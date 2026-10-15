프랑스의 기업 및 공공 부문은 규제 통제력을 유지하면서도 최첨단 AI를 도입할 수 있어야 합니다. 오늘날 디지털 주권은 데이터의 물리적 위치만큼이나 현지 운영 권한에 의해 좌우됩니다. 일상적 관리, 인시던트 대응, 거버넌스 통제가 국가 및 대륙의 경계 안에서 확고히 유지되어야 하기 때문입니다.
이러한 운영 차원은 ANSSI의 SecNumCloud 인증을 비롯해 프랑스에서 발전하고 있는 보안 표준의 핵심에 자리합니다. 이러한 기대에 부응하려면 조직은 고급 분석과 현지 운영 통제가 원활하게 결합되는 생태계가 필요합니다.
오늘 Snowflake는 Orange Business를 프랑스 내 운영 파트너로 삼아 협력을 추진할 계획임을 발표합니다. 이번 이니셔티브는 Snowflake AI 데이터 클라우드와 Orange Business의 운영 전문성을 결합해, Bleu와 같은 주권형 인프라를 기반으로 프랑스 시장에 맞춤화된 주권성 내재형 데이터 및 AI 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 합니다.
신뢰를 기반으로 구축되는 운영 주권
진정한 디지털 주권을 위해서는 데이터와 운영을 모두 보호해야 합니다. 여기에는 국가 경계 내 데이터 호스팅, 현지 법인을 통한 플랫폼 관리 수행, 현지 법률에 따른 책임성 지원까지 모두 포함됩니다. 이러한 요건을 결합한 개념이 바로 ‘Cloud de Confiance’입니다. 이는 복원력, 보안, 개인정보 보호, 규정 준수, 데이터 현지화, 운영 무결성, 기술 자율성 등 여러 차원에서 디지털 신뢰를 구축하고 측정하는 신뢰할 수 있는 클라우드 환경을 의미합니다.
이번 협력 구상을 통해 Orange Business는 공공 부문에서 축적한 폭넓은 경험과 신뢰할 수 있는 엔드투엔드 관리형 서비스를 Snowflake 생태계에 제공하게 됩니다.
“프랑스의 기관들은 현지 거버넌스를 온전히 보장하는 세계적 수준의 혁신을 필요로 합니다. Bleu에서 Snowflake와 협력함으로써 Orange Business의 운영 역량과 신뢰할 수 있는 통합 서비스를 최첨단 데이터 및 AI 기술과 결합할 수 있게 되었습니다. 이를 바탕으로 고객은 디지털 미래에 대한 완전한 통제권을 확보할 수 있습니다.”
Aliette Mousnier-Lompré
Directrice Générale, Orange Business
Snowflake와 Orange Business 간의 이러한 파트너십을 활용하는 조직은 다음과 같은 중대한 구조적 이점을 얻을 수 있습니다.
유럽 기반 운영 거버넌스
관리, 모니터링, 지원, 인시던트 대응을 포함한 플랫폼 운영은 EU 법률의 적용을 받는 유럽 팀이 수행합니다. 고객 계약은 Orange Business와 직접 체결됩니다.
데이터 레지던시
개방형 데이터 표준
Snowflake는 S3 호환 스토리지에서 개방형 Apache Iceberg™ 테이블 형식을 활용합니다. 이를 통해 데이터 소유권과 이동성을 지원하므로, 제공업체와의 관계가 바뀌더라도 원활한 액세스를 유지할 수 있으며 킬 스위치 시나리오의 영향을 완화할 수 있습니다.
보호 장치를 갖춘 엔터프라이즈 AI
Snowflake Cortex AI는 단일 통합 API를 통해 EU 모델을 포함한 자체 호스팅, 오픈 소스, 프런티어 모델의 폭넓은 포트폴리오에 대한 액세스를 제공합니다. 모든 모델은 신뢰할 수 있는 클라우드 경계 내에서 실행됩니다. 특정 모델을 사용할 수 없게 되거나 제공이 중단되거나 규제상 우려가 발생하더라도, 고객은 애플리케이션 코드나 데이터 파이프라인을 변경하지 않고 대체 모델로 원활하게 전환할 수 있습니다. 이러한 모델 이동성은 조직이 단일 모델 제공업체에 종속되지 않고 AI 전략에 대한 완전한 통제권을 유지할 수 있게 해줍니다.
“프랑스의 규제 산업 분야 고객들이 원하는 것은 명확합니다. 단순히 프랑스에 호스팅되는 것을 넘어 프랑스 기업이 직접 운영하는 데이터 플랫폼이 필요하다는 것입니다. Orange Business는 고객이 요구하는 운영 신뢰성과 공공 부문의 신뢰를 갖추고 법적 책임을 다합니다. 양사는 아키텍처부터 운영, 계약까지 전반에 걸쳐 주권을 확보할 수 있도록 설계된 모델을 함께 만들어 가고 있습니다.”
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
미래 전망 진술
본 게시물에는 계획된 파트너십, 운영 모델, 향후 제품 제공 가능 여부, 배포 일정, SecNumCloud 인증 진행 상황 등에 관한 진술을 포함한 미래 전망 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있고 특정 기능이나 출시 시점을 보장하지 않습니다. Snowflake와 Orange Business 간의 운영 파트너 계약 및 관련 제품과 서비스 기능은 지속적인 개발, 파트너 계약, 규제 인증 절차, 상업적 최종 확정의 적용을 받습니다. 실제 결과나 서비스 제공 형태는 명시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다.