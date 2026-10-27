SnowflakeとOracleは、OCI上のSnowflakeに関するパートナーシップの拡大を発表します。提供開始後、OCI上のSnowflakeは、SnowflakeのAIデータクラウドをOracle Cloud Infrastructure（OCI）に提供するネイティブなファーストパーティのオファリングとなります。このオファリングにより、AI、アナリティクス、データエンジニアリング、トランザクション、さらにアプリケーションやコラボレーションにわたるSnowflakeの機能が、Oracleのデータベース、アプリケーション、OCIサービス内のエンタープライズデータにより近い場所で利用できるようになり、購入と請求はOracleを通じて直接行われます。
Oracleのお客様にとって、この機会は自社の環境に別のプラットフォームを追加することにとどまりません。このパートナーシップにより、OracleとSnowflakeは、チームがOracle Fusion Cloud Applications、Oracle NetSuite、Oracleデータベース環境のデータを他のエンタープライズソースと接続し、ガバナンスの効いた情報に基づいてAIアプリケーションを構築し、OCIでホストされるOracleシステムにより近い場所でデータワークロードを実行できるよう支援することを目指しています。
信頼できるAIのための接続されたデータ
ビジネス上の意思決定が、単一のアプリケーションからの情報のみに依存することはめったにありません。財務結果には、営業活動のコンテキストが必要です。在庫計画は、サプライヤーのパフォーマンスと顧客の需要に依存します。AIは、ビジネスの孤立したビューだけでなく、これらのつながりと連携できる場合にさらに役立ちます。
OCI上のSnowflakeは、お客様がOracleのアプリケーションやデータベース、その他のエンタープライズソース全体でエンタープライズデータを接続できるよう支援することを目的としています。このより広範な基盤は、アナリティクスとAIの両方をサポートし、チームやエージェントが何が起こったかを調査し、次に何をすべきかを評価するのに役立ちます。
このオファリングには、データエンジニアリングと取り込み機能に加えて、ロールベースのアクセス制御とデータアクセスポリシーが含まれる予定であり、お客様が分析に利用できるようにSnowflake内のデータを管理するのに役立ちます。
OCI上のSnowflakeは、Oracleのアプリケーションとデータベース全体の統合を通じて、この接続されたビジネスビューをサポートすることを目的としています。具体的には、計画されているアプリケーション統合には、ERP、HCM、SCM向けのOracle Fusion ApplicationsとNetSuiteが含まれます。計画されているデータベース統合には、クラウドホスト型のOracle Database、Oracle Autonomous Database、MySQL HeatWave、Oracle NoSQLデータベースが含まれます。他のエンタープライズソースからのデータとともに、これらの接続はアナリティクスとAIのためのより広範な基盤を提供し、チームやエージェントが何が起こったかを調査し、次に何をすべきかを評価するのに役立ちます。
このパートナーシップが実現すること
計画されているオファリングは、組織がAIを活用したワークフローを通じてビジネス上の課題に対処するのに役立ちます。以下の例は、接続されたエンタープライズデータの潜在的な用途を示しており、ローンチ時の機能を反映していない場合があります。
医療、ヘルスケア
ビジネス上の課題：このサービスラインで請求の拒否が増加しているのはなぜか、そしてどの問題に最初に対処すべきか。
ユースケース：臨床、請求、支払いのデータを接続して、請求拒否の潜在的な要因を特定し、請求問題の優先順位を付け、未払い収益の回収を支援します。
製造
ビジネス上の課題：この生産ラインが停止した場合、どの顧客の注文がリスクにさらされ、どのような代替案があるか。
ユースケース：機器と生産データを注文、在庫、サプライヤー情報と接続して、配送と収益のリスクを評価し、回復オプションを評価します。
小売
ビジネス上の課題：他の場所に在庫があるにもかかわらず売上を失っているのはどこか、そして値下げの可能性が高くなっているのはどこか。
ユースケース：売上と需要のシグナルを店舗やチャネル全体の在庫と接続して、在庫切れや過剰在庫のリスクを特定し、補充、在庫移動、値下げの決定を導きます。
金融
ビジネス上の課題：どの期限切れの請求書が、配送の問題、紛争、または顧客リスクに関連しているか。
ユースケース：売掛金を配送、紛争、顧客データと接続して、支払いの遅延を説明し、回収の優先順位を付け、チームが根本的な問題を解決できるよう支援します。
Oracleアプリケーションが運用ワークフローをサポートし、Snowflakeがガバナンスの効いたデータを通じてより広範なビジネスコンテキストをまとめることで、チームは問題を調査し、機会を特定し、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。
使い慣れた統合エクスペリエンス
プラットフォームの導入には、その購入、プロビジョニング、管理も含まれます。すでにOCIを使用している組織にとって、これらのアクティビティを使い慣れた環境に持ち込むことは、意思決定の重要な部分となる可能性があります。
OCI上のSnowflakeは、ネイティブなファーストパーティのOCIサービスとして計画されています。お客様はOracleと直接契約してSnowflakeを購入するため、契約要件が簡素化されます。請求はOCIを通じて行われ、統合されたOCIエクスペリエンスを通じてサービスにアクセスします。提案されている商用モデルには、Oracle Universal Creditsを使用した購入も含まれています。OCIコントロールプレーンを通じてSnowflakeアカウントをプロビジョニングした後、お客様は使い慣れたSnowflake機能を使用して、ウェアハウス、データベース、データパイプライン、アクセス制御を管理します。
お客様にとって、「ネイティブ」および「ファーストパーティ」とは、SnowflakeのAIデータクラウドがOCI上で実行され、Oracleの商用チャネルを通じて利用可能であり、統合されたOCIエクスペリエンスを通じてアクセスできることを意味します。
Oracleアプリケーションおよびデータベースへの統合された接続性
特に運用システムと分析システムが頻繁に情報を交換する場合、お客様がどこでデータを処理するかは重要です。お客様は現在、ネイティブコネクタおよびパートナーコネクタを通じてOracleデータソースをSnowflakeに接続しています。このパートナーシップは、その強固な基盤を拡張するものです。計画されているオファリングは、ネイティブ統合を使用して、サポートされているOracleアプリケーションおよびデータベースからOCI上のSnowflakeにデータを取り込み、カスタムパイプラインの必要性を減らし、アナリティクスとAIのためのデータの使用を加速します。
OCI上でSnowflakeのAIデータクラウドを実行すると、データとAIのワークロードが、OCIでホストされているOracleデータにより近い場所に配置されます。OCI内でデータを転送することで、アクセスの高速化、クロスクラウドのデータ移動、および関連するエグレスコストの削減に役立ちます。
データチームにとって、これによりソースシステムとダウンストリームワークロード間の接続が簡素化される可能性があります。ビジネスリーダーにとっては、コストとパフォーマンスを評価する際の別の展開オプションが提供されます。
クラウド全体での選択肢の拡大
OCI上のSnowflakeは、技術的な検証と可用性を条件として、他のサポートされているクラウドおよびリージョンのSnowflakeアカウントとのSnowflakeのクロスクラウドのデータ共有、レプリケーション、フェイルオーバー、および関連する相互運用性機能をサポートする予定です。お客様は、既存のSnowflake組織内でOCI上のSnowflakeアカウントを管理したり、OCI上のSnowflakeアカウントで最初に作成された組織に他のサポートされているSnowflakeアカウントを追加したりすることもできます。
SnowflakeとOracleは目標を共有しています。お客様がより多くのビジネスデータを活用できるよう支援することです。計画されているオファリングは、信頼できるAIのための接続されたデータ、使い慣れたOracleの購入およびプロビジョニングエクスペリエンス、およびOracleアプリケーションとデータベースへのより緊密な接続性を統合します。
将来予想に関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の結果や提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。