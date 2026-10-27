Eine Geschäftsentscheidung hängt selten von Informationen aus nur einer Anwendung ab. Finanzergebnisse benötigen den Kontext von Vertriebsaktivitäten. Bestandspläne hängen von der Lieferanten-Performance und der Kundennachfrage ab. KI wird nützlicher, wenn sie mit diesen Verbindungen arbeiten kann, anstatt nur mit einer isolierten Sicht auf das Unternehmen.

Snowflake auf OCI soll Kunden dabei helfen, ihre Unternehmensdaten über Oracle-Anwendungen und -Datenbanken sowie andere Unternehmensquellen hinweg zu verbinden. Diese breitere Grundlage könnte sowohl Analytics als auch KI unterstützen und Teams und Agenten dabei helfen, zu untersuchen, was passiert ist, und zu bewerten, was als Nächstes zu tun ist.

Das Angebot soll Data Engineering- und Ingestion-Funktionen sowie rollenbasierte Zugriffskontrollen und Datenzugriffsrichtlinien umfassen, um Kunden bei der Verwaltung von Daten innerhalb von Snowflake zu unterstützen, während sie diese für Analysen verfügbar machen.

Snowflake auf OCI soll diese vernetzte Sicht auf das Unternehmen durch Integrationen über Oracle-Anwendungen und -Datenbanken hinweg unterstützen. Genauer gesagt umfassen die geplanten Anwendungsintegrationen Oracle Fusion Applications für ERP, HCM und SCM sowie NetSuite. Zu den geplanten Datenbankintegrationen gehören die in der Cloud gehostete Oracle Database, Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave und Oracle NoSQL Database. Zusammen mit Daten aus anderen Unternehmensquellen könnten diese Verbindungen eine breitere Grundlage für Analytics und KI bieten und Teams und Agenten dabei helfen, zu untersuchen, was passiert ist, und zu bewerten, was als Nächstes zu tun ist.