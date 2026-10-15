AI는 프랑스 조직이 신뢰할 수 있는 클라우드, 즉 ‘Cloud de Confiance’에 기대하는 요건을 바꿔 놓았습니다. 10년 전만 해도 주권은 주로 데이터가 어디에 있는지 아는 것을 의미했습니다. 하지만 오늘날 AI 워크로드는 조직의 가장 민감한 데이터와 정기적으로 상호 작용할 뿐만 아니라, 단순히 프랑스에 위치한 클라우드 플랫폼만으로는 더 이상 충분하지 않을 수 있습니다.
규제 기관도 같은 방향을 가리키고 있습니다. ANSSI의 SecNumCloud 인증 프레임워크와 SEAL 분류 수준을 갖춘 EU 클라우드 소버린 프레임워크(EU Cloud Sovereignty Framework)는 모두 데이터가 어디에 위치하고, 누가 액세스할 수 있으며, 어떤 관할권의 적용을 받는지에 대해 유럽 최고 수준의 기준을 제시하며 같은 방향으로 나아가고 있습니다. 이처럼 높은 기준을 충족하려면 처음부터 이를 위해 설계된 클라우드가 필요합니다.
Snowflake는 오늘 Bleu와 파트너 관계를 체결하고 AI 데이터 클라우드를 프랑스 규제 시장에 제공하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이는 Bleu가 프랑스 내에서 운영하는 ‘Cloud de Confiance’ 인프라와, 유럽 파트너가 운영하는 Snowflake의 데이터 및 AI 기능을 결합해 해당 지역 고객에게 주권 중심 설계의 솔루션을 제공하기 위한 것입니다.
프랑스의 디지털 주권 요건에 맞춘 설계
Bleu는 디지털 주권이 구조적으로 구현되어야 한다는 원칙 위에 설계되어 있습니다. 즉, 프랑스 내 데이터 센터를 프랑스 엔터티가 운영하고, 프랑스 법의 적용을 받으며, 프랑스 당국, 특히 프랑스 국가 사이버 보안 기관인 ANSSI가 감사를 수행할 수 있는 구조입니다. Bleu는 ISO 27001 및 HDS(프랑스 보건 데이터 호스팅) 인증을 보유하고 있습니다.
Bleu는 유럽에서 가장 엄격한 클라우드 보안 표준 중 하나인 프랑스 SecNumCloud 3.2 프레임워크 인증을 목표로 하고 있습니다. 이 인증은 규정 준수 지원뿐 아니라 민감한 워크로드에도 신뢰할 수 있는 독립성과 보호 수준으로 클라우드 환경이 운영된다는 근본적인 약속을 의미합니다.
“프랑스의 조직들이 데이터 주권과 최첨단 AI 역량 중 하나를 포기해야 해서는 안 됩니다. Snowflake 및 Orange Business와의 협력으로 두 가지를 모두 제공할 수 있습니다. 프랑스가 자체적으로 운영하는 클라우드 환경에 세계적 수준의 데이터 분석 및 AI 도구를 결합해, 프랑스 내 가장 규제가 엄격한 산업 분야 전반의 혁신을 뒷받침합니다.”
Jean Coumaros
Président, Bleu
Bleu의 신뢰할 수 있는 클라우드 인프라와 Snowflake의 AI 데이터 클라우드, 유럽 내 로컬 파트너를 결합함으로써 조직은 다음과 같은 핵심 보호 기능을 확보할 수 있습니다.
설계 단계부터 보장되는 데이터 레지던시
현재 고객은 원하는 클라우드 리전에 배포할 수 있습니다. Snowflake는 이미 EU의 3대 주요 클라우드 플랫폼 전반에서 운영되고 있습니다. Snowflake와 Bleu의 이번 파트너십은 고객의 선택지를 유럽 내 EU 조직이 소유하고 운영하는 클라우드 인프라까지 확대하는 데 초점을 둡니다.
개방형 아키텍처
Snowflake 고객은 Bleu와 같은 클라우드 환경에서 제공되는 스토리지를 포함해, 고객이 직접 제어하는 자체 S3 호환 오브젝트 스토리지에 데이터를 저장할 수 있습니다. 오픈 테이블 형식인 Apache Iceberg™를 사용해 데이터를 저장할 수 있습니다. 따라서 제공업체와의 관계가 종료되더라도 데이터는 마이그레이션이나 변환 없이 계속 액세스할 수 있어, kill-switch 시나리오의 영향을 완화하거나 최소화할 수 있습니다.
선택권을 갖춘 AI 기능
Snowflake Cortex AI는 셀프 호스팅, 오픈소스, 프런티어 모델에 이르는 폭넓은 포트폴리오를 지원하며, 모두 단일 통합 API를 통해 액세스할 수 있습니다. 특정 모델이 한 리전에서 사용할 수 없게 되거나 제공업체가 지원을 중단하더라도, 고객은 애플리케이션 코드나 데이터 파이프라인을 변경하지 않고 다른 모델로 전환할 수 있습니다.
독립적인 규정 준수와 인증
Snowflake는 BSI C5, ISO 27001/27017/27018, SOC 2 Type II, HDS(프랑스 보건 데이터 호스팅), TISAX, PCI-DSS, Cyber Essentials Plus 등을 보유하고 있으며, 각 인증은 독립적인 감사를 거쳤습니다. 이 포트폴리오는 글로벌 규제 시장에 대한 일관된 약속을 보여줍니다. 자세한 내용은 trust.snowflake.com에서 확인할 수 있습니다.
“이번에 추진하는 파트너십은 Snowflake의 유럽 사업에 중요한 전환점이 될 것입니다. Bleu 및 유럽 운영 파트너와 함께, 프랑스에서 규제가 가장 엄격한 산업 분야에도 Snowflake의 데이터 및 AI 역량을 폭넓게 제공할 수 있게 될 것입니다. 서비스는 해당 산업의 규제 준수 및 리스크 관리 체계가 요구하는 주권 통제 범위 내에서 운영됩니다. Snowflake는 이처럼 유럽에서 가장 까다로운 요건을 갖춘 시장에서도 지속적으로 신뢰를 쌓아가고 있습니다.”
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
미래 전망 진술
본 게시물에는 계획된 파트너십, 향후 제품 출시 여부, 배포 일정 및 로드맵 방향에 관한 진술을 포함한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있고 특정 기능이나 출시 시점을 보장하지 않습니다. Snowflake와 Bleu의 소버린 클라우드 파트너십 및 관련 제품 기능은 지속적인 개발, 파트너 계약 및 규제 절차의 영향을 받습니다. 실제 결과나 서비스 제공 형태는 명시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다.