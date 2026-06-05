AI는 엔터프라이즈의 새로운 운영 모델이 되고 있습니다. 조직은 영업 계획과 재무 검토부터 고객 운영, 예측, 대규모 의사 결정에 이르기까지 업무 수행 방식을 혁신하고자 합니다.

하지만 프로덕션 AI는 본질적으로 데모보다 훨씬 어렵습니다. 엔터프라이즈 AI 시스템은 비즈니스 컨텍스트를 이해하고, 적합한 도구를 선택하며, 정형 데이터와 비정형 데이터 전반에서 추론하고, 기업 정책을 준수하면서 대규모로 효율적으로 운영되는 동시에 지속적으로 발전해야 합니다. 엔터프라이즈 규모에서 가장 어려운 과제는 더 이상 모델 지능만이 아니라 컨텍스트입니다. 차세대 엔터프라이즈 AI는 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터, 운영 지식 및 지능형 오케스트레이션을 비즈니스 워크플로우 내에서 직접 결합할 수 있는 시스템에 의해 정의될 것입니다.

Snowflake의 완전 통합형 데이터 및 AI 플랫폼을 기반으로 13,900곳 이상의 고객이 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터 위에서 컨텍스트 인식 AI 애플리케이션과 운영 워크플로우를 구현하고 있습니다.

오늘 Snowflake는 조직이 이미 신뢰하는 동일한 보안, 규정 준수 및 운영 제어 체계 아래에서 워크플로우, 비즈니스 운영 및 엔터프라이즈 애플리케이션 전반에 지능형 에이전트를 배치할 수 있도록 지원하는 새로운 혁신을 발표합니다.

인사이트 시스템에서 실행 시스템으로의 진화

수년간 엔터프라이즈 플랫폼은 조직이 과거에 어떤 일이 일어났는지 파악하도록 지원해 왔습니다. 이제 차세대 AI 플랫폼은 조직이 다음에 무엇을 해야 할지 결정하고, 나아가 엔터프라이즈 워크플로우와 애플리케이션 전반에서 그 결정을 점차 실행할 수 있도록 지원해야 합니다.

이는 AI를 반응형 질의응답에서 선제적 운영 실행으로 전환합니다.

팀은 이제 대시보드를 수작업으로 조립하거나 분석을 조율하고 분산된 시스템 간 워크플로우를 연결할 필요 없이, 자연어로 비즈니스 성과를 정의할 수 있습니다. 그러면 AI 시스템이 엔터프라이즈 전반에서 분석을 오케스트레이션하고 산출물을 생성하며 워크플로우를 트리거합니다.

엔터프라이즈 AI는 더 이상 대시보드 위에 추가된 챗봇이 아니라 기업 업무 전반을 지원하는 거버넌스 기반 실행 계층으로 작동합니다.

Snowflake CoWork로 AI의 이점을 누리는 지식 근로자

Snowflake CoWork(구 Snowflake Intelligence)는 지식 근로자가 엔터프라이즈 데이터 전반에서 추론하고, 워크플로우를 자동화하며, 팀이 이미 사용하는 도구 전반에서 거버넌스가 적용된 작업을 수행하도록 돕는 개인 업무 에이전트입니다.