La légende raconte que Snowflake doit son nom à la passion de ses fondateurs pour les pistes de ski. Il était donc tout naturel de tester nos nouveaux Elastic Channels en faisant transiter par le système l’équivalent d’une saison entière de ventes en station.

À mesure que vos applications se développent et que de nouveaux appareils se connectent, vous avez besoin d’un moyen simple d’intégrer les données à Snowflake à des fins d’analyse et d’IA. Nous avons récemment annoncé la disponibilité générale d’Elastic Channels pour Snowpipe Streaming. Ils permettent d’envoyer des événements directement depuis les applications, appareils et services, tandis que Snowflake fait évoluer les capacités d’ingestion. Mais quelles performances cette approche simplifiée offre-t-elle lorsque les volumes de données augmentent ?

Pour le savoir, nous avons créé une charge de travail synthétique reproduisant les ventes en stations, puis augmenté le nombre de producteurs indépendants jusqu’à atteindre un débit total de 41 Go/s. Nous avons exécuté ce benchmark avec une table Snowflake FDN (native) comme destination, puis avec une table Apache Iceberg™ gérée par Snowflake. Cet article analyse l’évolution du débit et de l’actualisation des données à mesure que la charge augmente, ainsi que les enseignements à en tirer pour vos propres charges de travail.

Contexte

Snowpipe Streaming garantit une sémantique de traitement « en une seule fois » rigoureuse et un ordre strict des messages. Pour les charges de travail stratégiques, comme la capture des données modifiées (CDC), les transactions financières et la gestion des stocks, cette comptabilisation méticuleuse est incontournable. Elle comprend la gestion explicite des canaux, le suivi des écarts et la coordination des schémas côté client.

Mais si vous créez des pipelines de télémétrie, des réseaux d’appareils IoT ou des systèmes d’analyse de logs à haut volume pour lesquels une livraison « en au moins une fois » suffit, tous ces frais opérationnels supplémentaires peuvent devenir un obstacle inutile. C’est précisément pour cette raison que nous avons lancé Elastic Channels : éliminer la complexité liée à la gestion du cycle de vie des canaux et au suivi des écarts. En confiant à Snowflake l’évolution des capacités et la distribution automatique des canaux, vous bénéficiez d’une ingestion ultrarapide pour vos flux de données légers, sans les frais opérationnels d’ingénierie.

Dans la version précédente de Snowpipe Streaming, les clients devaient générer les données en colonnes et les métadonnées pour chaque batch de fichiers, les charger, puis les enregistrer auprès de Snowflake pour traitement. En 2025, Snowflake a lancé l’architecture haute performance : des objets PIPE côté serveur, des cœurs de SDK basés sur Rust et un parcours d’ingestion repensé qui a considérablement allégé la charge côté client. Avec l’architecture haute performance, le client doit désormais uniquement générer et envoyer des charges utiles JSON à Snowflake. Snowflake accepte ces charges utiles JSON et traite les données de façon asynchrone à l’aide de PIPE exécutés sur notre infrastructure Snowpipe hautement évolutive. Ces changements ont considérablement réduit les frais opérationnels de calcul et de mémoire côté client, tout en simplifiant les déploiements. Elastic Channels ( client.get_elastic_channel() ) s’appuie sur l’architecture haute performance : un client SDK ouvre automatiquement un canal mutualisé, sans nom de canal ni gestion des écarts, tout en écrivant dans le même pipe haute performance.

La question à laquelle nous voulions répondre avec ce test était simple : Jusqu’où Elastic Channels peut-il pousser les performances, et avec quelle efficacité ?

La réponse nous a surpris. Grâce à une conception optimale côté client et à un parc Kubernetes ayant évolué horizontalement, nous avons mesuré un débit agrégé soutenu plus de 3,5 fois supérieur à celui des versions précédentes, avec moins de cœurs et de mémoire au total, ainsi que bien moins de processus workers que dans des benchmarks d’ingestion comparables à l’échelle du pétaoctet publiés ailleurs dans le secteur d’activité.

L’essentiel en un coup d’œil

Snowpipe Streaming avec Elastic Channels a maintenu un débit de 41,8 Go/s, soit 133,5 millions de lignes par seconde, vers une seule table Snowflake FDN. C’est plus de 3,5 fois le débit des versions précédentes de Snowpipe Streaming, avec 455 workers Kubernetes légers, 455 vCPU et 455 GiB de mémoire, sans aucune erreur et avec une évolution linéaire à chaque étape testée.