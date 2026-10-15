La adopción de IA de vanguardia en los sectores empresarial y público de Francia no debería hacerse a costa del control normativo. En la actualidad, la soberanía digital depende tanto de la autoridad operativa local como de la ubicación física de los datos, lo que permite la gestión diaria, la respuesta ante incidentes y los controles de gobernanza permanezcan firmemente dentro de las fronteras nacionales y continentales.

Esta dimensión operativa ocupa un lugar central en los estándares de seguridad de Francia, que siguen evolucionando, incluida la cualificación SecNumCloud de la ANSSI. Para responder a estas expectativas, las organizaciones necesitan un ecosistema en el que las analíticas avanzadas y el control operativo local funcionen conjuntamente de forma fluida.

Hoy, Snowflake anuncia con orgullo su intención de colaborar con Orange Business como partner operativo en Francia. Esta iniciativa combinará el AI Data Cloud de Snowflake con la experiencia operativa de Orange Business para ofrecer una plataforma de datos e IA soberana desde el diseño, basada en una infraestructura soberana —como Bleu— y adaptada al mercado francés.