Per le aziende e la pubblica amministrazione in Francia, adottare l’AI più avanzata non deve significare rinunciare al controllo normativo. Oggi la sovranità digitale dipende tanto dall’autorità operativa locale quanto dalla posizione fisica dei dati, consentendo che la gestione quotidiana, la risposta agli incidenti e i controlli di governance rimangano saldamente all’interno dei confini nazionali e continentali.
Questa dimensione operativa è al centro degli standard di sicurezza in evoluzione della Francia, inclusa la qualificazione SecNumCloud di ANSSI. Per soddisfare queste aspettative, le organizzazioni hanno bisogno di un ecosistema in cui l’analisi dei dati avanzata e il controllo operativo locale lavorino perfettamente insieme.
Oggi Snowflake è orgogliosa di annunciare l’intenzione di collaborare con Orange Business come partner operativo in Francia. Questa iniziativa unirà l’AI Data Cloud Snowflake all’esperienza operativa di Orange Business per offrire una piattaforma dati e AI sovrana fin dalla progettazione, costruita su infrastrutture sovrane, come Bleu, pensata su misura per il mercato francese.
Sovranità operativa, costruita per la fiducia
Una vera sovranità digitale richiede di proteggere sia i dati che le operazioni: dall’hosting dei dati entro i confini nazionali all’esecuzione della gestione della piattaforma tramite entità locali, fino al supporto della responsabilità ai sensi del diritto locale. Riunire questi imperativi è l’essenza di un “Cloud de Confiance”, ovvero un ambiente cloud affidabile in cui la fiducia digitale viene costruita e misurata su più dimensioni, tra cui resilienza, sicurezza, privacy, conformità alle normative, localizzazione dei dati, integrità operativa e autonomia tecnologica.
Attraverso questa partnership prevista, Orange Business porterà la sua vasta esperienza nel settore pubblico e servizi gestiti end‑to‑end affidabili nell’ecosistema Snowflake.
“Le istituzioni francesi esigono un’innovazione di livello mondiale, sostenuta da una governance locale senza compromessi. La partnership con Snowflake su Bleu ci consente di unire le capacità operative e i servizi di integrazione affidabili di Orange Business a soluzioni di dati e AI all’avanguardia, offrendo ai nostri clienti il pieno controllo del loro futuro digitale.”
Aliette Mousnier-Lompré
Directrice Générale, Orange Business
Le organizzazioni che sfruttano questa collaborazione proposta tra Snowflake e Orange Business otterranno vantaggi strutturali fondamentali:
Governance operativa europea
Le operazioni della piattaforma, tra cui amministrazione, monitoraggio, supporto e risposta agli incidenti, saranno condotte da team europei soggetti al diritto dell’UE. I contratti con i clienti saranno stabiliti direttamente con Orange Business.
Residenza dei dati
I dati regolamentati rimangono strettamente all’interno dei confini locali. L’ambiente sarà progettato per supportare il percorso di qualificazione SecNumCloud di ANSSI e per allinearsi con i framework operativi SEAL.
Standard di dati open
Snowflake utilizza il formato tabellare open Apache Iceberg™ su storage compatibile con S3. Questo supporta la proprietà e la portabilità dei dati, consentendo un accesso continuo anche in caso di cambiamento dei rapporti con i fornitori, mitigando l’impatto di scenari di kill switch.
Enterprise AI con garanzie
Snowflake Cortex AI offre accesso a un ampio portfolio di modelli self-hosted, open source e all’avanguardia, inclusi modelli europei, tramite un’unica API unificata, il tutto all’interno di un perimetro cloud affidabile. Se un modello diventa non disponibile, viene ritirato o solleva preoccupazioni normative, i clienti potranno passare senza problemi a un’alternativa senza modificare il codice dell’applicazione o le pipeline di dati. Questa portabilità dei modelli consente alle organizzazioni di mantenere il pieno controllo sulla propria strategia di AI, senza essere legate a un unico fornitore di modelli.
“I nostri clienti dei settori regolamentati in Francia sono stati chiari: hanno bisogno di una piattaforma dati non solo ospitata in Francia, ma gestita da realtà francesi. Orange Business apporta la credibilità operativa, la fiducia del settore pubblico e la responsabilità legale che i nostri clienti richiedono. Insieme, stiamo definendo un modello sovrano progettato per coprire architettura, operations e aspetti contrattuali.”
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
Scopri di più sulle funzionalità di sovranità dei dati Snowflake
Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, incluse dichiarazioni relative a partnership pianificate, modelli operativi, disponibilità futura del prodotto, tempistiche di implementazione e avanzamento della qualificazione SecNumCloud, soggette a rischi e incertezze e che non rappresentano impegni a fornire funzionalità o tempistiche specifiche. L’accordo di partner operativo Snowflake con Orange Business, e le relative funzionalità di prodotto e servizio, sono soggetti a sviluppo continuo, accordi di partnership, processi di qualificazione normativa e finalizzazione commerciale. I risultati e le offerte effettivi potrebbero differire in misura sostanziale.