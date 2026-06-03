AIは、企業にとっての新たなオペレーティングモデルになりつつあります。組織は、販売計画や財務レビューから、顧客オペレーション、予測、大規模な意思決定に至るまで、業務の進め方を変革しようとしています。

しかし、本番環境のAIは、デモよりも根本的に困難です。エンタープライズAIシステムは、ビジネスコンテキストを理解し、適切なツールを選択し、構造化データと非構造化データ全体で推論を行う必要があります。また、企業のポリシーに従い、大規模かつ効率的に運用しながら継続的に改善しなければなりません。エンタープライズ規模において、最も困難な課題はもはやモデルのインテリジェンスだけではありません。それはコンテキストです。次世代のエンタープライズAIは、ガバナンスの効いたエンタープライズデータ、運用知識、インテリジェントなオーケストレーションをビジネスワークフローに直接組み込めるシステムによって定義されるでしょう。

データとAIのためのSnowflakeの完全統合型プラットフォームを活用することで、13,900社以上のお客様が、ガバナンスの効いたエンタープライズデータ上でコンテキストを認識するAIアプリケーションと運用ワークフローを実現しています。

本日、Snowflakeは、組織が業務の現場にインテリジェントなエージェントを導入できるよう支援する新たなイノベーションを発表します。これらは、ワークフロー、ビジネスオペレーション、エンタープライズアプリケーション全体にわたり、組織がすでに信頼しているのと同じセキュリティ、コンプライアンス、運用コントロールによってガバナンスが適用されます。

インサイトのシステムからアクションのシステムへ

長年にわたり、エンタープライズプラットフォームは組織が過去の出来事を理解するのを支援してきました。次世代のAIプラットフォームは、組織が次に何をすべきかを決定できるよう支援する必要があります。さらに、エンタープライズワークフローやアプリケーション全体でそれらの決定を実行できるようにすることがますます求められています。

これにより、AIは受動的な質問応答から、プロアクティブな運用の実行へと移行します。

ダッシュボードを手動で組み立て、分析を調整し、分断されたシステム間でワークフローをつなぎ合わせる代わりに、チームは自然言語でビジネス成果を記述できるようになりました。そして、AIシステムに分析を調整させ、出力を生成し、企業全体でワークフローを開始させることができます。

エンタープライズAIは、ダッシュボード上に重ねられたチャットボットとして機能するのではなく、企業業務のためのガバナンスの効いた実行レイヤーになります。

Snowflake CoWorkでナレッジワーカーがAIのメリットを享受

Snowflake CoWork（旧Snowflake Intelligence）は、ナレッジワーカーがエンタープライズデータ全体で推論を行えるよう支援するパーソナルワークエージェントです。チームがすでに使用しているツール全体でワークフローを自動化し、ガバナンスの効いたアクションを実行できるようにします。