Una decisione di business raramente dipende da informazioni provenienti da una sola applicazione. I risultati finanziari necessitano del contesto fornito dalle attività delle vendite. I piani di inventario dipendono dalle prestazioni dei fornitori e dalla domanda dei clienti. L’AI diventa più utile quando può lavorare con queste connessioni piuttosto che con una visione isolata del business.

Snowflake su OCI ha l’obiettivo di aiutare i clienti a collegare i propri dati aziendali tra applicazioni e database Oracle, oltre ad altre fonti aziendali. Questa data foundation più ampia potrà supportare sia l’analisi dei dati che l’AI, aiutando team e agenti AI a indagare su cosa è accaduto e a valutare le azioni successive.

La soluzione prevede funzionalità di data engineering e ingestion, insieme a controlli di accesso basati sui ruoli e policy di accesso ai dati, per aiutare i clienti a governare i dati all’interno di Snowflake man mano che diventano disponibili per l’analisi.

Snowflake su OCI intende supportare questa visione connessa del business attraverso integrazioni con applicazioni e database Oracle. Più precisamente, le integrazioni applicative potranno includere Oracle Fusion Applications per ERP, HCM e SCM, insieme a NetSuite. Tra le integrazioni di database sono previsti Oracle Database ospitato nel cloud, Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave e Oracle NoSQL Database. Insieme ai dati provenienti da altre fonti aziendali, queste connessioni potranno offrire una data foundation più ampia per l’analisi dei dati e l’AI, aiutando team e agenti AI a indagare su cosa è accaduto e a valutare i prossimi passi.