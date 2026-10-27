Snowflake und Oracle geben die Erweiterung ihrer Partnerschaft mit Snowflake auf OCI bekannt. Sobald verfügbar, wird Snowflake auf OCI ein natives First-Party-Angebot sein, das die Snowflake AI Data Cloud auf die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bringt. Das Angebot würde die Funktionen von Snowflake in den Bereichen KI, Analytics, Data Engineering und Transaktionen sowie Applications und Collaboration näher an die Unternehmensdaten in Oracle-Datenbanken, -Anwendungen und OCI-Services bringen, wobei der Kauf und die Abrechnung direkt über Oracle erfolgen.
Für Oracle-Kund:en geht die Möglichkeit darüber hinaus, ihrer Umgebung eine weitere Plattform hinzuzufügen. Mit dieser Partnerschaft möchten Oracle und Snowflake Teams dabei unterstützen, Daten aus Oracle Fusion Cloud Applications-, Oracle NetSuite- und Oracle-Datenbank-Umgebungen mit anderen Unternehmensquellen zu verbinden, KI-Anwendungen auf Basis kontrollierter Informationen zu entwickeln und Daten-Workloads näher an den auf OCI gehosteten Oracle-Systemen auszuführen.
Verbundene Daten für vertrauenswürdige KI
Eine Geschäftsentscheidung hängt selten von Informationen aus nur einer Anwendung ab. Finanzergebnisse benötigen den Kontext von Vertriebsaktivitäten. Bestandspläne hängen von der Lieferanten-Performance und der Kundennachfrage ab. KI wird nützlicher, wenn sie mit diesen Verbindungen arbeiten kann, anstatt nur mit einer isolierten Sicht auf das Unternehmen.
Snowflake auf OCI soll Kunden dabei helfen, ihre Unternehmensdaten über Oracle-Anwendungen und -Datenbanken sowie andere Unternehmensquellen hinweg zu verbinden. Diese breitere Grundlage könnte sowohl Analytics als auch KI unterstützen und Teams und Agenten dabei helfen, zu untersuchen, was passiert ist, und zu bewerten, was als Nächstes zu tun ist.
Das Angebot soll Data Engineering- und Ingestion-Funktionen sowie rollenbasierte Zugriffskontrollen und Datenzugriffsrichtlinien umfassen, um Kunden bei der Verwaltung von Daten innerhalb von Snowflake zu unterstützen, während sie diese für Analysen verfügbar machen.
Snowflake auf OCI soll diese vernetzte Sicht auf das Unternehmen durch Integrationen über Oracle-Anwendungen und -Datenbanken hinweg unterstützen. Genauer gesagt umfassen die geplanten Anwendungsintegrationen Oracle Fusion Applications für ERP, HCM und SCM sowie NetSuite. Zu den geplanten Datenbankintegrationen gehören die in der Cloud gehostete Oracle Database, Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave und Oracle NoSQL Database. Zusammen mit Daten aus anderen Unternehmensquellen könnten diese Verbindungen eine breitere Grundlage für Analytics und KI bieten und Teams und Agenten dabei helfen, zu untersuchen, was passiert ist, und zu bewerten, was als Nächstes zu tun ist.
Was könnte diese Partnerschaft ermöglichen?
Das geplante Angebot könnte Unternehmen dabei helfen, Geschäftsfragen durch KI-gestützte Workflows zu beantworten. Die folgenden Beispiele veranschaulichen mögliche Nutzungen verbundener Unternehmensdaten und spiegeln möglicherweise nicht die Funktionalität bei der Markteinführung wider.
Gesundheitswesen
Geschäftsfrage: Warum nehmen die Ablehnungen von Ansprüchen für diesen Servicebereich zu, und welche Probleme sollten wir zuerst angehen?
Anwendungsfall: Verbinden Sie klinische, Anspruchs- und Zahlungsdaten, um potenzielle Treiber für die Ablehnung von Ansprüchen zu identifizieren, Abrechnungsprobleme zu priorisieren und unbezahlte Einnahmen zurückzugewinnen.
Fertigung
Geschäftsfrage: Wenn diese Produktionslinie stoppt, welche Kundenaufträge sind gefährdet und was sind unsere Alternativen?
Anwendungsfall: Verbinden Sie Ausrüstungs- und Produktionsdaten mit Bestellungen, Bestands- und Lieferanteninformationen, um Liefer- und Umsatzrisiken zu bewerten und Wiederherstellungsoptionen zu evaluieren.
Handel
Geschäftsfrage: Wo verlieren wir Umsätze, obwohl wir andernorts Bestände haben, und wo werden Preisabschläge wahrscheinlich?
Anwendungsfall: Verbinden Sie Verkaufs- und Nachfragesignale mit Beständen über Filialen und Kanäle hinweg, um Risiken von Fehlbeständen und Überbeständen zu identifizieren und Nachschub, Bestandstransfers und Preisabschlagsentscheidungen zu steuern.
Finanzen
Geschäftsfrage: Welche überfälligen Rechnungen sind mit Lieferproblemen, Streitigkeiten oder Kundenrisiken verbunden?
Anwendungsfall: Verbinden Sie Forderungen mit Liefer-, Streit- und Kundendaten, um Zahlungsverzögerungen zu erklären, das Inkasso zu priorisieren und Teams bei der Lösung der zugrunde liegenden Probleme zu unterstützen.
Da Oracle-Anwendungen operative Workflows unterstützen und Snowflake einen breiteren Geschäftskontext durch kontrollierte Daten zusammenbringt, könnten Teams Probleme untersuchen, Chancen identifizieren und fundiertere Entscheidungen treffen.
Vertraute und integrierte Erfahrung
Die Einführung einer Plattform umfasst auch deren Kauf, Bereitstellung und Verwaltung. Für Unternehmen, die OCI bereits nutzen, kann es ein wichtiger Teil der Entscheidung sein, diese Aktivitäten in eine vertraute Umgebung zu bringen.
Snowflake auf OCI ist als nativer First-Party-OCI-Service geplant. Kunden würden direkt mit Oracle Verträge abschließen, um Snowflake zu erwerben, was die Vertragsanforderungen vereinfacht. Sie würden über OCI abgerechnet werden und über eine integrierte OCI-Erfahrung auf den Service zugreifen. Das vorgeschlagene kommerzielle Modell umfasst auch Käufe mit Oracle Universal Credits. Nach der Bereitstellung eines Snowflake-Kontos über die OCI-Kontrollebene würden Kunden ihre Warehouses, Datenbanken, Datenpipelines und Zugriffskontrollen mit vertrauten Snowflake-Funktionen verwalten.
Für Kunden würden „nativ“ und „First-Party“ bedeuten, dass Snowflakes AI Data Cloud auf OCI ausgeführt wird, über die kommerziellen Kanäle von Oracle verfügbar ist und über eine integrierte OCI-Erfahrung zugänglich ist.
Integrierte Konnektivität zu Oracle-Anwendungen und -Datenbanken
Es ist wichtig, wo Kunden Daten verarbeiten, insbesondere wenn operative und analytische Systeme häufig Informationen austauschen. Kunden verbinden Oracle-Datenquellen heute bereits über native und Partner-Konnektoren mit Snowflake. Diese Partnerschaft baut auf diesem starken Fundament auf. Das geplante Angebot würde native Integrationen nutzen, um Daten aus unterstützten Oracle-Anwendungen und -Datenbanken in Snowflake auf OCI zu bringen, wodurch der Bedarf an benutzerdefinierten Pipelines reduziert und die Nutzung dieser Daten für Analytics und KI beschleunigt wird.
Die Ausführung von Snowflakes AI Data Cloud auf OCI würde Daten- und KI-Workloads näher an die auf OCI gehosteten Oracle-Daten bringen. Die Übertragung von Daten innerhalb von OCI könnte dazu beitragen, den Zugriff zu beschleunigen und cloudübergreifende Datenbewegungen sowie die damit verbundenen Egress-Kosten zu reduzieren.
Für Datenteams könnte dies die Verbindungen zwischen Quellsystemen und nachgelagerten Workloads vereinfachen. Für Führungskräfte würde es eine weitere Bereitstellungsoption bei der Bewertung von Kosten und Performance bieten.
Erweiterung der Auswahl über Clouds hinweg
Snowflake auf OCI soll Snowflakes cloudübergreifendes Data Sharing, Replikation, Failover und damit verbundene Interoperabilitätsfunktionen mit Snowflake-Konten in anderen unterstützten Clouds und Regionen unterstützen, vorbehaltlich technischer Validierung und Verfügbarkeit. Kunden könnten ihr Snowflake-auf-OCI-Konto auch innerhalb eines bestehenden Snowflake-Unternehmens verwalten oder andere unterstützte Snowflake-Konten zu einem Unternehmen hinzufügen, das ursprünglich mit ihrem Snowflake-auf-OCI-Konto erstellt wurde.
Snowflake und Oracle haben ein gemeinsames Ziel: Kunden dabei zu helfen, mehr ihrer Geschäftsdaten nutzbar zu machen. Das geplante Angebot würde verbundene Daten für vertrauenswürdige KI, eine vertraute Oracle-Kauf- und Bereitstellungserfahrung sowie eine engere Konnektivität zu Oracle-Anwendungen und -Datenbanken zusammenbringen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem über künftige Produktangebote. Diese Aussagen stellen keine Garantie dar, dass diese Angebote wirklich bereitgestellt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Angebote können abweichen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Formular 10-Q.