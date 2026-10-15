Avec l’IA, les entreprises et les institutions françaises ont profondément revu ce qu’elles attendent d’un « Cloud de Confiance ». Il y a dix ans, quand on parlait souveraineté, il s’agissait surtout de savoir où résidaient vos données. Aujourd’hui, l’IA interagit en permanence avec les données les plus sensibles de toutes sortes d’organismes, publics ou privés. En conséquence, disposer uniquement d’une plateforme cloud implantée en France ne suffit plus.
Les régulateurs sont tous sur la même ligne : les référentiels d’exigences pour la qualification SecNumCloud de l’ANSSI et l’EU Cloud Sovereignty Framework, avec ses niveaux de classification SEAL, pointent dans la même direction. Ils établissent certaines des normes européennes les plus strictes concernant la localisation des données, les personnes autorisées à y accéder et les juridictions qui les régissent. Pour répondre à ces exigences, il faut un cloud conçu à cette fin.
Aujourd’hui, Snowflake est fier d’annoncer son intention de nouer un partenariat avec Bleu afin de proposer l’AI Data Cloud aux marchés réglementés français. Cette initiative associera l’infrastructure « Cloud de Confiance » de Bleu, localisée exclusivement en France, aux capacités de Snowflake en matière d’IA et de traitement de données, exploitées par un partenaire européen, afin d’offrir aux clients de la région une solution souveraine dès sa conception.
Une solution conçue pour répondre aux exigences de souveraineté de la France
Bleu repose sur un principe fondamental : la souveraineté numérique doit être structurelle. Les centres de données français doivent être implantés en France, exploités par des entités françaises, régis par le droit français et auditables par les autorités françaises, notamment l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Bleu est certifié ISO 27001 et HDS pour l’hébergement des données de santé en France.
L’entreprise vise également la qualification SecNumCloud 3.2 en France, l’un des référentiels d’exigences de sécurité du cloud les plus rigoureux d’Europe. Cette qualification atteste de la prise en charge des exigences de conformité et d’un engagement fondamental : garantir que l’environnement cloud offre un niveau d’indépendance et de protection adapté aux opérations les plus sensibles.
« Les organisations françaises ne devraient pas avoir à choisir entre souveraineté des données et capacités d’IA de pointe. En unissant nos forces à celles de Snowflake et d’Orange Business, nous pouvons offrir le meilleur des deux mondes : un environnement cloud opéré en France, doté d’outils d’analyse de données et d’IA de premier plan pour stimuler l’innovation dans les secteurs français aux réglementations les plus strictes. »
Jean Coumaros
Président, Bleu
L’infrastructure cloud de confiance de Bleu, associée à l’AI Data Cloud de Snowflake et à des partenaires européens locaux, offre plusieurs protections essentielles :
Résidence des données intégrée dès la conception
Aujourd’hui, les clients déploient leurs charges de travail dans la région cloud de leur choix. Snowflake est déjà présent sur les trois principales plateformes cloud de l’UE. Le partenariat entre Snowflake et Bleu élargira les possibilités offertes aux clients en leur donnant accès à une infrastructure cloud détenue et exploitée en Europe par une organisation de l’UE.
Architecture aux formats ouverts
Les clients Snowflake peuvent stocker leurs données dans leur propre stockage objet compatible S3, sur lequel ils ont tout contrôle. Cela s’étend notamment au stockage fourni par un environnement cloud tel que Bleu. Les données peuvent être stockées au format de table ouvert Apache Iceberg™. Ainsi, lorsque la relation avec un fournisseur prend fin, ces données restent accessibles sans migration ni conversion, ce qui réduit au minimum l’impact d’éventuels scénarios de désactivation.
Capacités d’IA et liberté de choix
Snowflake Cortex AI prend en charge un vaste choix de modèles auto-hébergés, open source et de pointe, tous accessibles via une API unique et unifiée. Si un modèle particulier n’est plus disponible dans une région ou si son fournisseur cesse de le proposer, les clients peuvent passer à un autre modèle sans modifier le code de leur application ni leurs pipelines de données.
Conformité et certifications indépendantes
Snowflake détient entre autres les certifications BSI C5, ISO 27001/27017/27018, SOC 2 Type II, HDS pour l’hébergement de données de santé en France, TISAX, PCI-DSS et Cyber Essentials Plus, toutes auditées de manière indépendante. Ce portefeuille témoigne d’un engagement constant envers les marchés réglementés du monde entier ; plus d’informations sur trust.snowflake.com.
« Ce partenariat que nous envisageons marque un tournant décisif pour Snowflake en Europe. Avec Bleu et un partenaire opérationnel européen, nous pourrons proposer toute l’étendue des capacités de Snowflake en matière de données et d’IA aux secteurs français les plus réglementés, dans le périmètre souverain exigé par leurs référentiels de conformité et de gestion des risques. C’est ainsi que Snowflake continue de gagner la confiance des marchés européens les plus exigeants. »
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
En savoir plus sur les capacités de Snowflake en matière de souveraineté des données
Déclarations prévisionnelles
Cet article comporte des déclarations prévisionnelles portant notamment sur les partenariats envisagés, la disponibilité future des produits, les calendriers de déploiement et les orientations de la feuille de route. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes et ne sauraient être interprétées comme un engagement à fournir des fonctionnalités déterminées ou à respecter des échéances particulières. Le partenariat de Snowflake avec Bleu dans le domaine du cloud souverain, ainsi que les fonctionnalités produit associées restent tributaires des développements en cours, de la conclusion d’accords avec les partenaires et de l’issue des procédures réglementaires applicables. Les résultats obtenus et les offres finalement proposées pourront différer sensiblement des éléments présentés dans cet article.