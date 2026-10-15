La IA ha cambiado lo que las organizaciones francesas necesitan de una nube de confianza o “Cloud de Confiance”. Hace una década, la soberanía consistía principalmente en saber dónde residían tus datos. Hoy, los workloads de IA interactúan habitualmente con los datos confidenciales de una organización, y puede que una plataforma en la nube ubicada sin más en Francia ya no sea suficiente.
Los organismos reguladores coinciden: tanto el marco de cualificación SecNumCloud de la ANSSI como el Marco de soberanía en la nube de la UE, con sus niveles de clasificación SEAL, avanzan en una dirección similar y establecen algunos de los estándares más exigentes de Europa respecto a dónde residen los datos, quién puede acceder a ellos y qué jurisdicciones los rigen. Para cumplir unos requisitos tan exigentes, se necesitará una nube diseñada para ello.
Hoy, Snowflake se enorgullece de anunciar su intención de colaborar con Bleu como partner para llevar el AI Data Cloud a los mercados regulados de Francia. Para ello, combinará la infraestructura “Cloud de Confiance” de Bleu, operada en el ámbito nacional, con las capacidades de datos e IA de Snowflake, gestionadas por un partner europeo, a fin de ofrecer a los clientes de la región una solución soberana desde el diseño.
Diseñado para cumplir los requisitos de soberanía de Francia
Bleu se basa en el principio de que la soberanía digital debe ser estructural: centros de datos franceses ubicados en Francia, operados por entidades francesas, regidos por la legislación francesa y auditables por las autoridades francesas, especialmente por la agencia nacional francesa de ciberseguridad, la ANSSI. Bleu cuenta con las certificaciones ISO 27001 y HDS (alojamiento de datos sanitarios en Francia).
Bleu aspira a obtener la cualificación SecNumCloud 3,2 de Francia, uno de los estándares de seguridad en la nube más rigurosos de Europa. Esta cualificación indica que se facilita el cumplimiento y existe un compromiso fundamental para que el entorno de nube funcione con un nivel de independencia y protección en el que se pueda confiar para los workloads confidenciales.
“Las organizaciones francesas no deberían tener que elegir entre la soberanía de los datos y las capacidades de IA más avanzadas. Unir fuerzas con Snowflake y Orange Business nos permite ofrecer lo mejor de ambos mundos: un entorno de nube operado a nivel nacional y equipado con herramientas de analítica de datos e IA de primer nivel para impulsar la innovación en los sectores más regulados de Francia”.
Jean Coumaros
Président, Bleu
Al combinar la infraestructura de nube de confianza de Bleu con el AI Data Cloud de Snowflake y partners europeos locales, las organizaciones obtendrán varias protecciones clave:
Residencia de datos desde el diseño
Actualmente, los clientes realizan sus implementaciones en la región de nube que elijan. Snowflake ya opera en las tres principales plataformas de nube de la UE. Esta colaboración entre Snowflake y Bleu se centrará en ampliar las opciones de los clientes con una infraestructura de nube que sea propiedad de una organización de la UE y esté operada por ella dentro de Europa.
Arquitectura de formato abierto
Los clientes de Snowflake pueden almacenar sus datos en un almacenamiento de objetos propio, bajo su control y compatible con S3, incluido el que ofrece un entorno de nube como Bleu. Los datos pueden almacenarse mediante Apache Iceberg™, el formato de tabla abierto. Esto significa que, si finaliza la relación con un proveedor, los datos seguirán siendo accesibles sin necesidad de migrarlos ni convertirlos, lo que mitiga o minimiza el impacto de posibles escenarios de interrupción forzosa.
Capacidades de IA con distintas opciones
Snowflake Cortex AI admite una amplia cartera de modelos autoalojados, de código abierto y de vanguardia, todos ellos accesibles mediante una única API unificada. Si un modelo concreto deja de estar disponible en una región o su proveedor deja de ofrecerlo, los clientes pueden cambiar a otro modelo sin modificar el código de sus aplicaciones ni sus pipelines de datos.
Cumplimiento y certificaciones independientes
Snowflake cuenta, entre otras, con las certificaciones BSI C5, ISO 27001/27017/27018, SOC 2 Type II, HDS (alojamiento de datos sanitarios en Francia), TISAX, PCI-DSS y Cyber Essentials Plus, todas ellas auditadas de forma independiente. Esta cartera refleja un compromiso constante con los mercados regulados de todo el mundo; encontrarás más información en trust.snowflake.com.
“Esta futura alianza marca un momento decisivo para Snowflake en Europa. Con Bleu y un partner operativo europeo, podremos ofrecer toda la amplitud de las capacidades de datos e IA de Snowflake a los sectores más regulados de Francia, operando dentro del perímetro soberano que exigen sus marcos de cumplimiento normativo y de gestión de riesgos. Así es como Snowflake sigue ganándose la confianza en los mercados más exigentes de Europa".
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
Más información sobre las capacidades de soberanía de datos de Snowflake
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a asociaciones previstas, la disponibilidad futura de productos, los plazos de implementación y la dirección de la hoja de ruta, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen compromisos de ofrecer funciones o plazos específicos. Las asociación de Snowflake con Bleu para ofrecer una nube soberana y las capacidades de producto asociadas están sujetas al desarrollo continuo, a los acuerdos con partners y a los procesos regulatorios. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir sustancialmente.