dictionnaires de lignes et les réencode en interne. Cette approche est correcte, mais redondante lorsque le schéma est déjà connu.

Pour exploiter au mieux le CPU et la mémoire du worker, nous avons généré et sérialisé les données en Rust. Cette approche utilise des méthodes internes du SDK. Ces méthodes sont susceptibles d’évoluer, ce qui pourrait compliquer les mises à niveau.

Nous avons ajouté une extension native facultative (native/, intégrée à l’image Docker du worker avec PyO3 + maturin) qui assure à la fois la génération des lignes et leur sérialisation NDJSON en Rust :

  • Suppression des objets Python pour chaque ligne : aucun dict par ligne ni aller-retour de structure msgspec dans le parcours critique.
  • Suppression du second encodage du SDK : fast_append.py transmet directement les octets présérialisés à l’ajout FFI du canal élastique, en contournant l’étape interne encode_lines de append_rows_with_wait.
  • Résultat strictement identique à Python, octet par octet : native/generate_tables.py récupère directement toutes les tables pondérées et les chaînes de prix préformatées depuis resort_sales.py. Rust réutilise les données déjà résolues, sans réimplémenter la logique business. Les tests unitaires vérifient que les parcours natif et Python produisent un NDJSON identique.

UNIT_PRICE et AMOUNT sont intégrés sous forme de chaînes décimales lors de la génération du code, via le formatage json.dumps de Python. Ainsi, le formatage des nombres à virgule flottante en Rust correspond toujours à celui de Python pour l’ensemble fini des combinaisons (item, tier, quantity) possibles.

Lorsque le wheel n’est pas installé, le banc de test bascule automatiquement vers l’encodage msgspec en Python. Lors des benchmarks en production, Rust est activé par défaut (ELASTIC_FAST_JSON_ENCODE=true).

Résultat : chaque worker doté de 1 vCPU maintient un débit d’environ 0,086 GiB/s tout en conservant suffisamment de ressources CPU pour les E/S réseau du SDK. Ce débit par worker permet une évolution linéaire jusqu’à 455 workers.

Ce que nous avons appris

  • Elastic Channels est simple à intégrer : appelez get_elastic_channel(), ajoutez les lignes ou les octets préencodés, et le tour est joué.
  • Le débit évolue de façon linéaire avec le nombre de workers : La capacité à faire évoluer le nombre de workers de 15 à 455 ne révèle aucun point d’inflexion dans la courbe ni aucun bridage.
  • Des pods correctement dimensionnés surpassent les pods surdimensionnés : 1 vCPU / 1 GiB suffit lorsque l’encodage n’est pas votre goulot d’étranglement.
  • Les charges de travail synthétiques sont une feature, pas une triche : La génération déterministe au sein du processus élimine les variations d’E/S et garantit la reproductibilité des exécutions. Un point stratégique lorsque vous comparez des architectures, et non des sources de données.
  • L’optimisation côté client reste essentielle : Même avec un cœur serveur en Rust, réduire de moitié l’utilisation du CPU client permet presque de doubler le nombre de Streams pris en charge par chaque hôte.

Découvrez une démo d’Elastic Channels

Regardez cette vidéo qui présente Elastic Channels dans Snowflake à travers un cas d’usage IoT.

Essayez

Tout ce dont vous avez besoin pour reproduire une exécution minimale de bout en bout se trouve dans le référentiel. Nul besoin de 455 workers pour valider le pipeline : un seul Elastic Channel exécuté pendant une minute suffit à vérifier la connectivité, la configuration du pipe et les métriques en temps réel.

1. Cloner et configurer

git clone https://github.com/snowflake-labs/snowflake-elastic-channels.git
cd snowflake-elastic-channels
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env   # Snowflake account, user, key-pair auth
python scripts/setup_elastic_ramp.py --ingest-ip <YOUR_INGEST_IP>

2. Effectuer la configuration initiale d’EKS, sauf si vous souhaitez uniquement exécuter des microbenchmarks locaux

./infra/eks/create_cluster.sh
./infra/eks/build_and_push.sh
./infra/eks/create_secret.sh
./infra/eks/allowlist_eks.sh
./infra/eks/deploy_monitor.sh

3. Exécuter un test de bon fonctionnement avec un seul worker et un seul canal

./infra/eks/run_job.sh quicktest-$(date +%Y%m%d%H%M%S) \
    --target-bps 100000000 \
    --duration-seconds 60 \
    --workers 1

Suivez le débit en direct dans Snowflake :

SELECT *
FROM SC_DB.SC_SCHEMA.ELASTIC_K8S_METRICS
WHERE RUN_ID = '<your-run-id>'
ORDER BY WINDOW_START;

Lorsque vous êtes prêt à faire évoluer le déploiement, --workers accepte toute valeur comprise entre 1 et 455 ; le groupe de nœuds adapte automatiquement sa taille.

4. Exécuter un benchmark local côté client uniquement, sans Snowflake

python scripts/benchmark_client_cpu.py --workers 1 --aggregate-mbps 100

Référentiel

Disponible sur GitHub.

Chemin Finalité
src/elastic_channels/k8s_worker.py Point d’entrée du pod de worker
src/elastic_channels/resort_sales.py Générateur de lignes POS synthétiques
native/ Encodeur NDJSON rapide en Rust
infra/eks/run_job.sh Orchestrateur du benchmark de mise à l’échelle
streamlit/Monitor_App.py Tableau de bord en direct du débit et de la latence
docs/architecture.md Conception complète du système

Points d’attention

  • Ces résultats reposent sur un compte Snowflake, une région (us-west-2) et un format de ligne synthétique, avec des lignes NDJSON d’environ 277 octets, dans une table sans clustering. La largeur de vos lignes, la définition de votre pipe et les limites de votre compte peuvent différer.
  • La comparaison, supérieure à 3,5×, porte sur Snowpipe Streaming tel que présenté au Summit 2024, à environ 10 Go/s ; ce benchmark utilise l’architecture haute performance lancée en 2025 avec Elastic Channels, qui apporte une capacité élastique. Même hypothèse de taille de ligne, environ 277 octets ; il s’agit d’une comparaison indicative, et non d’une reproduction comparative contrôlée.
  • La plupart des étapes de mise à l’échelle reposent sur une mesure unique plutôt que sur des essais répétés.
  • L’analyse des coûts n’entre pas dans le périmètre de cet article ; la tarification de Snowpipe Streaming basée sur le débit s’applique au volume non compressé ingéré et peut être calculée pour chaque cas d’usage.
  • Pour atteindre de tels volumes, vous devrez contacter l’équipe en charge de votre compte client ou le support afin d’augmenter la capacité du compte.
Partager ce post

Subscribe to our blog newsletter

Get the best, coolest and latest delivered to your inbox each week

Where Data Does More

Essai gratuit
Démo