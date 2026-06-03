KI wird zum neuen Betriebsmodell für Unternehmen. Unternehmen möchten die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, transformieren – von der Vertriebsplanung und Finanzprüfungen bis hin zu Kundenprozessen, Prognosen und Entscheidungsfindung in großem Maßstab.

Aber Produktions-KI ist grundlegend schwieriger als eine Demo. Enterprise-KI-Systeme müssen den Geschäftskontext verstehen, die richtigen Tools auswählen, über strukturierte und unstrukturierte Daten hinweg logische Schlüsse ziehen, Unternehmensrichtlinien befolgen und sich kontinuierlich verbessern, während sie in großem Maßstab effizient arbeiten. Auf Unternehmensebene ist das schwierigste Problem nicht mehr nur die Modellintelligenz allein, sondern der Kontext. Die nächste Generation der Enterprise-KI wird durch Systeme definiert, die kontrollierte Unternehmensdaten, operatives Wissen und intelligente Orchestrierung direkt innerhalb von Geschäfts-Workflows kombinieren können.

Mit der vollständig integrierten Plattform für Daten und KI von Snowflake wenden mehr als 13.900 Kund:innen kontextbezogene KI-Anwendungen und operative Workflows auf kontrollierte Unternehmensdaten an.

Heute stellt Snowflake neue Innovationen vor, die Unternehmen dabei helfen, intelligente Agenten dorthin zu bringen, wo Arbeit stattfindet: über Workflows, Geschäftsabläufe und Unternehmensanwendungen hinweg, die alle durch dieselben Sicherheits-, Compliance- und operativen Kontrollen kontrolliert werden, denen Unternehmen bereits vertrauen.

Von Systemen der Erkenntnis zu Systemen der Aktion

Jahrelang halfen Unternehmensplattformen Unternehmen dabei, zu verstehen, was passiert ist. Die nächste Generation von KI-Plattformen muss Unternehmen bei der Entscheidung helfen, was als Nächstes zu tun ist, und diese Entscheidungen zunehmend über Unternehmens-Workflows und -Anwendungen hinweg ausführen.

Dadurch verlagert sich KI von der reaktiven Beantwortung von Fragen hin zur proaktiven operativen Ausführung.

Anstatt Dashboards manuell zusammenzustellen, Analysen zu koordinieren und Workflows über unzusammenhängende Systeme hinweg zu verknüpfen, können Teams nun Geschäftsergebnisse in natürlicher Sprache beschreiben und KI-Systeme Analysen koordinieren, Ergebnisse generieren und Workflows im gesamten Unternehmen initiieren lassen.

Anstatt als Chatbot zu fungieren, der auf Dashboards aufsetzt, wird Enterprise-KI zu einer kontrollierten Ausführungsebene für die Unternehmensarbeit.

Knowledge Worker profitieren mit Snowflake CoWork von den Vorteilen der KI

Snowflake CoWork (ehemals Snowflake Intelligence) ist ein persönlicher Agent, der Knowledge Workern hilft, über Unternehmensdaten hinweg logische Schlüsse zu ziehen, Workflows zu automatisieren und kontrollierte Aktionen über die Tools hinweg durchzuführen, die ihre Teams bereits verwenden.