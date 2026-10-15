Scopri di più sulle funzionalità di sovranità dei dati Snowflake





Dichiarazioni previsionali

Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, incluse dichiarazioni relative a partnership pianificate, modelli operativi, disponibilità futura del prodotto, tempistiche di implementazione e avanzamento della qualificazione SecNumCloud, soggette a rischi e incertezze e che non rappresentano impegni a fornire funzionalità o tempistiche specifiche. L’accordo di partner operativo Snowflake con Orange Business, e le relative funzionalità di prodotto e servizio, sono soggetti a sviluppo continuo, accordi di partnership, processi di qualificazione normativa e finalizzazione commerciale. I risultati e le offerte effettivi potrebbero differire in misura sostanziale.