Snowflake와 Oracle은 Snowflake on OCI를 통한 파트너십 확대를 발표합니다. 제공이 시작되면 Snowflake on OCI는 Snowflake AI 데이터 클라우드를 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)에서 사용할 수 있게 하는 네이티브 퍼스트 파티 서비스가 될 예정입니다. 이 서비스는 AI, 분석, 데이터 엔지니어링, 트랜잭션은 물론 애플리케이션과 협업 전반에 걸친 Snowflake의 기능을 Oracle 데이터베이스, 애플리케이션, OCI 서비스에 있는 엔터프라이즈 데이터에 더 가까운 곳에서 제공하게 됩니다. 구매와 청구도 Oracle을 통해 직접 처리할 수 있습니다.
Oracle 고객에게는 기존 환경에 또 하나의 플랫폼을 추가하는 것 이상의 기회입니다. 이번 파트너십을 통해 Oracle과 Snowflake는 Oracle Fusion Cloud Applications, Oracle NetSuite, Oracle 데이터베이스 환경의 데이터를 다른 엔터프라이즈 소스와 연결하고, 거버넌스가 적용된 정보를 기반으로 AI 애플리케이션을 구축하며, OCI에서 호스팅되는 Oracle 시스템에 더 가까운 위치에서 데이터 워크로드를 실행할 수 있도록 지원하고자 합니다.
신뢰할 수 있는 AI를 위한 데이터 연결
비즈니스 의사 결정이 단 하나의 애플리케이션 정보만으로 이루어지는 경우는 드뭅니다. 재무 성과를 이해하려면 영업 활동의 맥락이 필요합니다. 재고 계획은 공급업체 성과와 고객 수요에 좌우됩니다. AI도 비즈니스를 고립된 단면으로만 바라볼 때보다 이러한 연결 관계를 함께 활용할 수 있을 때 더 큰 가치를 발휘합니다.
Snowflake on OCI는 고객이 Oracle 애플리케이션과 데이터베이스는 물론 다른 엔터프라이즈 소스 전반의 데이터를 연결할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이처럼 확장된 기반은 분석과 AI를 모두 뒷받침해, 팀과 에이전트가 발생한 상황을 파악하고 다음에 취할 조치를 평가하도록 도울 수 있습니다.
이 서비스에는 데이터 엔지니어링 및 수집 기능과 함께 역할 기반 액세스 제어 및 데이터 액세스 정책이 포함될 예정입니다. 이를 통해 고객은 데이터를 분석에 활용할 수 있도록 제공하는 과정에서도 Snowflake 내에서 데이터 거버넌스를 유지할 수 있습니다.
Snowflake on OCI는 Oracle 애플리케이션과 데이터베이스 전반의 통합을 통해 비즈니스를 연결된 관점에서 파악할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 구체적으로 살펴보면, 계획된 애플리케이션 통합에는 ERP, HCM, SCM을 위한 Oracle Fusion Applications와 NetSuite가 포함됩니다. 계획된 데이터베이스 통합에는 클라우드에서 호스팅되는 Oracle Database, Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave, Oracle NoSQL Database가 포함됩니다. 다른 엔터프라이즈 소스의 데이터까지 결합하면 이러한 연결은 분석과 AI를 위한 더 넓은 기반을 제공하여, 팀과 에이전트가 발생한 상황을 파악하고 다음 조치를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이번 파트너십이 가져올 변화
이번에 새롭게 도입되는 서비스는 조직이 AI 지원 워크플로우를 통해 비즈니스 질문에 답하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음 예시는 연결된 엔터프라이즈 데이터의 잠재적 활용 방식을 보여주며, 출시 시점의 기능을 반영하지 않을 수 있습니다.
헬스케어
비즈니스 질문: 이 서비스 라인에서 보험 청구 거절이 증가하는 이유는 무엇이며, 어떤 문제를 먼저 해결해야 할까?
사용 사례: 임상, 보험 청구, 결제 데이터를 연결해 보험 청구 거절의 잠재적 원인을 파악하고, 청구 관련 문제의 우선순위를 정하며, 미수금 회수를 지원합니다.
제조
비즈니스 질문: 이 생산 라인이 중단되면 어떤 고객 주문이 위험에 처하고, 대안은 무엇인가?
사용 사례: 장비 및 생산 데이터를 주문, 재고, 공급업체 정보와 연결해 납품 및 매출 리스크를 평가하고 복구 옵션을 검토합니다.
리테일
비즈니스 질문: 다른 매장이나 채널에는 재고가 있는데도 판매를 놓치고 있는 곳은 어디이며, 곧 가격을 인하해야 할 것으로 보이는 곳은 어디인가?
사용 사례: 매출 및 수요 신호를 매장과 채널 전반의 재고와 연결해 품절 및 과잉 재고 리스크를 파악하고, 재고 보충, 재고 이동, 가격 인하 결정을 지원합니다.
재무
비즈니스 질문: 어떤 연체 청구서가 배송 문제, 분쟁 또는 고객 리스크와 연결되어 있나?
사용 사례: 미수금을 배송, 분쟁, 고객 데이터와 연결해 결제 지연의 원인을 설명하고, 채권 회수 우선순위를 정하며, 팀이 근본 원인을 해결하도록 지원합니다.
Oracle 애플리케이션이 운영 워크플로우를 지원하고 Snowflake가 거버넌스가 적용된 데이터를 통해 더 넓은 비즈니스 맥락을 통합함으로써, 팀은 문제를 조사하고 기회를 식별하며 더 나은 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
익숙하고 통합된 경험
플랫폼 도입에는 구매, 프로비저닝, 관리도 함께 수반됩니다. 이미 OCI를 사용 중인 조직이라면 이러한 활동을 익숙한 환경으로 가져오는 것이 중요한 의사 결정 요소가 될 수 있습니다.
Snowflake on OCI는 네이티브 퍼스트 파티 OCI 서비스로 제공될 예정입니다. 고객은 Oracle과 직접 계약해 Snowflake를 구매함으로써 계약 요건을 간소화할 수 있습니다. 청구는 OCI를 통해 이루어지며, 고객은 통합된 OCI 경험 안에서 서비스를 이용하게 됩니다. 제안된 판매 방식에는 Oracle Universal Credits를 사용한 구매도 포함됩니다. OCI 컨트롤 플레인을 통해 Snowflake 계정을 프로비저닝한 후, 고객은 익숙한 Snowflake 기능을 사용해 웨어하우스, 데이터베이스, 데이터 파이프라인, 액세스 제어를 관리하게 됩니다.
고객에게 ‘네이티브’와 ‘퍼스트 파티’는 Snowflake AI 데이터 클라우드가 OCI에서 실행되고, Oracle의 판매 채널을 통해 제공되며, 통합된 OCI 경험을 통해 이용할 수 있다는 의미입니다.
Oracle 애플리케이션 및 데이터베이스와의 통합 연결성
고객이 데이터를 어디에서 처리하는지는 중요합니다. 특히 운영 시스템과 분석 시스템이 정보를 자주 교환하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 고객은 이미 네이티브 및 파트너 커넥터를 통해 Oracle 데이터 소스를 Snowflake에 연결하고 있습니다. 이번 파트너십은 이러한 탄탄한 기반을 더욱 확장합니다. 이를 통해 앞으로 제공될 서비스는 네이티브 통합을 활용해 지원되는 Oracle 애플리케이션과 데이터베이스의 데이터를 Snowflake on OCI로 가져옵니다. 이를 통해 맞춤형 파이프라인의 필요성을 줄이고, 해당 데이터를 분석과 AI에 더 빠르게 활용할 수 있도록 지원합니다.
Snowflake AI 데이터 클라우드를 OCI에서 실행하면 데이터 및 AI 워크로드를 OCI에서 호스팅되는 Oracle 데이터에 더 가깝게 배치할 수 있습니다. OCI 내에서 데이터를 전송하면 접근 속도를 높이고 크로스 클라우드 데이터 이동과 관련 이그레스 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
데이터 팀에게는 소스 시스템과 다운스트림 워크로드 간 연결을 단순화하는 효과가 있을 수 있습니다. 비즈니스 리더에게는 비용과 성능을 평가할 때 고려할 수 있는 또 하나의 배포 옵션을 제공하게 됩니다.
클라우드 전반으로 확장되는 선택권
Snowflake on OCI는 기술 검증과 제공 가능 여부를 전제로, 지원되는 다른 클라우드와 리전의 Snowflake 계정과 함께 Snowflake의 크로스 클라우드 데이터 공유, 복제, 장애 조치 및 관련 상호 운용성 기능을 지원할 예정입니다. 고객은 기존 Snowflake 조직 내에서 Snowflake on OCI 계정을 관리하거나, Snowflake on OCI 계정으로 처음 생성한 조직에 지원되는 다른 Snowflake 계정을 추가할 수도 있습니다.
Snowflake와 Oracle의 목표는 같습니다. 고객이 더 많은 비즈니스 데이터를 실질적으로 활용하도록 지원하는 것입니다. 계획된 서비스는 신뢰할 수 있는 AI를 위한 연결된 데이터, 익숙한 Oracle 구매 및 프로비저닝 경험, Oracle 애플리케이션 및 데이터베이스와의 더 긴밀한 연결성을 결합하게 됩니다.
미래 전망 진술
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