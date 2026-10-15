KI hat verändert, was französische Unternehmen von einer vertrauenswürdigen Cloud oder „Cloud de Confiance” erwarten. Vor einem Jahrzehnt bedeutete Souveränität meistens, zu wissen, wo sich Ihre Daten befanden. Heute interagieren KI-Workloads regelmäßig mit den sensibelsten Daten eines Unternehmens, und eine Cloud-Plattform, die sich lediglich in Frankreich befindet, reicht möglicherweise nicht mehr aus.

Die Aufsichtsbehörden sind sich einig: Das SecNumCloud-Qualifizierungs-Framework der ANSSI und das EU Cloud Sovereignty Framework mit seinen SEAL-Klassifizierungsstufen gehen beide in eine ähnliche Richtung und setzen einige der höchsten Standards in Europa dafür, wo sich Daten befinden, wer darauf zugreifen kann und unter welchen Gerichtsbarkeiten sie verwaltet werden. Um diese hohen Anforderungen zu erfüllen, wird eine Cloud benötigt, die dafür konzipiert ist.

Heute ist Snowflake stolz darauf, seine Absicht bekannt zu geben, eine Partnerschaft mit Bleu einzugehen, um die AI Data Cloud in die regulierten Märkte Frankreichs zu bringen – durch die Kombination der national betriebenen „Cloud de Confiance”-Infrastruktur von Bleu mit den Daten- und KI-Funktionen von Snowflake, die von einem europäischen Partner betrieben werden, um Kunden in der Region eine Sovereign-by-Design-Lösung bereitzustellen.