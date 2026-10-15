Avec l’IA, les entreprises et les institutions françaises ont profondément revu ce qu’elles attendent d’un « Cloud de Confiance ». Il y a dix ans, quand on parlait souveraineté, il s’agissait surtout de savoir où résidaient vos données. Aujourd’hui, l’IA interagit en permanence avec les données les plus sensibles de toutes sortes d’organismes, publics ou privés. En conséquence, disposer uniquement d’une plateforme cloud implantée en France ne suffit plus.

Les régulateurs sont tous sur la même ligne : les référentiels d’exigences pour la qualification SecNumCloud de l’ANSSI et l’EU Cloud Sovereignty Framework, avec ses niveaux de classification SEAL, pointent dans la même direction. Ils établissent certaines des normes européennes les plus strictes concernant la localisation des données, les personnes autorisées à y accéder et les juridictions qui les régissent. Pour répondre à ces exigences, il faut un cloud conçu à cette fin.

Aujourd’hui, Snowflake est fier d’annoncer son intention de nouer un partenariat avec Bleu afin de proposer l’AI Data Cloud aux marchés réglementés français. Cette initiative associera l’infrastructure « Cloud de Confiance » de Bleu, localisée exclusivement en France, aux capacités de Snowflake en matière d’IA et de traitement de données, exploitées par un partenaire européen, afin d’offrir aux clients de la région une solution souveraine dès sa conception.