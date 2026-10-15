Adopter une IA de pointe, oui, mais jamais au détriment de la conformité réglementaire ni de la maîtrise des opérations. Pour les entreprises et les acteurs publics français, la souveraineté numérique ne se résume plus seulement à la localisation physique des données. Elle exige aussi que la gestion quotidienne, la réponse aux incidents et les contrôles de gouvernance demeurent sous une autorité locale, dans le respect des cadres français et européens.

Cette dimension opérationnelle est au cœur de l’évolution des normes de sécurité françaises, notamment de la qualification SecNumCloud de l’ANSSI. Pour répondre à ces exigences, les entreprises ont besoin d’un écosystème qui associe harmonieusement analytique avancée et contrôle opérationnel local.

Snowflake est fier d’annoncer aujourd’hui son intention de collaborer avec Orange Business comme partenaire d’exploitation en France. Cette initiative associera l’AI Data Cloud de Snowflake à l’expertise opérationnelle d’Orange Business et à une infrastructure souveraine – comme celle de Bleu – dans l’objectif de proposer une plateforme de données et d’IA souveraine dès sa conception, adaptée au marché français.