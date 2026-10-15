La IA ha cambiado lo que las organizaciones francesas necesitan de una nube de confianza o “Cloud de Confiance”. Hace una década, la soberanía consistía principalmente en saber dónde residían tus datos. Hoy, los workloads de IA interactúan habitualmente con los datos confidenciales de una organización, y puede que una plataforma en la nube ubicada sin más en Francia ya no sea suficiente.

Los organismos reguladores coinciden: tanto el marco de cualificación SecNumCloud de la ANSSI como el Marco de soberanía en la nube de la UE, con sus niveles de clasificación SEAL, avanzan en una dirección similar y establecen algunos de los estándares más exigentes de Europa respecto a dónde residen los datos, quién puede acceder a ellos y qué jurisdicciones los rigen. Para cumplir unos requisitos tan exigentes, se necesitará una nube diseñada para ello.

Hoy, Snowflake se enorgullece de anunciar su intención de colaborar con Bleu como partner para llevar el AI Data Cloud a los mercados regulados de Francia. Para ello, combinará la infraestructura “Cloud de Confiance” de Bleu, operada en el ámbito nacional, con las capacidades de datos e IA de Snowflake, gestionadas por un partner europeo, a fin de ofrecer a los clientes de la región una solución soberana desde el diseño.