Die Einführung hochmoderner KI im französischen Unternehmens- und öffentlichen Sektor sollte nicht auf Kosten der regulatorischen Kontrolle gehen. Digitale Souveränität hängt heute ebenso sehr von der lokalen operativen Autorität ab wie vom physischen Datenstandort – so können das tägliche Management, die Reaktion auf Vorfälle und die Governance-Kontrollen fest innerhalb der nationalen und kontinentalen Grenzen verbleiben.

Diese operative Dimension steht im Mittelpunkt der sich entwickelnden Sicherheitsstandards Frankreichs, einschließlich der SecNumCloud-Qualifizierung der ANSSI. Um diese Erwartungen zu erfüllen, benötigen Unternehmen ein Ökosystem, in dem fortschrittliche Analytics und lokale operative Kontrolle nahtlos zusammenarbeiten.

Heute ist Snowflake stolz darauf, seine Absicht bekannt zu geben, mit Orange Business als operativem Partner in Frankreich zusammenzuarbeiten. Diese Initiative wird Snowflakes AI Data Cloud mit der operativen Expertise von Orange Business kombinieren, um eine souveräne Daten- und KI-Plattform bereitzustellen, die auf einer souveränen Infrastruktur – wie Bleu – aufbaut und auf den französischen Markt zugeschnitten ist.