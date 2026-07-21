

Meta Conversions APIスキルは、エンタープライズAI開発向けのコーディングエージェントであるSnowflake CoCo（旧称Cortex Code）で実行されます。これにより、データチームは、SnowflakeからMetaへコンバージョンシグナルを送信するための、ガバナンスの効いた反復可能なワークフローを利用できるようになります。たとえば、データエンジニアが手作業でパイプラインを構築する代わりに、目標を記述すると、CoCoがテーブルの検出、フィールドマッピング、エグレス前のPIIハッシュ化、重複排除の構成、展開の承認といったガバナンスの効いたステップを実行します。これにはMetaのユースケースのレコメンデーションが組み込まれているため、シグナル戦略は、白紙の状態からのマッピング作業ではなく、実際に成果をもたらすものに関するガイダンスから始まります。データチームはコンテキストに沿ってレコメンデーションをレビューでき、何が承認されてパイプラインに送信されるかを制御し続けることができます。

マーケターにとって、これらが統合される場所がSnowflake CoWorkです。マーケターはSnowflake CoWorkで作業することで、質問をしたり、パフォーマンスを調査したり、承認されたキャンペーンアクションを準備したりできます。これらは、Metaのデータと、Metaが持っていないファーストパーティのSnowflakeのコンテキストの両方に基づいて推論されます。エージェントによるMeta広告（キャンペーンのパフォーマンス、シグナル診断、在庫の健全性、レポート）への認証済みアクセスを提供するのが、Meta広告MCPです。そのMetaのデータは、ガバナンスの効いたSnowflakeのコンテキストも活用する、より大規模な推論レイヤーへの1つの入力となります。エージェントは、組織がすでに構成した権限の範囲内で動作します。つまり、コンバージョンシグナルを処理しますが、CAPIパイプラインを変更したり、PIIを処理したりすることはありません。

これらが連携することで、マーケティング組織のループが完結します。Meta Conversions APIスキルはシグナルを送信するためのガバナンスが効いた基盤であり、Snowflake CoWorkはマーケターがMetaのパフォーマンスとSnowflakeのコンテキストを分析してアクションを起こす場所です。

実際の動作例

Metaで季節限定キャンペーンを管理する小売業のマーケターを例に挙げます。

キャンペーンは数日前に開始されました。支出のペースは正常で、クリックスルー率も問題ありませんが、報告されたROASが低下しています。これはメディアの問題である可能性もありますが、シグナルの問題、カタログの問題、または在庫の問題である可能性もあります。

従来のワークフローでは、マーケターは複数のシステムにまたがって答えを探し回る必要があります。Metaでキャンペーンのパフォーマンスを確認し、データチームにConversions APIパイプラインが正常かどうかを尋ね、カタログの警告を探し、Metaが報告した結果とSnowflake内のトランザクションデータを照合しようとします。

Snowflake CoWorkを使用すると、マーケターは次のように質問できます。

マーケター：今週、サマーコレクションのキャンペーンでROASが低下したのはなぜですか？

エージェントはMeta広告MCPを使用して、キャンペーンのパフォーマンスと潜在的な問題を検査できます。また、Snowflakeのコンテキストを使用して、トランザクションデータや在庫を推論し、データチームが構成したCAPIパイプラインの健全性を評価することもできます。

役立つ回答の例は次のとおりです。

エージェント：今週は報告されたROASが低下しており、主な原因はサマーコレクションをプロモーションしている2つの広告セットにあります。CAPIパイプラインは引き続きイベントを正常に処理していますが、Meta側の診断では、最近のチェックアウトペイロードの変更後に購入イベントの品質が低下していることが示されています。プロモーション対象のいくつかのSKUにもカタログの警告があり、支出の多い1つの製品グループでは在庫が制限されています。

これは、別のダッシュボードを見るよりも役立ちます。マーケターは問題の所在を理解しやすくなります。

次のステップも引き続き制御されており、マーケターはCoWorkにアクションの準備を依頼できます。

マーケター：次に何をすべきか推奨してください。

エージェント：チェックアウトペイロードの問題が解決するまで、影響を受けているプロスペクティング広告セットの予算を20%削減します。コンバージョンに至ったコホートは生涯価値が高いため、完全に一時停止しないでください。影響を受けているSKUのカタログの警告を確認し、最新のチェックアウト変更後に購入イベントの品質が低下したことをデータチームに通知します。

エージェントは、コンバージョンパイプラインを変更したり、PIIの処理を変更したりすることはありません。これらの制御はデータチームに委ねられています。しかし、これによりマーケターはキャンペーンの意思決定に近い場所で作業できるようになり、キャンペーンの実施中に、より優れた運用ビューとアクションを起こす能力を得ることができます。

これがループの実用的な価値です。死角や引き継ぎが減り、パフォーマンスの変化から診断、承認されたアクションに至るまでの道筋がより明確になります。

境界線を曖昧にすることなくループを完結

エンタープライズ企業の広告主が抱えているのは、データの課題ではありません。接続の課題です。最も優れたデータはSnowflake内でガバナンスが効いた安全な状態にありますが、広告ワークフローからそこにスムーズにアクセスできていませんでした。ミドルウェアベンダー、パイプラインのメンテナンス、ツールの切り替え、チケットの処理が、あらゆるインサイトを得るための負担となっていました。

Snowflakeは、マーケターをデータエンジニアに変えることなく、その接続を完結させます。シグナルはガバナンスが効いた状態で送信されます。パフォーマンスデータはコンテキストを伴って返されます。マーケターは、既存の権限の範囲内で、1つの場所からその両方に対してアクションを起こすことができます。

これも、Snowflakeが汎用AIエージェントと異なる点です。どのプロバイダーの優れたモデルでも推論や記述は可能ですが、ガバナンスが効いた顧客データを参照したり、行レベルの権限を適用したり、PIIを境界内に保持したりすることはできません。CoWorkは、データがすでに存在する場所で実行されます。回答を得るためにサードパーティモデルにデータがコピーされることはなく、データを管理するのと同じロールベースのアクセス、マスキング、監査の制御がエージェントにも自動的に適用されます。Snowflakeはモデルに依存しないため、ガバナンスフレームワークを毎回再構築することなく、タスクに最適なモデルを使用できます。

使用を開始する

ループの完結は、ガバナンスが効いた単一のワークフローから始まります。コンバージョンパイプラインがシグナルを送信し、Meta広告MCPがマーケターのためにMetaのパフォーマンスをSnowflake CoWorkに取り込みます。

Meta Conversions APIスキルをダウンロードして、Snowflake CoCoで実行いただけます。既存の制御によってガバナンスが適用された自社のアカウントで、自社のデータを使用してテストできます。

自社のアカウントでのMeta広告MCPへのアクセスについては、弊社チームまでお問い合わせください。

実際の動作もご確認いただけます。Snowflake CoWorkをご体験いただくか、デモをご依頼ください。