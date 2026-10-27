La partnership tra Snowflake e Oracle si espande e Snowflake arriva su OCI. Snowflake su OCI sarà presto offerto come prodotto first-party nativo portando l’AI Data Cloud Snowflake su Oracle Cloud Infrastructure (OCI). La soluzione prevista porterà le funzionalità Snowflake di AI, analisi dei dati, data engineering e transazioni, oltre ad app e collaboration, più vicino ai dati aziendali presenti nei database, nelle applicazioni Oracle e nei servizi OCI, con acquisto e fatturazione direttamente tramite Oracle.
Per i clienti Oracle, l’opportunità va oltre la semplice aggiunta di un’altra piattaforma al proprio ambiente. Con questa partnership, Oracle e Snowflake intendono aiutare i team a collegare i dati provenienti dagli ambienti Oracle Fusion Cloud Applications, Oracle NetSuite e Oracle database con altre fonti aziendali, sviluppare applicazioni di AI basate su informazioni governate ed eseguire i data workload più vicino ai sistemi Oracle su OCI.
Dati connessi per un’AI affidabile
Una decisione di business raramente dipende da informazioni provenienti da una sola applicazione. I risultati finanziari necessitano del contesto fornito dalle attività delle vendite. I piani di inventario dipendono dalle prestazioni dei fornitori e dalla domanda dei clienti. L’AI diventa più utile quando può lavorare con queste connessioni piuttosto che con una visione isolata del business.
Snowflake su OCI ha l’obiettivo di aiutare i clienti a collegare i propri dati aziendali tra applicazioni e database Oracle, oltre ad altre fonti aziendali. Questa data foundation più ampia potrà supportare sia l’analisi dei dati che l’AI, aiutando team e agenti AI a indagare su cosa è accaduto e a valutare le azioni successive.
La soluzione prevede funzionalità di data engineering e ingestion, insieme a controlli di accesso basati sui ruoli e policy di accesso ai dati, per aiutare i clienti a governare i dati all’interno di Snowflake man mano che diventano disponibili per l’analisi.
Snowflake su OCI intende supportare questa visione connessa del business attraverso integrazioni con applicazioni e database Oracle. Più precisamente, le integrazioni applicative potranno includere Oracle Fusion Applications per ERP, HCM e SCM, insieme a NetSuite. Tra le integrazioni di database sono previsti Oracle Database ospitato nel cloud, Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave e Oracle NoSQL Database. Insieme ai dati provenienti da altre fonti aziendali, queste connessioni potranno offrire una data foundation più ampia per l’analisi dei dati e l’AI, aiutando team e agenti AI a indagare su cosa è accaduto e a valutare i prossimi passi.
Quali vantaggi offrirà questa partnership?
La soluzione potrà aiutare le organizzazioni ad affrontare quesiti di business attraverso workflow assistiti dall’AI. I seguenti esempi illustrano alcuni possibili utilizzi dei dati aziendali connessi e potrebbero non riflettere le funzionalità disponibili al lancio.
Healthcare
Domanda di business: perché i dinieghi delle richieste di rimborso aumentano per questa linea di servizio e quali problemi dovremmo affrontare per primi?
Caso d’uso: collegare i dati clinici, delle richieste di rimborso e dei pagamenti per identificare le possibili cause dei dinieghi delle richieste di rimborso, dare priorità ai problemi di fatturazione e contribuire a recuperare i ricavi non riscossi.
Manufacturing
Domanda di business: se questa linea di produzione si interrompe, quali ordini dei clienti sono a rischio e quali sono le nostre alternative?
Caso d’uso: collegare i dati su attrezzature e produzione con ordini, inventario e informazioni sui fornitori per valutare l’esposizione su consegne e ricavi e individuare le opzioni di recupero.
Retail
Domanda di business: dove stiamo perdendo vendite nonostante ci sia disponibilità di inventario altrove, e dove diventano probabili le svalutazioni di prezzo?
Caso d’uso: collegare i segnali di vendita e di domanda con l’inventario tra negozi e canali per identificare i rischi di stockout ed eccesso di scorte, e guidare le decisioni su riassortimento, trasferimenti di inventario e svalutazioni di prezzo.
Finance
Domanda di business: quali insoluti sono collegati a problemi di consegna, contestazioni o rischio cliente?
Caso d’uso: collegare i crediti con i dati su consegne, contestazioni e clienti per spiegare i ritardi di pagamento, dare priorità agli incassi e aiutare i team a risolvere i problemi di fondo.
Con le applicazioni Oracle a supporto dei workflow operativi e Snowflake che riunisce un contesto di business più ampio attraverso dati governati, i team potranno indagare sui problemi, identificare opportunità e prendere decisioni più informate.
Un’esperienza conosciuta e integrata
Adottare una piattaforma comporta anche l’acquisto, il provisioning e la gestione della piattaforma. Per le organizzazioni che già utilizzano OCI, portare queste attività in un ambiente conosciuto può essere una parte importante della decisione.
Snowflake su OCI è pianificato come servizio OCI first-party e nativo. I clienti stipuleranno il contratto direttamente con Oracle per acquistare Snowflake, semplificando i requisiti contrattuali. La fatturazione avverrà tramite OCI e l’accesso al servizio attraverso un’esperienza OCI integrata. Il modello commerciale proposto include anche gli acquisti tramite Oracle Universal Credits. Dopo aver effettuato il provisioning di un account Snowflake tramite il control plane di OCI, i clienti potranno gestire warehouse, database, data pipeline e controlli di accesso utilizzando le funzionalità Snowflake già familiari.
Per i clienti, “nativo” e “first-party” significheranno che l’AI Data Cloud Snowflake sarà eseguito su OCI, sarà disponibile tramite i canali commerciali Oracle e sarà accessibile attraverso un’esperienza OCI integrata.
Connettività integrata con le applicazioni e i database Oracle
Il luogo in cui avviene l’elaborazione dei dati è importante per i clienti, in particolare quando i sistemi operativi e analitici scambiano informazioni di frequente. Oggi i clienti collegano già le fonti di dati Oracle a Snowflake tramite connettori nativi e di partner. Questa partnership amplia questa solida data foundation. La soluzione prevista utilizzerà integrazioni native per portare i dati dalle applicazioni e dai database Oracle supportati in Snowflake su OCI, riducendo la necessità di pipeline personalizzate e accelerando l’utilizzo di tali dati per l’analisi e l’AI.
Eseguire l’AI Data Cloud Snowflake su OCI significherà portare i workload di dati e AI più vicino ai dati Oracle ospitati su OCI. Il trasferimento dei dati all’interno di OCI potrà contribuire ad accelerare l’accesso e a ridurre gli spostamenti di dati cross-cloud e i relativi costi di egress.
Per i team dati, questo potrebbe semplificare le connessioni tra i sistemi di origine e i carichi di lavoro downstream. Per i leader di business, offrirebbe un’ulteriore opzione di deployment nella valutazione di costi e prestazioni.
Estendere la scelta tra i cloud
Snowflake su OCI prevede di supportare le funzionalità Snowflake di data sharing, replica, failover e interoperabilità cross-cloud correlate con account Snowflake su altri cloud e regioni supportati, soggette a validazione tecnica e disponibilità. I clienti potranno anche gestire il proprio account Snowflake su OCI all’interno di un’organizzazione Snowflake esistente, oppure aggiungere altri account Snowflake supportati a un’organizzazione creata inizialmente con il proprio account Snowflake su OCI.
Snowflake e Oracle condividono un obiettivo: aiutare i clienti a valorizzare una quota maggiore dei propri dati aziendali. La soluzione proposta potrà riunire i dati connessi per offrire un’AI affidabile, un’esperienza di acquisto e provisioning Oracle conosciuta, e una connettività più stretta con applicazioni e database Oracle.
Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotto, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotto. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Consulta il nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.