A IA está se tornando o novo modelo operacional das empresas. As organizations buscam transformar a forma como o trabalho é feito, do planejamento de vendas e das análises financeiras às operações com clientes, à previsão e à tomada de decisões em escala.

Mas a IA em produção é, fundamentalmente, mais difícil do que uma demonstração. Os sistemas de IA para empresas precisam entender o contexto de negócios, escolher as ferramentas certas, raciocinar sobre dados estruturados e não estruturados, seguir as políticas corporativas e melhorar continuamente, tudo isso operando com eficiência em escala. Em escala corporativa, o problema mais difícil não é mais apenas a inteligência do modelo, mas sim o contexto. A próxima geração de IA para empresas será definida por sistemas capazes de combinar dados corporativos governados, conhecimento operacional e orquestração inteligente diretamente dentro dos workflows de negócios.

Com a plataforma totalmente integrada da Snowflake para dados e IA, mais de 13.900 clientes estão levando aplicações de IA sensíveis ao contexto e workflows operacionais para dados corporativos governados.

Hoje, a Snowflake apresenta novas inovações que ajudam as organizations a levar agentes inteligentes para onde o trabalho acontece: aos workflows, às operações de negócios e às aplicações corporativas, tudo governado pelos mesmos controles de segurança, conformidade e operacionais nos quais as organizations já confiam.

De sistemas de insights a sistemas de ação

Por anos, as plataformas corporativas ajudaram as organizations a entender o que aconteceu. A próxima geração de plataformas de IA precisa ajudar as organizations a decidir o que fazer a seguir e, cada vez mais, executar essas decisões nos workflows e nas aplicações corporativas.

Isso transforma a IA, que deixa de responder reativamente a perguntas para passar a uma execução operacional proativa.

Em vez de montar dashboards manualmente, coordenar análises e costurar workflows entre sistemas desconectados, agora as equipes podem descrever os resultados de negócios em linguagem natural e deixar que os sistemas de IA coordenem a análise, gerem resultados e iniciem workflows em toda a empresa.

Em vez de funcionar como um chatbot sobreposto a dashboards, a IA para empresas se torna uma camada de execução governada para o trabalho corporativo.

Os knowledge workers colhem os benefícios da IA com o Snowflake CoWork

O Snowflake CoWork (antigo Snowflake Intelligence) é um agente de trabalho pessoal que ajuda os knowledge workers a raciocinar sobre os dados corporativos, automatizar workflows e executar ações governadas nas ferramentas que suas equipes já usam.