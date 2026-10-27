Una decisión empresarial rara vez depende de la información de una sola aplicación. Los resultados financieros necesitan el contexto de la actividad de ventas. Los planes de inventario dependen del rendimiento de los proveedores y de la demanda de los clientes. La IA resulta más útil cuando puede trabajar con esas conexiones, en lugar de limitarse a una visión aislada del negocio.

Snowflake en OCI tiene como objetivo ayudar a los clientes a conectar sus datos empresariales procedentes tanto de aplicaciones y bases de datos de Oracle como de otras fuentes empresariales. Este fundamento más amplio podrá sustentar tanto las analíticas como la IA, y ayudar a los equipos y agentes de IA a investigar qué ha ocurrido y evaluar qué hacer a continuación.

Está previsto que la solución incluya capacidades de ingeniería e ingesta de datos, además de controles de acceso basados en roles y políticas de acceso a los datos, para ayudar a los clientes a gobernar los datos dentro de Snowflake a medida que los ponen a disposición para su análisis.

Snowflake en OCI tiene como objetivo sustentar esta visión conectada del negocio mediante integraciones con aplicaciones y bases de datos de Oracle. En concreto, las integraciones previstas con aplicaciones incluyen Aplicaciones de Oracle Fusion para ERP, HCM y SCM, además de NetSuite. Las integraciones previstas con bases de datos incluyen Oracle Database alojada en la nube, Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave y Oracle NoSQL Database. Junto con los datos de otras fuentes empresariales, estas conexiones podrán proporcionar un fundamento más amplio para las analíticas y la IA, y ayudar a los equipos y agentes de IA a investigar qué ha ocurrido y evaluar qué hacer a continuación.