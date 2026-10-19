Si narra che Snowflake abbia preso il nome perché ai fondatori dell’azienda piaceva davvero tanto sciare, quindi ci è sembrato naturale testare i nuovi Elastic Channels facendo passare attraverso il sistema le vendite di un’intera stagione sciistica in un resort.

Con la crescita delle applicazioni e la connessione di sempre più dispositivi, hai bisogno di un modo semplice per portare i dati in Snowflake per l’analisi dei dati e l’AI. Di recente abbiamo annunciato la general availability di Elastic Channels per Snowpipe Streaming, che consente di inviare eventi direttamente da applicazioni, dispositivi e servizi, mentre Snowflake gestisce la scalabilità dell’ingestion. Ma come si comporta questo percorso più semplice quando i volumi di dati crescono?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo creato un workload sintetico di vendite di un resort e aumentato il numero di producer indipendenti, raggiungendo un throughput totale di 41 GB/sec. Abbiamo eseguito questo benchmark utilizzando come destinazione una tabella Snowflake FDN (nativa) e lo abbiamo ripetuto per la tabella Apache Iceberg™ gestita da Snowflake. Questo articolo analizza come sono cambiati il throughput e l’aggiornamento dei dati con l’aumento del carico, e cosa significano questi risultati per i tuoi workload.

Premesse

Snowpipe Streaming offre una rigorosa semantica exactly-once e un ordinamento rigoroso dei messaggi. Per i workload mission-critical come il change data capture (CDC), le transazioni finanziarie e la gestione dell’inventario, questa meticolosa gestione contabile non è negoziabile, con gestione esplicita dei canali, tracciamento degli offset e coordinamento degli schema lato client.

Ma se stai creando pipeline di telemetria, reti di dispositivi Internet delle cose (IoT) o analisi dei log ad alto volume, dove la consegna at-least-once è del tutto sufficiente, tutto quell’overhead aggiuntivo può diventare un attrito superfluo. È esattamente per questo che abbiamo introdotto Elastic Channels: eliminare la complessità della gestione del ciclo di vita dei canali e della gestione contabile degli offset. Lasciando che Snowflake gestisca automaticamente lo scaling e la distribuzione dei canali, ottieni un’ingestion fulminea per i tuoi stream di dati più leggeri, senza l’overhead operativo di ingegneria.

La versione precedente di Snowpipe Streaming richiedeva che i client generassero dati e metadati in formato colonnare per ogni batch di file, li caricassero e li registrassero con Snowflake per l’elaborazione. Nel 2025, Snowflake ha rilasciato l’architettura ad alte prestazioni: oggetti PIPE lato server, core SDK basati su Rust e un percorso di ingestion riprogettato che ha eliminato gran parte dell’onere lato client. L’architettura ad alte prestazioni ha cambiato il client, che ora deve solo generare e inviare payload JSON a Snowflake. Snowflake accetta questi payload JSON ed elabora questi dati in modo asincrono con PIPE in esecuzione nella nostra infrastruttura Snowpipe altamente scalabile. Queste modifiche hanno eliminato una parte sostanziale dell’overhead di capacità di calcolo e memoria dai client, semplificando i deployment. Elastic Channels ( client.get_elastic_channel() ) si basano sull’architettura ad alte prestazioni: un client SDK apre automaticamente un canale pooled, senza nomi di canale e senza gestione degli offset, scrivendo nella stessa pipe ad alte prestazioni.

La domanda a cui volevamo rispondere con questo test era semplice: quanto velocemente possono davvero andare gli Elastic Channels, e con quale efficienza?

La risposta ci ha sorpreso. Con un design lato client ottimale e una flotta Kubernetes scalata orizzontalmente, abbiamo misurato un throughput aggregato sostenuto superiore di oltre 3,5 volte rispetto alle versioni precedenti, utilizzando meno core totali, meno memoria e molti meno worker process rispetto a benchmark di ingestion su scala petabyte comparabili pubblicati altrove nel settore.

In breve:

Snowpipe Streaming con Elastic Channels ha sostenuto 41,8 GB/sec (133,5 milioni di righe al secondo) verso una singola tabella Snowflake FDN, oltre 3,5 volte le versioni precedenti di Snowpipe Streaming, utilizzando 455 worker Kubernetes leggeri su 455 vCPU e 455 GiB di memoria, con zero errori e uno scaling lineare in ogni fase testata.