Adopter une IA de pointe, oui, mais jamais au détriment de la conformité réglementaire ni de la maîtrise des opérations. Pour les entreprises et les acteurs publics français, la souveraineté numérique ne se résume plus seulement à la localisation physique des données. Elle exige aussi que la gestion quotidienne, la réponse aux incidents et les contrôles de gouvernance demeurent sous une autorité locale, dans le respect des cadres français et européens.
Cette dimension opérationnelle est au cœur de l’évolution des normes de sécurité françaises, notamment de la qualification SecNumCloud de l’ANSSI. Pour répondre à ces exigences, les entreprises ont besoin d’un écosystème qui associe harmonieusement analytique avancée et contrôle opérationnel local.
Snowflake est fier d’annoncer aujourd’hui son intention de collaborer avec Orange Business comme partenaire d’exploitation en France. Cette initiative associera l’AI Data Cloud de Snowflake à l’expertise opérationnelle d’Orange Business et à une infrastructure souveraine – comme celle de Bleu – dans l’objectif de proposer une plateforme de données et d’IA souveraine dès sa conception, adaptée au marché français.
La souveraineté opérationnelle au service de la confiance
Une véritable souveraineté numérique exige de protéger à la fois les données et les opérations : hébergement des données sur le territoire national, gestion de la plateforme par des entités locales et responsabilité au regard du droit local. Ces impératifs sont au fondement du « cloud de confiance », un environnement dans lequel la confiance numérique se construit et se mesure selon plusieurs dimensions : résilience, sécurité, confidentialité, conformité réglementaire, localisation des données, intégrité opérationnelle et autonomie technologique.
Dans le cadre de ce partenariat envisagé, Orange Business mettra au service de l’écosystème Snowflake sa solide expérience du secteur public et ses services managés de confiance de bout en bout.
« Les institutions françaises ont besoin d’une innovation de classe mondiale, soutenue par une gouvernance locale sans compromis. Notre partenariat avec Snowflake sur Bleu nous permet d’associer les capacités opérationnelles et les services d’intégration de confiance d’Orange Business à des technologies de pointe en matière de données et d’IA. Nos clients gardent ainsi la pleine maîtrise de leur avenir numérique. »
Aliette Mousnier-Lompré
Directrice Générale, Orange Business
Les entreprises qui s’appuieront sur cette collaboration envisagée entre Snowflake et Orange Business bénéficieront d’avantages structurels essentiels :
Gouvernance opérationnelle européenne
Toutes les opérations de la plateforme, notamment l’administration, la surveillance, le support et la réponse aux incidents, seront assurées par des équipes européennes soumises au droit de l’Union européenne. Les contrats clients seront établis directement avec Orange Business.
Résidence des données
Les données réglementées restent strictement confinées au sein du territoire local. L’environnement sera conçu pour s’inscrire dans le parcours de qualification SecNumCloud de l’ANSSI et s’aligner sur les cadres opérationnels SEAL.
Standards de données ouverts
Snowflake s’appuie sur le format de table ouvert Apache Iceberg™ et sur un stockage compatible S3. Cette approche garantit la propriété et la portabilité des données, ainsi qu’un accès fluide même en cas de changement de fournisseur. Elle limite ainsi l’impact des scénarios de désactivation forcée.
Une IA d’entreprise sous contrôle
Snowflake Cortex AI donne accès, via une API unique et unifiée, à un vaste choix de modèles auto-hébergés, open source et de pointe, notamment des modèles européens. Tous s’exécutent au sein d’un périmètre cloud de confiance. Si un modèle devient indisponible, est abandonné ou soulève des préoccupations réglementaires, les clients pourront facilement en choisir un autre sans modifier le code de leur application ni leurs pipelines de données. Grâce à cette portabilité des modèles, les entreprises conservent la pleine maîtrise de leur stratégie d’IA sans dépendre d’un fournisseur de modèles unique.
« Nos clients des secteurs réglementés en France ont été clairs : ils ont besoin d’une plateforme data qui ne soit pas seulement hébergée en France, mais aussi opérée par des acteurs français. Orange Business apporte la crédibilité opérationnelle, la confiance du secteur public et la responsabilité juridique dont nos clients ont besoin. Ensemble, nous façonnons un modèle souverain qui couvre l’architecture, les opérations et la contractualisation. »
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
En savoir plus sur les capacités de Snowflake en matière de souveraineté des données
Déclarations prévisionnelles
Cet article comporte des déclarations prévisionnelles portant notamment sur les partenariats envisagés, les modèles d’exploitation, la disponibilité future des produits, les calendriers de déploiement et l’avancement de la qualification SecNumCloud. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes et ne sauraient être interprétées comme un engagement à fournir des fonctionnalités déterminées ou à respecter des échéances particulières. Le dispositif opérationnel envisagé entre Snowflake et Orange Business, ainsi que les fonctionnalités des produits et services qui y sont associés, demeurent soumis à la poursuite des développements, à la conclusion des accords définitifs entre les partenaires, à l’issue des procédures de qualification réglementaire applicables et à la finalisation des modalités commerciales. Les résultats obtenus et les offres finalement proposées pourront différer sensiblement des éléments présentés dans cet article.