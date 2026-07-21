高度なAIを活用したMetaの広告配信をさらに強化する鍵は、Snowflake内にある豊富な消費者ビジネスコンテキストを活用することです。SnowflakeのMeta広告MCP統合とConversions APIスキルを使用すると、最も詳細なファーストパーティデータ（利益率、オフラインコンバージョン、顧客生涯価値）をMetaの配信および最適化システムに直接組み込むことができます。これにより、Metaはプラットフォーム上のエンゲージメントだけでなく、現実世界のビジネス実態全体を最適化できます。
エンタープライズはエージェント型へと進化しています。あらゆる部門において、AIは支援するツールから自律的に行動するエージェントへと移行しています。Snowflake Summitでは、リーダーたちがこの移行に向けたビジョンとアーキテクチャを提示しました。それは、エージェント型のエンタープライズのコントロールプレーンとしてのSnowflakeです。ここでは、エージェントが適切な権限、適切なコンテキスト、適切な人間の監視の下で、信頼できるガバナンスの効いたデータに基づいて動作します。この変化の激しい環境において、ガバナンスは不可欠です。マーケティングは、その可能性が最初に試される場であり、広告は最も厳しい実証の場の1つです。
エンタープライズ規模の広告（8桁の予算、複雑な顧客データ、複数のビジネスユニット、厳格なガバナンス要件）を運用する場合、キャンペーンの品質はシグナルの品質に依存します。そして、最も豊富なシグナルは、Metaや基盤モデルの中にあるわけではありません。それらはSnowflake内にあります。購入履歴、顧客生涯価値、製品の利益率、リードの品質、返品率などです。
Metaの配信および最適化システムは、受信するデータの品質に依存します。MetaのConversions API（略称CAPI）は、このギャップを埋めるように設計されており、サーバー側のコンバージョンイベントをシステムからMetaに直接送信することで、アトリビューションの精度と広告配信の最適化を向上させます。より優れたシグナルは、より優れた結果をもたらすからです。
しかし、エンタープライズ環境から広告ワークフローにそのデータを取り込むことは、依然として必要以上に困難です。多くの組織において、SnowflakeからMetaへの経路は、ミドルウェアベンダー、リバースETLパイプライン、1か月にわたるスキーママッピング、セキュリティレビュー、そして誰かが列名を変更したために立ち上げから6週間後にひそかに機能しなくなるスケジュールされたタスクなど、まるで調達プロジェクトのように見えることがあります。
また、パイプラインが稼働している場合でも、答えを必要とするマーケターは別の場所で作業しています。キャンペーンのパフォーマンスはMetaにあります。顧客データとトランザクションデータはSnowflakeにあります。在庫は別のチームによって管理されています。シグナル診断はさらに別のビューにあります。ROASの低下、カタログの警告、シグナル品質の問題など、何か問題が発生した場合、答えを得るには、ツールの切り替え、チケットの発行、そして待機を繰り返す必要があります。
現在のワークフローの断片化を解決することは、機会の一部にすぎません。その履歴の価値も、時間の経過とともに蓄積されます。実行するすべてのキャンペーンは、どのオーディエンス、どの予算、どのクリエイティブが、どのような条件下で効果があったか、またはなかったかという記録を生成します。時間の経過とともに、その過去のパフォーマンスに基づいてトレーニングされたモデルは、予算を投入する前に、どの最適化が成果を上げるかを予測できるようになります。Snowflake内のガバナンスの効いた独自のデータに基づいて構築されることで、それは企業の保護されたIPとなり、キャンペーンごとに価値が高まり、自社の制御下に留まる資産となります。
真に高性能なマーケティングエージェントは、Metaでキャンペーンを展開または変更する前に、ビジネスエコシステム全体にわたって推論を行う必要があります。これが、単にチャネルを運営するエージェントと、ビジネス全体にわたって推論するエージェントの違いです。そしてこれは、データ、モデル、ガバナンス制御がすでに存在する場所、つまりSnowflake CoWorkでエージェントが動作する場合にのみ機能します。
そのため、私たちはこのギャップを埋めるためのブループリントを公開しています。コンバージョンシグナルは、CAPIスキルを通じて出力されます。これらはガバナンスが効いており、PIIがハッシュ化され、データチームによって承認されています。キャンペーンのパフォーマンスと診断は、Meta広告MCP（Model Context Protocol）を通じてフィードバックされます。
エンタープライズ向けのガバナンスの効いた統合
データエンジニアは、日々のキャンペーンオペレーターになることなく、コンバージョンパイプラインを構成できる必要があります。マーケターは、Snowflakeインフラストラクチャ、APIトークン、PIIの取り扱い、またはパイプライン展開の制御にアクセスすることなく、パフォーマンスを診断し、キャンペーンアクションを準備できる必要があります。これが、ブループリントがこのように構造化されている理由です。
このソリューションには、連携して機能する2つの部分があります。
Meta Conversions APIスキルは、エンタープライズAI開発向けのコーディングエージェントであるSnowflake CoCo（旧称Cortex Code）で実行されます。これにより、データチームは、SnowflakeからMetaへコンバージョンシグナルを送信するための、ガバナンスの効いた反復可能なワークフローを利用できるようになります。たとえば、データエンジニアが手作業でパイプラインを構築する代わりに、目標を記述すると、CoCoがテーブルの検出、フィールドマッピング、エグレス前のPIIハッシュ化、重複排除の構成、展開の承認といったガバナンスの効いたステップを実行します。これにはMetaのユースケースのレコメンデーションが組み込まれているため、シグナル戦略は、白紙の状態からのマッピング作業ではなく、実際に成果をもたらすものに関するガイダンスから始まります。データチームはコンテキストに沿ってレコメンデーションをレビューでき、何が承認されてパイプラインに送信されるかを制御し続けることができます。
マーケターにとって、これらが統合される場所がSnowflake CoWorkです。マーケターはSnowflake CoWorkで作業することで、質問をしたり、パフォーマンスを調査したり、承認されたキャンペーンアクションを準備したりできます。これらは、Metaのデータと、Metaが持っていないファーストパーティのSnowflakeのコンテキストの両方に基づいて推論されます。エージェントによるMeta広告（キャンペーンのパフォーマンス、シグナル診断、在庫の健全性、レポート）への認証済みアクセスを提供するのが、Meta広告MCPです。そのMetaのデータは、ガバナンスの効いたSnowflakeのコンテキストも活用する、より大規模な推論レイヤーへの1つの入力となります。エージェントは、組織がすでに構成した権限の範囲内で動作します。つまり、コンバージョンシグナルを処理しますが、CAPIパイプラインを変更したり、PIIを処理したりすることはありません。
これらが連携することで、マーケティング組織のループが完結します。Meta Conversions APIスキルはシグナルを送信するためのガバナンスが効いた基盤であり、Snowflake CoWorkはマーケターがMetaのパフォーマンスとSnowflakeのコンテキストを分析してアクションを起こす場所です。
実際の動作例
Metaで季節限定キャンペーンを管理する小売業のマーケターを例に挙げます。
キャンペーンは数日前に開始されました。支出のペースは正常で、クリックスルー率も問題ありませんが、報告されたROASが低下しています。これはメディアの問題である可能性もありますが、シグナルの問題、カタログの問題、または在庫の問題である可能性もあります。
従来のワークフローでは、マーケターは複数のシステムにまたがって答えを探し回る必要があります。Metaでキャンペーンのパフォーマンスを確認し、データチームにConversions APIパイプラインが正常かどうかを尋ね、カタログの警告を探し、Metaが報告した結果とSnowflake内のトランザクションデータを照合しようとします。
Snowflake CoWorkを使用すると、マーケターは次のように質問できます。
マーケター：今週、サマーコレクションのキャンペーンでROASが低下したのはなぜですか？
エージェントはMeta広告MCPを使用して、キャンペーンのパフォーマンスと潜在的な問題を検査できます。また、Snowflakeのコンテキストを使用して、トランザクションデータや在庫を推論し、データチームが構成したCAPIパイプラインの健全性を評価することもできます。
役立つ回答の例は次のとおりです。
エージェント：今週は報告されたROASが低下しており、主な原因はサマーコレクションをプロモーションしている2つの広告セットにあります。CAPIパイプラインは引き続きイベントを正常に処理していますが、Meta側の診断では、最近のチェックアウトペイロードの変更後に購入イベントの品質が低下していることが示されています。プロモーション対象のいくつかのSKUにもカタログの警告があり、支出の多い1つの製品グループでは在庫が制限されています。
これは、別のダッシュボードを見るよりも役立ちます。マーケターは問題の所在を理解しやすくなります。
次のステップも引き続き制御されており、マーケターはCoWorkにアクションの準備を依頼できます。
マーケター：次に何をすべきか推奨してください。
エージェント：チェックアウトペイロードの問題が解決するまで、影響を受けているプロスペクティング広告セットの予算を20%削減します。コンバージョンに至ったコホートは生涯価値が高いため、完全に一時停止しないでください。影響を受けているSKUのカタログの警告を確認し、最新のチェックアウト変更後に購入イベントの品質が低下したことをデータチームに通知します。
エージェントは、コンバージョンパイプラインを変更したり、PIIの処理を変更したりすることはありません。これらの制御はデータチームに委ねられています。しかし、これによりマーケターはキャンペーンの意思決定に近い場所で作業できるようになり、キャンペーンの実施中に、より優れた運用ビューとアクションを起こす能力を得ることができます。
これがループの実用的な価値です。死角や引き継ぎが減り、パフォーマンスの変化から診断、承認されたアクションに至るまでの道筋がより明確になります。
境界線を曖昧にすることなくループを完結
エンタープライズ企業の広告主が抱えているのは、データの課題ではありません。接続の課題です。最も優れたデータはSnowflake内でガバナンスが効いた安全な状態にありますが、広告ワークフローからそこにスムーズにアクセスできていませんでした。ミドルウェアベンダー、パイプラインのメンテナンス、ツールの切り替え、チケットの処理が、あらゆるインサイトを得るための負担となっていました。
Snowflakeは、マーケターをデータエンジニアに変えることなく、その接続を完結させます。シグナルはガバナンスが効いた状態で送信されます。パフォーマンスデータはコンテキストを伴って返されます。マーケターは、既存の権限の範囲内で、1つの場所からその両方に対してアクションを起こすことができます。
これも、Snowflakeが汎用AIエージェントと異なる点です。どのプロバイダーの優れたモデルでも推論や記述は可能ですが、ガバナンスが効いた顧客データを参照したり、行レベルの権限を適用したり、PIIを境界内に保持したりすることはできません。CoWorkは、データがすでに存在する場所で実行されます。回答を得るためにサードパーティモデルにデータがコピーされることはなく、データを管理するのと同じロールベースのアクセス、マスキング、監査の制御がエージェントにも自動的に適用されます。Snowflakeはモデルに依存しないため、ガバナンスフレームワークを毎回再構築することなく、タスクに最適なモデルを使用できます。
使用を開始する
ループの完結は、ガバナンスが効いた単一のワークフローから始まります。コンバージョンパイプラインがシグナルを送信し、Meta広告MCPがマーケターのためにMetaのパフォーマンスをSnowflake CoWorkに取り込みます。
Meta Conversions APIスキルをダウンロードして、Snowflake CoCoで実行いただけます。既存の制御によってガバナンスが適用された自社のアカウントで、自社のデータを使用してテストできます。
自社のアカウントでのMeta広告MCPへのアクセスについては、弊社チームまでお問い合わせください。
実際の動作もご確認いただけます。Snowflake CoWorkをご体験いただくか、デモをご依頼ください。