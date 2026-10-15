La adopción de IA de vanguardia en los sectores empresarial y público de Francia no debería hacerse a costa del control normativo. En la actualidad, la soberanía digital depende tanto de la autoridad operativa local como de la ubicación física de los datos, lo que permite la gestión diaria, la respuesta ante incidentes y los controles de gobernanza permanezcan firmemente dentro de las fronteras nacionales y continentales.
Esta dimensión operativa ocupa un lugar central en los estándares de seguridad de Francia, que siguen evolucionando, incluida la cualificación SecNumCloud de la ANSSI. Para responder a estas expectativas, las organizaciones necesitan un ecosistema en el que las analíticas avanzadas y el control operativo local funcionen conjuntamente de forma fluida.
Hoy, Snowflake anuncia con orgullo su intención de colaborar con Orange Business como partner operativo en Francia. Esta iniciativa combinará el AI Data Cloud de Snowflake con la experiencia operativa de Orange Business para ofrecer una plataforma de datos e IA soberana desde el diseño, basada en una infraestructura soberana —como Bleu— y adaptada al mercado francés.
Soberanía operativa, concebida para inspirar confianza
La verdadera soberanía digital exige proteger tanto los datos como las operaciones: desde el alojamiento de los datos dentro de las fronteras nacionales y la gestión de la plataforma mediante entidades locales hasta la rendición de cuentas conforme a la legislación local. Aunar estos imperativos constituye la esencia de una “Cloud de Confiance”, es decir, un entorno de nube fiable en el que la confianza digital se construye y se mide en múltiples dimensiones, como la resiliencia, la seguridad, la privacidad, el cumplimiento normativo, la localización de los datos, la integridad operativa y la autonomía tecnológica.
Mediante esta colaboración prevista, Orange Business aportará al ecosistema Snowflake su amplia experiencia en el sector público y sus servicios gestionados integrales y de confianza.
“Las instituciones francesas necesitan una innovación de primer nivel respaldada por una gobernanza local sin concesiones. Colaborar con Snowflake en Bleu nos permite combinar las capacidades operativas y los servicios de integración de confianza de Orange Business con tecnología de datos e IA de vanguardia, lo que ofrece a nuestros clientes un control total sobre su futuro digital”.
Aliette Mousnier-Lompré
Directrice Générale, Orange Business
Las organizaciones que aprovechen esta colaboración propuesta entre Snowflake y Orange Business obtendrán ventajas estructurales clave:
Gobernanza operativa europea
Las operaciones de la plataforma, incluidas la administración, la supervisión, la asistencia y la respuesta ante incidentes, estarán a cargo de equipos europeos sujetos a la legislación de la UE. Los contratos de los clientes se formalizarán directamente con Orange Business.
Residencia de datos
Los datos regulados permanecen estrictamente dentro de los límites locales. El entorno se diseñará para facilitar el proceso de cualificación SecNumCloud de la ANSSI y ajustarse a los marcos operativos SEAL.
Estándares abiertos para los datos
Snowflake utiliza el formato de tabla abierto Apache Iceberg™ en almacenamiento compatible con S3. Esto favorece la propiedad y la portabilidad de los datos, lo que permite acceder a ellos sin interrupciones aunque cambien las relaciones con los proveedores y mitiga el impacto de posibles escenarios de interrupción forzosa.
IA empresarial con mecanismos de protección
Snowflake Cortex AI proporciona acceso a una amplia cartera de modelos autoalojados, de código abierto y de frontera, incluidos modelos de la UE, mediante una única API unificada. Todos ellos se ejecutan dentro del perímetro de una nube de confianza. Si un modelo deja de estar disponible, se retira o plantea problemas normativos, los clientes podrán cambiar a otro sin complicaciones, sin modificar el código de sus aplicaciones ni sus pipelines de datos. Esta portabilidad de los modelos permite a las organizaciones conservar el control total de su estrategia de IA sin quedar limitados a un único proveedor de modelos.
“Nuestros clientes de los sectores regulados en Francia lo han dejado claro: necesitan una plataforma de datos que no solo esté alojada en Francia, sino que se gestione desde Francia. Orange Business aporta la credibilidad operativa, la confianza del sector público y la responsabilidad jurídica que nuestros clientes exigen. Juntos estamos dando forma a un modelo soberano que abarca la arquitectura, las operaciones y la contratación”.
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
Más información sobre las capacidades de soberanía de datos de Snowflake
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a asociaciones previstas, modelos operativos, disponibilidad futura de productos, plazos de implementación y el progreso de la cualificación SecNumCloud, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen compromisos de ofrecer funciones o plazos específicos. El acuerdo de Snowflake con Orange Business como partner operativo, así como las capacidades de productos y servicios asociadas, están sujetos al desarrollo continuo, a los acuerdos con partners, a los procesos de cualificación normativa y a la formalización comercial. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir sustancialmente.