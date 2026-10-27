Snowflake y Oracle anuncian la ampliación de su alianza mediante Snowflake en OCI. Cuando esté disponible, Snowflake en OCI será una oferta propia nativa que llevará Snowflake AI Data Cloud a Oracle Cloud Infrastructure (OCI). La solución acercaría las capacidades de Snowflake en IA, analíticas, ingeniería de datos y transacciones, así como en aplicaciones y colaboración, a los datos empresariales de las bases de datos, las aplicaciones y los servicios de OCI de Oracle. Además, la compra y la facturación se gestionarían directamente con Oracle.
Para los clientes de Oracle, la oportunidad va más allá de añadir otra plataforma a su entorno. Con esta alianza, Oracle y Snowflake quieren ayudar a los equipos a conectar los datos de aplicaciones de Oracle Fusion Cloud, Oracle NetSuite y los entornos de Oracle Database con otras fuentes empresariales, crear aplicaciones de IA a partir de información gobernada y ejecutar workloads de datos más cerca de los sistemas Oracle alojados en OCI.
Datos conectados para una IA fiable
Una decisión empresarial rara vez depende de la información de una sola aplicación. Los resultados financieros necesitan el contexto de la actividad de ventas. Los planes de inventario dependen del rendimiento de los proveedores y de la demanda de los clientes. La IA resulta más útil cuando puede trabajar con esas conexiones, en lugar de limitarse a una visión aislada del negocio.
Snowflake en OCI tiene como objetivo ayudar a los clientes a conectar sus datos empresariales procedentes tanto de aplicaciones y bases de datos de Oracle como de otras fuentes empresariales. Este fundamento más amplio podrá sustentar tanto las analíticas como la IA, y ayudar a los equipos y agentes de IA a investigar qué ha ocurrido y evaluar qué hacer a continuación.
Está previsto que la solución incluya capacidades de ingeniería e ingesta de datos, además de controles de acceso basados en roles y políticas de acceso a los datos, para ayudar a los clientes a gobernar los datos dentro de Snowflake a medida que los ponen a disposición para su análisis.
Snowflake en OCI tiene como objetivo sustentar esta visión conectada del negocio mediante integraciones con aplicaciones y bases de datos de Oracle. En concreto, las integraciones previstas con aplicaciones incluyen Aplicaciones de Oracle Fusion para ERP, HCM y SCM, además de NetSuite. Las integraciones previstas con bases de datos incluyen Oracle Database alojada en la nube, Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave y Oracle NoSQL Database. Junto con los datos de otras fuentes empresariales, estas conexiones podrán proporcionar un fundamento más amplio para las analíticas y la IA, y ayudar a los equipos y agentes de IA a investigar qué ha ocurrido y evaluar qué hacer a continuación.
¿Qué ventajas ofrecería esta alianza?
La solución prevista podría ayudar a las organizaciones a abordar cuestiones empresariales mediante flujos de trabajo asistidos por IA. Los siguientes ejemplos ilustran posibles usos de los datos empresariales conectados y es posible que no reflejen las funcionalidades disponibles en el lanzamiento.
Sanidad
Pregunta empresarial: ¿por qué aumentan las denegaciones de reclamaciones en esta línea de servicio y qué problemas deberíamos abordar primero?
Caso de uso: conectar datos clínicos, de reclamaciones y de pagos para identificar posibles causas de la denegación de reclamaciones, priorizar las incidencias de facturación y recuperar los ingresos pendientes de cobro.
Fabricación
Pregunta empresarial: si esta línea de producción se detiene, ¿qué pedidos de clientes están en riesgo y qué alternativas tenemos?
Caso de uso: conectar datos de equipos y de producción con pedidos, inventario e información de los proveedores para evaluar el riesgo en entregas e ingresos y valorar las opciones de recuperación.
Retail
Pregunta empresarial: ¿dónde perdemos ventas pese a disponer de inventario en otros lugares y dónde es probable que haya que aplicar rebajas?
Caso de uso: conectar las señales de ventas y demanda con el inventario de las tiendas y los distintos canales para identificar riesgos de rotura y de exceso de existencias, y guiar las decisiones de reposición, traspasos de inventario y rebajas.
Finanzas
Pregunta empresarial: ¿qué facturas vencidas están relacionadas con problemas de entrega, disputas o riesgos asociados a los clientes?
Caso de uso: conectar las cuentas por cobrar con los datos de entregas, disputas y clientes para explicar los retrasos en los pagos, priorizar la gestión de cobros y ayudar a los equipos a resolver los problemas de fondo.
Las aplicaciones de Oracle sostienen los flujos de trabajo operativos y Snowflake reúne un contexto empresarial más amplio a partir de datos gobernados. Así, los equipos pueden investigar incidencias, identificar oportunidades y tomar decisiones mejor fundamentadas.
Una experiencia familiar e integrada
Adoptar una plataforma también implica adquirirla, aprovisionarla y gestionarla. Para las organizaciones que ya utilizan OCI, integrar esas actividades en un entorno conocido puede ser un factor importante en la decisión.
Está previsto que Snowflake en OCI sea un servicio de OCI propio nativo. Los clientes contratarían directamente con Oracle la compra de Snowflake, lo que simplificaría los requisitos de contratación. La facturación se realizaría a través de OCI, y el acceso al servicio sería desde una experiencia integrada en OCI. El modelo comercial propuesto también contempla las compras mediante Oracle Universal Credits. Tras aprovisionar una cuenta de Snowflake mediante el plano de control de OCI, los clientes gestionarían sus almacenes, bases de datos, pipelines de datos y controles de acceso con las capacidades habituales de Snowflake.
Para los clientes, “nativo” y “propio” significaría que Snowflake AI Data Cloud se ejecuta en OCI, está disponible a través de los canales comerciales de Oracle y se puede utilizar mediante una experiencia integrada en OCI.
Conectividad integrada con las aplicaciones y bases de datos de Oracle
El lugar donde los clientes procesan los datos es importante, sobre todo cuando los sistemas operativos y analíticos intercambian información con frecuencia. Actualmente, los clientes ya conectan las fuentes de datos de Oracle con Snowflake mediante conectores nativos y de partners. Esta alianza amplía esa sólida base. La solución prevista utilizaría integraciones nativas para incorporar a Snowflake en OCI datos de las aplicaciones y bases de datos de Oracle compatibles, lo que reduciría la necesidad de pipelines personalizados y aceleraría el uso de esos datos para analíticas e IA.
La ejecución de Snowflake AI Data Cloud en OCI situaría los workloads de datos e IA más cerca de los datos de Oracle alojados en OCI. La transferencia de datos dentro de OCI podría ayudar a acelerar el acceso y reducir el movimiento de datos entre nubes y los costes de salida asociados.
Para los equipos de datos, esto podría simplificar las conexiones entre los sistemas de origen y los workloads posteriores. Para los responsables empresariales, ofrecería otra opción de implementación a la hora de evaluar los costes y el rendimiento.
Más opciones en distintas nubes
Está previsto que Snowflake en OCI admita las capacidades de Snowflake de data sharing entre nubes, replicación, conmutación por error y otras funciones de interoperabilidad con cuentas de Snowflake en otras nubes y regiones compatibles, sujeto a la validación técnica y la disponibilidad. Los clientes también podrían gestionar su cuenta de Snowflake en OCI dentro de una organización de Snowflake existente o añadir otras cuentas de Snowflake compatibles a una organización creada inicialmente con su cuenta de Snowflake en OCI.
Snowflake y Oracle comparten un objetivo: ayudar a los clientes a sacar partido de una mayor cantidad de sus datos empresariales. La solución prevista reuniría datos conectados para una IA fiable, una experiencia conocida de compra y aprovisionamiento de Oracle y una conectividad más estrecha con las aplicaciones y bases de datos de Oracle.
Declaraciones prospectivas
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