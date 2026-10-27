비즈니스 의사 결정이 단 하나의 애플리케이션 정보만으로 이루어지는 경우는 드뭅니다. 재무 성과를 이해하려면 영업 활동의 맥락이 필요합니다. 재고 계획은 공급업체 성과와 고객 수요에 좌우됩니다. AI도 비즈니스를 고립된 단면으로만 바라볼 때보다 이러한 연결 관계를 함께 활용할 수 있을 때 더 큰 가치를 발휘합니다.

Snowflake on OCI는 고객이 Oracle 애플리케이션과 데이터베이스는 물론 다른 엔터프라이즈 소스 전반의 데이터를 연결할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이처럼 확장된 기반은 분석과 AI를 모두 뒷받침해, 팀과 에이전트가 발생한 상황을 파악하고 다음에 취할 조치를 평가하도록 도울 수 있습니다.

이 서비스에는 데이터 엔지니어링 및 수집 기능과 함께 역할 기반 액세스 제어 및 데이터 액세스 정책이 포함될 예정입니다. 이를 통해 고객은 데이터를 분석에 활용할 수 있도록 제공하는 과정에서도 Snowflake 내에서 데이터 거버넌스를 유지할 수 있습니다.

Snowflake on OCI는 Oracle 애플리케이션과 데이터베이스 전반의 통합을 통해 비즈니스를 연결된 관점에서 파악할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 구체적으로 살펴보면, 계획된 애플리케이션 통합에는 ERP, HCM, SCM을 위한 Oracle Fusion Applications와 NetSuite가 포함됩니다. 계획된 데이터베이스 통합에는 클라우드에서 호스팅되는 Oracle Database, Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave, Oracle NoSQL Database가 포함됩니다. 다른 엔터프라이즈 소스의 데이터까지 결합하면 이러한 연결은 분석과 AI를 위한 더 넓은 기반을 제공하여, 팀과 에이전트가 발생한 상황을 파악하고 다음 조치를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.