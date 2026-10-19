Der Legende nach hat Snowflake seinen Namen erhalten, weil die Gründer des Unternehmens einfach sehr gerne auf die Piste gingen. Daher fühlte es sich nur richtig an, unsere neuen Elastic Channels zu testen, indem wir die Resort-Umsätze einer ganzen Skisaison durch das System leiteten.

Wenn Ihre Anwendungen wachsen und mehr Geräte online gehen, benötigen Sie eine einfache Möglichkeit, Daten für Analytics und KI in Snowflake zu integrieren. Wir haben kürzlich die allgemeine Verfügbarkeit von Elastic Channels für Snowpipe Streaming angekündigt, mit denen Sie Ereignisse direkt aus Anwendungen, Geräten und Diensten senden können, während Snowflake die Skalierung der Ingestion verwaltet. Aber wie verhält sich dieser einfachere Weg, wenn die Datenmengen wachsen?

Um dieser Frage nachzugehen, haben wir einen synthetischen Resort-Sales-Workload erstellt und die Anzahl der unabhängigen Produzenten erhöht, wodurch ein Gesamtdurchsatz von 41 GB/s erreicht wurde. Wir haben diesen Benchmark mit einer Snowflake FDN-Tabelle (nativ) als Ziel ausgeführt und ihn für die von Snowflake verwaltete Apache Iceberg™-Tabelle wiederholt. Dieser Beitrag untersucht, wie sich Durchsatz und Datenaktualität mit zunehmender Last verändert haben und was die Ergebnisse für Ihre eigenen Workloads bedeuten.

Hintergrund

Snowpipe Streaming bietet rigorose Exactly-Once-Semantik und strikte Nachrichtenreihenfolge. Für geschäftskritische Workloads wie Change Data Capture (CDC), Finanztransaktionen und Bestandsverwaltung ist diese akribische Buchführung nicht verhandelbar – komplett mit explizitem Channel-Management, Offset-Tracking und clientseitiger Schema-Koordination.

Wenn Sie jedoch Telemetrie-Pipelines, Internet of Things (IoT)-Gerätenetzwerke oder hochvolumige Log-Analytics aufbauen, bei denen eine At-Least-Once-Bereitstellung völlig ausreicht, kann all dieser zusätzliche Overhead zu unnötiger Reibung führen. Genau aus diesem Grund haben wir Elastic Channels eingeführt: um die Komplexität des Channel-Lifecycle-Managements und der Offset-Buchführung zu beseitigen. Indem Sie Snowflake die Skalierung und Channel-Verteilung automatisch überlassen, erhalten Sie eine blitzschnelle Ingestion für Ihre leichteren Datenströme ohne den Engineering-Overhead.

In der vorherigen Version von Snowpipe Streaming mussten Clients für jeden Dateistapel spaltenbasierte Daten und Metadaten generieren, hochladen und zur Verarbeitung bei Snowflake registrieren. Im Jahr 2025 veröffentlichte Snowflake die High-Performance-Architektur: serverseitige PIPE -Objekte, Rust-basierte SDK-Kerne und einen neu gestalteten Ingest-Pfad, der einen Großteil der clientseitigen Last beseitigte. Die High-Performance-Architektur hat den Client so verändert, dass er jetzt nur noch JSON-Payloads generieren und an Snowflake senden muss. Snowflake akzeptiert diese JSON-Payloads und verarbeitet diese Daten asynchron mit PIPEs, die in unserer hochskalierbaren Snowpipe-Infrastruktur ausgeführt werden. Diese Änderungen haben einen erheblichen Teil des Rechenressource- und Speicher-Overheads von den Clients entfernt und so die Bereitstellungen vereinfacht. Elastic Channels ( client.get_elastic_channel() ) bauen auf der High-Performance-Architektur auf – ein SDK-Client öffnet automatisch einen gepoolten Channel, ohne Channel-Namen und ohne Offset-Management – und schreiben dabei in dieselbe High-Performance-Pipe.

Die Frage, die wir in diesem Test beantworten wollten, war einfach: Wie schnell können Elastic Channels tatsächlich sein und wie effizient?

Die Antwort hat uns überrascht. Mit einem optimalen clientseitigen Design und einer horizontal skalierten Kubernetes-Flotte haben wir einen anhaltenden Gesamtdurchsatz gemessen, der mehr als 3,5-mal so hoch ist wie bei früheren Versionen, und das bei weniger Gesamtkernen, weniger Speicher und weitaus weniger Worker-Prozessen als bei vergleichbaren Ingest-Benchmarks im Petabyte-Maßstab, die anderswo in der Branche veröffentlicht wurden.

Auf einen Blick

Snowpipe Streaming mit Elastic Channels hielt 41,8 GB/s (133,5 Millionen Zeilen pro Sekunde) in einer einzigen FDN-Snowflake-Tabelle aufrecht – mehr als das 3,5-Fache früherer Versionen von Snowpipe Streaming – unter Verwendung von 455 leichtgewichtigen Kubernetes-Workern auf 455 vCPU und 455 GiB Speicher, ohne Fehler und mit linearer Skalierung über jeden getesteten Schritt hinweg.