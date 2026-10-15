AIは、フランスの組織が信頼できるクラウド、すなわち「Cloud de Confiance」に求めるものを変えました。10年前、主権とは主にデータがどこにあるかを知ることを意味していました。今日、AIワークロードは組織の最も機密データと定期的にやり取りしており、単にフランスにあるだけのクラウドプラットフォームではもはや十分ではない可能性があります。

規制当局の足並みは揃っています。ANSSIのSecNumCloud認定フレームワークと、SEAL分類レベルを備えたEUクラウド主権フレームワークはどちらも同じ方向に向かっており、データがどこに存在し、誰がアクセスでき、どの管轄区域で管理されるかについて、ヨーロッパで最も高い基準のいくつかを設定しています。その高いハードルを満たすには、そのために設計されたクラウドが必要になります。

本日、SnowflakeはBleuと提携し、AIデータクラウドをフランスの規制市場に提供する意向を発表できることを誇りに思います。Bleuが国内で運営する「Cloud de Confiance」インフラストラクチャと、ヨーロッパのパートナーが運営するSnowflakeのデータおよびAI機能を組み合わせることで、このリージョンのお客様に設計段階から主権を確保したソリューションを提供します。