La chiave per potenziare la delivery degli annunci Meta, fortemente basata sull’AI, è alimentarla con il ricco contesto di business sui consumatori che risiede in Snowflake. Con l’integrazione MCP per gli annunci Meta e la skill Conversions API di Snowflake, puoi sovrapporre i tuoi dati first-party più profondi (margini di profitto, conversioni offline, customer lifetime value) direttamente ai sistemi di delivery e ottimizzazione di Meta, così Meta ottimizza non solo l’engagement sulla piattaforma, ma la tua realtà di business completa e concreta.
L’azienda sta diventando agentica. In ogni funzione, l’AI passa da strumenti che assistono ad agenti che agiscono. Al Snowflake Summit, i leader hanno delineato la visione e l’architettura di questo cambiamento: Snowflake come control plane per l’azienda agentic, dove gli agenti operano su dati affidabili e governati con le autorizzazioni giuste, il contesto giusto e la giusta supervisione umana. In questo ambiente dinamico la governance è fondamentale. Il marketing è il primo banco di prova di questa promessa, e la pubblicità è uno dei terreni di verifica più severi.
Quando gestisci pubblicità enterprise (budget a otto cifre, dati clienti complessi, più business unit, rigorosi requisiti di governance) la qualità delle tue campagne dipende dalla qualità dei tuoi segnali. E i tuoi segnali più ricchi non si trovano in Meta né nei foundation model. Sono in Snowflake: cronologia degli acquisti, customer lifetime value, margini di prodotto, qualità dei lead, tassi di reso e altro ancora.
I sistemi di delivery e ottimizzazione di Meta valgono solo quanto i dati che ricevono. La Conversions API di Meta (in breve CAPI) è progettata per colmare questo divario, inviando eventi di conversione server-side direttamente dai tuoi sistemi a Meta e migliorando l’accuratezza dell’attribuzione e l’ottimizzazione della delivery degli annunci. Perché segnali migliori significano risultati migliori.
Ma portare quei dati dal tuo ambiente enterprise nel workflow pubblicitario è ancora più difficile di quanto dovrebbe essere. In molte organizzazioni, il percorso da Snowflake a Meta può assomigliare a un progetto di procurement: fornitori di middleware, pipeline reverse-ETL, un mese di mapping degli schemi, una revisione di sicurezza e un task programmato che si romperà silenziosamente sei settimane dopo il lancio perché qualcuno ha rinominato una colonna.
E anche quando la pipeline funziona, il marketer che ha bisogno di risposte sta comunque lavorando altrove. Le performance delle campagne risiedono in Meta. I dati dei clienti e delle transazioni risiedono in Snowflake. L’inventario è gestito da un altro team. La diagnostica dei segnali si trova in un’ulteriore vista. Quando qualcosa va storto (un calo del ROAS, un avviso di catalogo, un problema di qualità dei segnali) arrivare alla risposta significa un giro di cambi di strumento, ticket e attese.
Risolvere l’attuale frammentazione dei workflow è solo una parte dell’opportunità. Il valore di quella cronologia cresce anche nel tempo. Ogni campagna che lanci genera un registro di ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato: quali audience, quali budget, quale creatività e in quali condizioni. Nel tempo, i tuoi modelli addestrati su quelle performance storiche possono imparare a prevedere quali ottimizzazioni daranno risultati prima ancora di impegnare la spesa. Costruito sui tuoi dati governati in Snowflake, diventa la proprietà intellettuale protetta della tua azienda, un asset che si accresce con ogni campagna e resta sotto il tuo controllo.
Un agente di marketing davvero ad alte prestazioni deve ragionare sull’intero ecosistema di business prima di implementare o modificare una campagna su Meta. È questa la differenza tra un agente che gestisce un canale e uno che ragiona su tutto il tuo business, e funziona solo quando l’agente opera dove risiedono già i tuoi dati, i tuoi modelli e i tuoi controlli di governance: in Snowflake CoWork.
Ecco perché pubblichiamo un blueprint per colmare questo divario. I conversion signal escono attraverso la skill CAPI: governati, con PII sottoposte a hashing e approvati dal team dati. Le performance e la diagnostica delle campagne tornano indietro attraverso l’MCP per gli annunci Meta (Model Context Protocol).
Un’integrazione governata per l’azienda
Il data engineer deve poter configurare la pipeline di conversione senza diventare l’operatore quotidiano delle campagne. Il marketer deve poter diagnosticare le performance e preparare le azioni di campagna senza ottenere accesso all’infrastruttura Snowflake, ai token API, alla gestione delle PII o ai controlli di deployment della pipeline. È per questo che il blueprint è strutturato in questo modo.
La soluzione ha due parti che lavorano insieme.
La skill Meta Conversions API funziona in Snowflake CoCo, il coding agent per l’enterprise AI (precedentemente noto come Cortex Code). Offre ai team dati un workflow governato e ripetibile per inviare i conversion signal da Snowflake a Meta. Ad esempio, invece di costruire manualmente una pipeline, un data engineer descrive l’obiettivo e CoCo esegue i passaggi governati: individuazione delle tabelle, mapping dei campi, hashing delle PII prima dell’egress, configurazione della deduplicazione e approvazione del deployment. Integra i consigli sui casi d’uso di Meta, così la strategia dei segnali parte da indicazioni concrete su ciò che farà davvero la differenza, anziché da un esercizio di mapping da zero. Il team dati può esaminare il consiglio nel contesto e mantiene il controllo di ciò che viene approvato e inviato alla pipeline.
Snowflake CoWork è dove tutto questo prende forma per il marketer. Lavorando in Snowflake CoWork, un marketer può porre domande, analizzare le performance e preparare azioni di campagna approvate, ragionando sia sui dati Meta sia sul contesto first-party Snowflake di cui Meta non dispone. L’accesso autenticato dell’agente agli annunci Meta (performance delle campagne, diagnostica dei segnali, salute dell’inventario, reporting) passa attraverso l'MCP per gli annunci Meta. Quei dati Meta diventano un input in un layer di ragionamento più ampio che attinge anche al contesto governato di Snowflake. L’agente opera all’interno delle autorizzazioni già configurate dall’organizzazione: lavora con i conversion signal ma non modifica la pipeline CAPI né gestisce le PII.
Insieme, questi elementi chiudono il loop per un’organizzazione di marketing: La skill Meta Conversions API è la base governata che invia i segnali all’esterno, mentre Snowflake CoWork è dove il marketer analizza le performance Meta e il contesto Snowflake per agire.
Come funziona nella pratica
Immagina un marketer del retail che gestisce una campagna stagionale su Meta.
La campagna è live da qualche giorno. La spesa procede normalmente e il click-through rate sembra a posto, ma il ROAS riportato è in calo. Potrebbe essere un problema di media, ma anche un problema di segnale, di catalogo o di inventario.
In un workflow tradizionale, il marketer deve inseguire la risposta tra i vari sistemi. Controlla le performance della campagna su Meta, chiede al team dati se la pipeline Conversions API è in salute, cerca avvisi di catalogo e prova a riconciliare i risultati riportati da Meta con i dati delle transazioni in Snowflake.
Con Snowflake CoWork, il marketer può chiedere:
Marketer: Perché questa settimana il ROAS della campagna sulla collezione estiva è calato?
L’agente può usare l’MCP per gli annunci Meta per ispezionare le performance della campagna e i potenziali problemi. Può inoltre usare il contesto Snowflake per ragionare sui dati delle transazioni, sull’inventario e persino valutare la salute della pipeline CAPI configurata dal team dati.
Una risposta utile potrebbe essere questa:
Agente: Il ROAS riportato è in calo questa settimana, principalmente a causa di due ad set che promuovono la collezione estiva. La pipeline CAPI continua a elaborare gli eventi correttamente, ma la diagnostica lato Meta mostra un calo nella qualità degli eventi di acquisto dopo una recente modifica al payload di checkout. Diversi SKU promossi presentano inoltre avvisi di catalogo, e un gruppo di prodotti ad alta spesa ha un inventario limitato.
È più utile di un’ennesima dashboard. Aiuta il marketer a capire dove si trova il problema.
Il passo successivo resta comunque sotto controllo, e il marketer potrebbe chiedere a CoWork di preparare un’azione:
Marketer: Consiglia cosa dovremmo fare adesso.
Agente: Riduci del 20% il budget dell’ad set di prospecting interessato finché non si risolve il problema del payload di checkout. Non metterlo del tutto in pausa, perché la coorte che converte ha un forte lifetime value. Esamina gli avvisi di catalogo per gli SKU interessati e informa il team dati che la qualità degli eventi di acquisto è calata dopo l’ultima modifica al checkout.
L’agente non modifica la pipeline di conversione né la gestione delle PII. Quei controlli restano al team dati. Consente però al marketer di lavorare più vicino alla decisione di campagna, ottenendo una visione operativa molto migliore e la possibilità di agire mentre la campagna è ancora live.
È questo il valore pratico del loop: meno punti ciechi, meno passaggi di consegne e un percorso più chiaro dalla variazione delle performance alla diagnosi fino all’azione approvata.
Chiudere il loop, senza confondere i ruoli
Gli inserzionisti enterprise non hanno un problema di dati. Hanno un problema di connessione: i loro dati migliori sono governati e protetti in Snowflake, e il workflow pubblicitario non è riuscito a raggiungerli senza attriti. Fornitori di middleware, manutenzione delle pipeline, cambi di strumento e ticket sono stati il prezzo da pagare per ogni insight.
Snowflake chiude quella connessione senza trasformare il marketer in un data engineer. Il segnale esce governato. I dati sulle performance tornano nel contesto. Il marketer agisce su entrambi, da un unico posto e all’interno delle autorizzazioni già esistenti.
È anche qui che Snowflake si distingue da un agente AI generico. Un modello valido di qualsiasi provider può ragionare e scrivere, ma non può vedere i tuoi dati clienti governati, applicare le tue autorizzazioni a livello di riga o mantenere le PII all’interno del tuo perimetro. Snowflake CoWork, invece, opera dove si trovano già i tuoi dati. Nulla viene copiato su un modello di terze parti per ottenere una risposta, e gli stessi controlli di accesso basato sui ruoli, masking e audit che governano i tuoi dati governano automaticamente anche l’agente. Poiché Snowflake è agnostico rispetto al modello, puoi usare il modello migliore per ogni task, senza ricostruire ogni volta il tuo framework di governance.
Come iniziare
Chiudere il loop parte da un unico workflow governato: La pipeline di conversione invia i segnali all’esterno, mentre l’MCP per gli annunci Meta porta le performance Meta in Snowflake CoWork per il marketer.
Scarica la skill Meta Conversions API ed eseguila in Snowflake CoCo. Testalo sui tuoi dati, nel tuo account, governato dai controlli di cui disponi già.
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