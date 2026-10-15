フランスの企業や官公庁・公的機関全体で最先端のAIを導入するにあたり、規制上の制御を犠牲にする必要はありません。今日のデジタル主権は、物理的なデータの場所と同様に、現地の運用権限にも依存しています。これにより、日常的な管理、インシデント対応、ガバナンス制御を国や大陸の境界内にしっかりと維持することが可能になります。
この運用の側面は、ANSSIのSecNumCloud認定を含む、進化するフランスのセキュリティ基準の核心にあります。これらの期待に応えるため、組織には高度なアナリティクスと現地の運用制御がシームレスに連携するエコシステムが必要です。
本日、SnowflakeはフランスにおけるオペレーティングパートナーとしてOrange Businessとコラボレーションする意向を発表しました。このイニシアチブは、SnowflakeのAIデータクラウドとOrange Businessの運用に関する専門知識を組み合わせ、フランス市場向けに調整されたBleuなどのソブリンインフラストラクチャ上に構築された、設計段階からソブリンなデータおよびAIプラットフォームを提供します。
信頼のために構築された運用主権
真のデジタル主権には、データと運用の両方を保護することが求められます。これには、国境を越えないデータのホスティングや現地法人を通じたプラットフォーム管理の実行から、現地法に基づくアカウンタビリティのサポートまでが含まれます。これらの必須事項を統合することが、「Cloud de Confiance（信頼できるクラウド）」の精神です。これは、レジリエンス、セキュリティ、プライバシー、規制コンプライアンス、データのローカリゼーション、運用の完全性、技術的自律性など、複数の側面にわたってデジタルトラストが構築および測定される環境を指します。
このパートナーシップの意向を通じて、Orange Businessは官公庁・公的機関における豊富な経験と信頼性の高いエンドツーエンドのマネージドサービスをSnowflakeエコシステムにもたらします。
“フランスの諸機関が求めているのは、妥協のない強固な国内ガバナンスに裏打ちされた、世界最高水準のイノベーションです。Bleu上でSnowflakeと提携することにより、Orange Businessの確かな運用力および信頼性の高いインテグレーションサービスと、最先端のデータおよびAI技術を融合させることが可能になります。これにより、お客様が自らのデジタルの未来に対する完全なコントロール（主導権）を確立できるよう支援します。”
Aliette Mousnier-Lompré
Directrice Générale, Orange Business
SnowflakeとOrange Businessによるこの提案されたコラボレーションを活用する組織は、中核となる構造的なメリットを享受できます。
欧州の運用ガバナンス
管理、監視、サポート、インシデント対応を含むプラットフォームの運用は、EU法の対象となる欧州のチームによって実施されます。お客様の契約は、Orange Businessと直接締結されます。
データレジデンシー
オープンデータ標準
Snowflakeは、S3互換ストレージ上でオープンなApache Iceberg™テーブルフォーマットを活用しています。これにより、データオーナーシップとポータビリティがサポートされ、プロバイダーとの関係が変化した場合でもシームレスなアクセスが可能になり、キルスイッチシナリオの影響が軽減されます。
セーフガードを備えたエンタープライズAI
Snowflake Cortex AIは、単一の統合APIを通じて、EUのモデルを含むセルフホスト型、オープンソース、およびフロンティアモデルの幅広いポートフォリオへのアクセスを提供し、これらはすべて信頼できるクラウド境界内で実行されます。モデルが利用できなくなったり、提供が終了したり、規制上の懸念が生じたりした場合でも、お客様はアプリケーションコードやデータパイプラインを変更することなく、シームレスに代替モデルに切り替えることができます。このモデルのポータビリティにより、組織は単一のモデルプロバイダーにロックインされることなく、AI戦略に対する包括的な制御を維持できます。
“フランスの規制対象セクターにおけるお客様の要望は極めて明快です。求められているのは、単にフランス国内にデータが置かれている（ホストされている）だけでなく、『フランス自身の手によって運用・統制される』データプラットフォームです。Orange Businessは、お客様が必要とする運用面での信頼性、公共セクターにおける確固たる信託、そして法的な責任能力（ガバナンス）を兼ね備えています。私たちは両社の連携を通じて、アーキテクチャ、運用、そして契約体系のすべてを包括するよう設計された、真のソブリンモデル（主権型モデル）を具現化してまいります。”
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
将来の見通しに関する記述
この記事には、計画中のパートナーシップ、運用モデル、将来の製品の可用性、展開のタイムライン、およびSecNumCloud認定の進捗状況に関する記述を含む、将来予想に関する記述が含まれています。これらはリスクと不確実性の影響を受け、特定の機能やタイムラインの提供を約束するものではありません。SnowflakeとOrange Businessのオペレーティングパートナー契約、および関連する製品とサービスの機能は、継続的な開発、パートナー契約、規制上の認定プロセス、および商業的な最終決定の対象となります。実際の結果や提供内容は大きく異なる場合があります。