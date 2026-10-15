KI hat verändert, was französische Unternehmen von einer vertrauenswürdigen Cloud oder „Cloud de Confiance” erwarten. Vor einem Jahrzehnt bedeutete Souveränität meistens, zu wissen, wo sich Ihre Daten befanden. Heute interagieren KI-Workloads regelmäßig mit den sensibelsten Daten eines Unternehmens, und eine Cloud-Plattform, die sich lediglich in Frankreich befindet, reicht möglicherweise nicht mehr aus.
Die Aufsichtsbehörden sind sich einig: Das SecNumCloud-Qualifizierungs-Framework der ANSSI und das EU Cloud Sovereignty Framework mit seinen SEAL-Klassifizierungsstufen gehen beide in eine ähnliche Richtung und setzen einige der höchsten Standards in Europa dafür, wo sich Daten befinden, wer darauf zugreifen kann und unter welchen Gerichtsbarkeiten sie verwaltet werden. Um diese hohen Anforderungen zu erfüllen, wird eine Cloud benötigt, die dafür konzipiert ist.
Heute ist Snowflake stolz darauf, seine Absicht bekannt zu geben, eine Partnerschaft mit Bleu einzugehen, um die AI Data Cloud in die regulierten Märkte Frankreichs zu bringen – durch die Kombination der national betriebenen „Cloud de Confiance”-Infrastruktur von Bleu mit den Daten- und KI-Funktionen von Snowflake, die von einem europäischen Partner betrieben werden, um Kunden in der Region eine Sovereign-by-Design-Lösung bereitzustellen.
Entwickelt für die Souveränitätsanforderungen Frankreichs
Bleu basiert auf dem Prinzip, dass digitale Souveränität strukturell sein muss: Französische Rechenzentren in Frankreich, betrieben von französischen Unternehmen, geregelt durch französisches Recht und überprüfbar durch französische Behörden, insbesondere die französische nationale Cybersicherheitsagentur ANSSI. Bleu verfügt über die Zertifizierungen ISO 27001 und HDS (französisches Hosting von Gesundheitsdaten).
Bleu strebt die Qualifizierung nach dem französischen SecNumCloud 3.2-Framework an, das zu den strengsten Cloud-Sicherheitsstandards in Europa gehört. Diese Qualifizierung signalisiert Compliance-Unterstützung und eine grundlegende Verpflichtung, dass die Cloud-Umgebung mit einem Maß an Unabhängigkeit und Schutz betrieben wird, auf das man sich bei sensiblen Workloads verlassen kann.
„Französische Unternehmen sollten sich nicht zwischen Datensouveränität und modernsten KI-Funktionen entscheiden müssen. Der Zusammenschluss mit Snowflake und Orange Business ermöglicht es uns, das Beste aus beiden Welten zu bieten: eine national betriebene Cloud-Umgebung, ausgestattet mit erstklassigen Datenanalyse- und KI-Tools, um Innovationen in den am stärksten regulierten Sektoren Frankreichs voranzutreiben.“
Jean Coumaros
Président, Bleu
Durch die Kombination der vertrauenswürdigen Cloud-Infrastruktur von Bleu mit Snowflakes AI Data Cloud und lokalen europäischen Partnern erhalten Unternehmen mehrere wichtige Schutzmaßnahmen:
Datenresidenz, by Design
Derzeit stellen Kunden in der Cloud-Region ihrer Wahl bereit. Snowflake ist bereits auf allen drei großen Cloud-Plattformen in der EU tätig. Diese Partnerschaft zwischen Snowflake und Bleu wird sich darauf konzentrieren, die Wahlmöglichkeiten der Kunden auf Cloud-Infrastruktur zu erweitern, die Eigentum eines EU-Unternehmens innerhalb Europas ist und von diesem betrieben wird.
Offene Formatarchitektur
Snowflake-Kunden können ihre Daten in ihrem eigenen, vom Kunden kontrollierten, S3-kompatiblen Objektspeicher speichern, einschließlich Speicher, der von einer Cloud-Umgebung wie Bleu bereitgestellt wird. Daten können mit Apache Iceberg™, dem offenen Tabellenformat, gespeichert werden, was bedeutet, dass Daten bei Beendigung einer Anbieterbeziehung ohne Migration oder Konvertierung zugänglich bleiben, wodurch die Auswirkungen von Kill-Switch-Szenarien gemildert oder minimiert werden.
KI-Funktionen mit Optionalität
Snowflake Cortex AI unterstützt ein breites Portfolio an selbst gehosteten, Open Source- und Frontier-Modellen, die alle über eine einzige, einheitliche API zugänglich sind. Wenn ein bestimmtes Modell in einer Region nicht mehr verfügbar ist oder von seinem Anbieter eingestellt wird, können Kunden zu einem anderen Modell wechseln, ohne ihren Anwendungscode oder ihre Datenpipelines zu ändern.
Unabhängige Compliance und Zertifizierungen
Snowflake verfügt unter anderem über BSI C5, ISO 27001/27017/27018, SOC 2 Type II, HDS (französisches Hosting von Gesundheitsdaten), TISAX, PCI-DSS und Cyber Essentials Plus, die jeweils unabhängig geprüft werden. Dieses Portfolio spiegelt ein konsequentes Engagement für globale regulierte Märkte wider; weitere Details unter trust.snowflake.com.
„Diese geplante Partnerschaft markiert einen entscheidenden Moment für Snowflake in Europa. Mit Bleu und einem europäischen operativen Partner werden wir in der Lage sein, den am stärksten regulierten Branchen Frankreichs die gesamte Bandbreite der Daten- und KI-Funktionen von Snowflake anzubieten – betrieben innerhalb des souveränen Perimeters, den ihre Compliance- und Risiko-Frameworks verlangen. Auf diese Weise gewinnt Snowflake weiterhin Vertrauen in den anspruchsvollsten Märkten Europas.“
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
Erfahren Sie mehr über die Datensouveränitätsfunktionen von Snowflake
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu geplanten Partnerschaften, zukünftiger Produktverfügbarkeit, Bereitstellungszeitplänen und Roadmap-Ausrichtung, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen und keine Verpflichtungen zur Bereitstellung bestimmter Funktionen oder Zeitpläne darstellen. Die Sovereign-Cloud-Partnerschaft von Snowflake mit Bleu und die damit verbundenen Produktfunktionen unterliegen der laufenden Entwicklung, Partnervereinbarungen und regulatorischen Prozessen. Tatsächliche Ergebnisse und Angebote können wesentlich abweichen.