프랑스의 기업 및 공공 부문은 규제 통제력을 유지하면서도 최첨단 AI를 도입할 수 있어야 합니다. 오늘날 디지털 주권은 데이터의 물리적 위치만큼이나 현지 운영 권한에 의해 좌우됩니다. 일상적 관리, 인시던트 대응, 거버넌스 통제가 국가 및 대륙의 경계 안에서 확고히 유지되어야 하기 때문입니다.

이러한 운영 차원은 ANSSI의 SecNumCloud 인증을 비롯해 프랑스에서 발전하고 있는 보안 표준의 핵심에 자리합니다. 이러한 기대에 부응하려면 조직은 고급 분석과 현지 운영 통제가 원활하게 결합되는 생태계가 필요합니다.

오늘 Snowflake는 Orange Business를 프랑스 내 운영 파트너로 삼아 협력을 추진할 계획임을 발표합니다. 이번 이니셔티브는 Snowflake AI 데이터 클라우드와 Orange Business의 운영 전문성을 결합해, Bleu와 같은 주권형 인프라를 기반으로 프랑스 시장에 맞춤화된 주권성 내재형 데이터 및 AI 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 합니다.