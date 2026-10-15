Die Einführung hochmoderner KI im französischen Unternehmens- und öffentlichen Sektor sollte nicht auf Kosten der regulatorischen Kontrolle gehen. Digitale Souveränität hängt heute ebenso sehr von der lokalen operativen Autorität ab wie vom physischen Datenstandort – so können das tägliche Management, die Reaktion auf Vorfälle und die Governance-Kontrollen fest innerhalb der nationalen und kontinentalen Grenzen verbleiben.
Diese operative Dimension steht im Mittelpunkt der sich entwickelnden Sicherheitsstandards Frankreichs, einschließlich der SecNumCloud-Qualifizierung der ANSSI. Um diese Erwartungen zu erfüllen, benötigen Unternehmen ein Ökosystem, in dem fortschrittliche Analytics und lokale operative Kontrolle nahtlos zusammenarbeiten.
Heute ist Snowflake stolz darauf, seine Absicht bekannt zu geben, mit Orange Business als operativem Partner in Frankreich zusammenzuarbeiten. Diese Initiative wird Snowflakes AI Data Cloud mit der operativen Expertise von Orange Business kombinieren, um eine souveräne Daten- und KI-Plattform bereitzustellen, die auf einer souveränen Infrastruktur – wie Bleu – aufbaut und auf den französischen Markt zugeschnitten ist.
Operative Souveränität, auf Vertrauen aufgebaut
Wahre digitale Souveränität erfordert den Schutz von Daten und Betriebsabläufen: vom Hosting von Daten innerhalb der nationalen Grenzen und der Ausführung des Plattformmanagements durch lokale Einheiten bis hin zur Unterstützung der Rechenschaftspflicht nach lokalem Recht. Die Zusammenführung dieser Imperative ist das Ethos einer „Cloud de Confiance“ oder einer vertrauenswürdigen Cloud-Umgebung, in der digitales Vertrauen über mehrere Dimensionen hinweg aufgebaut und gemessen wird, einschließlich Resilienz, Sicherheit, Datenschutz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Datenlokalisierung, operativer Integrität und technologischer Autonomie.
Durch diese beabsichtigte Partnerschaft wird Orange Business seine umfassende Erfahrung im öffentlichen Sektor und seine vertrauenswürdigen End-to-End-Managed-Services in das Snowflake-Ökosystem einbringen.
„Französische Institutionen benötigen erstklassige Innovationen, gestützt durch kompromisslose lokale Governance. Die Partnerschaft mit Snowflake bei Bleu ermöglicht es uns, die operativen Fähigkeiten und vertrauenswürdigen Integrationsdienste von Orange Business mit führenden Daten- und KI-Technologien zu verbinden – und unseren Kunden so die volle Kontrolle über ihre digitale Zukunft zu geben.“
Aliette Mousnier-Lompré
Directrice Générale, Orange Business
Unternehmen, die diese vorgeschlagene Zusammenarbeit zwischen Snowflake und Orange Business nutzen, erhalten zentrale strukturelle Vorteile:
Europäische operative Governance
Der Plattformbetrieb, einschließlich Administration, Überwachung, Support und Reaktion auf Vorfälle, wird von europäischen Teams durchgeführt, die dem EU-Recht unterliegen. Kundenverträge werden direkt mit Orange Business abgeschlossen.
Datenresidenz
Regulierte Daten bleiben strikt innerhalb der lokalen Grenzen. Die Umgebung wird so konzipiert, dass sie den SecNumCloud-Qualifizierungspfad der ANSSI unterstützt und mit den operativen SEAL-Frameworks übereinstimmt.
Open Data-Standards
Snowflake nutzt das offene Apache Iceberg™-Tabellenformat auf S3-kompatiblem Speicher. Dies unterstützt den Datenbesitz und die Portabilität und ermöglicht einen nahtlosen Zugriff, selbst wenn sich die Anbieterbeziehungen ändern, was die Auswirkungen von Kill-Switch-Szenarien abmildert.
Enterprise-KI mit Sicherheitsvorkehrungen
Snowflake Cortex AI bietet über eine einzige, einheitliche API Zugriff auf ein breites Portfolio an selbst gehosteten, Open Source- und Frontier-Modellen, einschließlich EU-Modellen, die alle innerhalb eines vertrauenswürdigen Cloud-Perimeters ausgeführt werden. Wenn ein Modell nicht mehr verfügbar ist, eingestellt wird oder regulatorische Bedenken aufwirft, können Kunden nahtlos zu einer Alternative wechseln, ohne ihren Anwendungscode oder ihre Datenpipelines zu ändern. Diese Modellportabilität ermöglicht es Unternehmen, die volle Kontrolle über ihre KI-Strategie zu behalten, ohne an einen einzigen Modellanbieter gebunden zu sein.
„Unsere Kunden in den regulierten Sektoren Frankreichs haben sich klar ausgedrückt: Sie benötigen eine Datenplattform, die nicht nur in Frankreich gehostet, sondern auch von Frankreich aus betrieben wird. Orange Business bringt die operative Glaubwürdigkeit, das Vertrauen des öffentlichen Sektors und die rechtliche Verantwortlichkeit mit, die unsere Kunden verlangen. Gemeinsam gestalten wir ein souveränes Modell, das Architektur, Betrieb und Vertragsgestaltung abdeckt.“
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
Erfahren Sie mehr über die Datensouveränitätsfunktionen von Snowflake
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu geplanten Partnerschaften, Betriebsmodellen, zukünftiger Produktverfügbarkeit, Bereitstellungszeitplänen und dem Fortschritt der SecNumCloud-Qualifizierung, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen und keine Verpflichtungen zur Bereitstellung bestimmter Funktionen oder Zeitpläne darstellen. Die Vereinbarung von Snowflake mit Orange Business als operativem Partner und die damit verbundenen Produkt- und Servicefunktionen unterliegen der laufenden Entwicklung, Partnervereinbarungen, regulatorischen Qualifizierungsprozessen und der kommerziellen Finalisierung. Tatsächliche Ergebnisse und Angebote können wesentlich abweichen.