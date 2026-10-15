フランスの企業や官公庁・公的機関全体で最先端のAIを導入するにあたり、規制上の制御を犠牲にする必要はありません。今日のデジタル主権は、物理的なデータの場所と同様に、現地の運用権限にも依存しています。これにより、日常的な管理、インシデント対応、ガバナンス制御を国や大陸の境界内にしっかりと維持することが可能になります。

この運用の側面は、ANSSIのSecNumCloud認定を含む、進化するフランスのセキュリティ基準の核心にあります。これらの期待に応えるため、組織には高度なアナリティクスと現地の運用制御がシームレスに連携するエコシステムが必要です。

本日、SnowflakeはフランスにおけるオペレーティングパートナーとしてOrange Businessとコラボレーションする意向を発表しました。このイニシアチブは、SnowflakeのAIデータクラウドとOrange Businessの運用に関する専門知識を組み合わせ、フランス市場向けに調整されたBleuなどのソブリンインフラストラクチャ上に構築された、設計段階からソブリンなデータおよびAIプラットフォームを提供します。