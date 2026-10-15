AI는 프랑스 조직이 신뢰할 수 있는 클라우드, 즉 ‘Cloud de Confiance’에 기대하는 요건을 바꿔 놓았습니다. 10년 전만 해도 주권은 주로 데이터가 어디에 있는지 아는 것을 의미했습니다. 하지만 오늘날 AI 워크로드는 조직의 가장 민감한 데이터와 정기적으로 상호 작용할 뿐만 아니라, 단순히 프랑스에 위치한 클라우드 플랫폼만으로는 더 이상 충분하지 않을 수 있습니다.

규제 기관도 같은 방향을 가리키고 있습니다. ANSSI의 SecNumCloud 인증 프레임워크와 SEAL 분류 수준을 갖춘 EU 클라우드 소버린 프레임워크(EU Cloud Sovereignty Framework)는 모두 데이터가 어디에 위치하고, 누가 액세스할 수 있으며, 어떤 관할권의 적용을 받는지에 대해 유럽 최고 수준의 기준을 제시하며 같은 방향으로 나아가고 있습니다. 이처럼 높은 기준을 충족하려면 처음부터 이를 위해 설계된 클라우드가 필요합니다.

Snowflake는 오늘 Bleu와 파트너 관계를 체결하고 AI 데이터 클라우드를 프랑스 규제 시장에 제공하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이는 Bleu가 프랑스 내에서 운영하는 ‘Cloud de Confiance’ 인프라와, 유럽 파트너가 운영하는 Snowflake의 데이터 및 AI 기능을 결합해 해당 지역 고객에게 주권 중심 설계의 솔루션을 제공하기 위한 것입니다.