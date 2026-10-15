AIは、フランスの組織が信頼できるクラウド、すなわち「Cloud de Confiance」に求めるものを変えました。10年前、主権とは主にデータがどこにあるかを知ることを意味していました。今日、AIワークロードは組織の最も機密データと定期的にやり取りしており、単にフランスにあるだけのクラウドプラットフォームではもはや十分ではない可能性があります。
規制当局の足並みは揃っています。ANSSIのSecNumCloud認定フレームワークと、SEAL分類レベルを備えたEUクラウド主権フレームワークはどちらも同じ方向に向かっており、データがどこに存在し、誰がアクセスでき、どの管轄区域で管理されるかについて、ヨーロッパで最も高い基準のいくつかを設定しています。その高いハードルを満たすには、そのために設計されたクラウドが必要になります。
本日、SnowflakeはBleuと提携し、AIデータクラウドをフランスの規制市場に提供する意向を発表できることを誇りに思います。Bleuが国内で運営する「Cloud de Confiance」インフラストラクチャと、ヨーロッパのパートナーが運営するSnowflakeのデータおよびAI機能を組み合わせることで、このリージョンのお客様に設計段階から主権を確保したソリューションを提供します。
フランスの主権要件に対応する設計
Bleuは、デジタル主権は構造的でなければならないという原則に基づいて構築されています。フランス国内にあるフランスのデータセンターは、フランスの事業体によって運営され、フランスの法律に準拠し、フランスの当局、特にフランスの国家サイバーセキュリティ庁であるANSSIによる監査が可能です。Bleuは、ISO 27001およびHDS（フランスの健康データホスティング）認証を保持しています。
Bleuは、ヨーロッパで最も厳格なクラウドセキュリティ基準の1つである、フランスのSecNumCloud 3.2フレームワークに基づく認定を目指しています。この認定は、コンプライアンスのサポートと、クラウド環境が機密ワークロードで信頼できるレベルの独立性と保護を備えて運用されるという基本的なコミットメントを示しています。
"フランスの組織が、データ主権と最先端のAI機能のどちらか一方を諦めるような二者択一を迫られるべきではありません。SnowflakeおよびOrange Businessとの協業により、私たちはその双方の強みを兼ね備えたソリューションを提供できます。すなわち、国内で運用されるセキュアなクラウド環境に、世界最高水準のデータアナリティクスおよびAIツールを統合し、フランス国内で最も厳格な規制を受ける業界全体にイノベーションを推進していくことが可能になります。"
Jean Coumaros
Président, Bleu
Bleuの信頼できるクラウドインフラストラクチャを、SnowflakeのAIデータクラウドおよびヨーロッパのローカルパートナーと組み合わせることで、組織はいくつかの重要な保護を得ることができます。
設計段階からのデータレジデンシー
現在、お客様は選択したクラウドリージョンに展開しています。Snowflakeはすでに、EUの3つの主要なクラウドプラットフォームすべてで運用されています。SnowflakeとBleuのこのパートナーシップは、ヨーロッパ内のEU組織が所有および運営するクラウドインフラストラクチャにお客様の選択肢を拡大することに重点を置いています。
オープンフォーマットアーキテクチャ
Snowflakeのお客様は、Bleuなどのクラウド環境が提供するストレージを含め、お客様が管理する独自のS3互換オブジェクトストレージにデータを保存できます。データはオープンテーブルフォーマットであるApache Iceberg™を使用して保存できます。つまり、プロバイダーとの関係が終了した場合でも、移行や変換なしでデータにアクセスし続けることができ、キルスイッチシナリオの影響を軽減または最小限に抑えることができます。
選択肢のあるAI機能
Snowflake Cortex AIは、セルフホスト型、オープンソース、およびフロンティアモデルの幅広いポートフォリオをサポートしており、すべて単一の統合APIを通じてアクセスできます。特定のモデルがリージョンで利用できなくなったり、プロバイダーによって提供が中止されたりした場合でも、お客様はアプリケーションコードやデータパイプラインを変更することなく、別のモデルに切り替えることができます。
独立したコンプライアンスと認証
Snowflakeは、BSI C5、ISO 27001/27017/27018、SOC 2 Type II、HDS（フランスの健康データホスティング）、TISAX、PCI-DSS、Cyber Essentials Plusなどを保持しており、それぞれ独立して監査されています。このポートフォリオは、グローバルな規制市場に対する一貫したコミットメントを反映しています。詳細については、trust.snowflake.comをご覧ください。
"今回の提携構想は、欧州におけるSnowflakeにとって極めて重要な転換点（マイルストーン）となるものです。Bleuおよび欧州の運用パートナーとの連携により、フランスで最も厳格な規制対象業界に対し、それぞれのコンプライアンスやリスク管理の枠組みが求める主権的境界（ソブリン・ペリメーター）の中で、Snowflakeの包括的なデータおよびAI機能を提供できるようになります。これこそが、要求水準の極めて高い欧州市場において、Snowflakeが信頼を獲得し続けている理由です。"
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
将来予想に関する記述
この記事には、計画されているパートナーシップ、将来の製品の可用性、展開のタイムライン、ロードマップの方向性に関する記述を含む、将来予想に関する記述が含まれています。これらはリスクと不確実性の影響を受け、特定の機能やタイムラインを提供するというコミットメントを表すものではありません。SnowflakeとBleuのソブリンクラウドパートナーシップおよび関連する製品機能は、継続的な開発、パートナー契約、および規制プロセスの対象となります。実際の結果および提供内容は大きく異なる場合があります。