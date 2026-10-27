ビジネス上の意思決定が、単一のアプリケーションからの情報のみに依存することはめったにありません。財務結果には、営業活動のコンテキストが必要です。在庫計画は、サプライヤーのパフォーマンスと顧客の需要に依存します。AIは、ビジネスの孤立したビューだけでなく、これらのつながりと連携できる場合にさらに役立ちます。

OCI上のSnowflakeは、お客様がOracleのアプリケーションやデータベース、その他のエンタープライズソース全体でエンタープライズデータを接続できるよう支援することを目的としています。このより広範な基盤は、アナリティクスとAIの両方をサポートし、チームやエージェントが何が起こったかを調査し、次に何をすべきかを評価するのに役立ちます。

このオファリングには、データエンジニアリングと取り込み機能に加えて、ロールベースのアクセス制御とデータアクセスポリシーが含まれる予定であり、お客様が分析に利用できるようにSnowflake内のデータを管理するのに役立ちます。

OCI上のSnowflakeは、Oracleのアプリケーションとデータベース全体の統合を通じて、この接続されたビジネスビューをサポートすることを目的としています。具体的には、計画されているアプリケーション統合には、ERP、HCM、SCM向けのOracle Fusion ApplicationsとNetSuiteが含まれます。計画されているデータベース統合には、クラウドホスト型のOracle Database、Oracle Autonomous Database、MySQL HeatWave、Oracle NoSQLデータベースが含まれます。他のエンタープライズソースからのデータとともに、これらの接続はアナリティクスとAIのためのより広範な基盤を提供し、チームやエージェントが何が起こったかを調査し、次に何をすべきかを評価するのに役立ちます。