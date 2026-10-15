L’intelligenza artificiale ha cambiato ciò di cui le organizzazioni francesi hanno bisogno da un cloud di fiducia, il cosiddetto “Cloud de Confiance”. Un decennio fa, la sovranità significava principalmente sapere dove risiedevano i propri dati. Oggi i workload di AI interagiscono regolarmente con i dati più sensibili di un’organizzazione, e una piattaforma cloud che si limita a essere ubicata in Francia potrebbe non essere più sufficiente.
I regolatori sono allineati: il framework di qualificazione SecNumCloud di ANSSI e l’EU Cloud Sovereignty Framework con i suoi livelli di classificazione SEAL si muovono entrambi in una direzione simile, stabilendo alcuni degli standard più elevati d’Europa su dove risiedono i dati, chi può accedervi e sotto quali giurisdizioni sono governati. Per raggiungere questo standard elevato sarà necessario un cloud progettato appositamente.
Oggi Snowflake è orgogliosa di annunciare l’intenzione di collaborare con Bleu per portare l’AI Data Cloud ai mercati regolamentati francesi, combinando l’infrastruttura “Cloud de Confiance” gestita a livello nazionale da Bleu con le funzionalità Snowflake per dati e AI, gestite da un partner europeo, per offrire ai clienti della regione una soluzione sovrana fin dalla progettazione.
Obiettivo: soddisfare i requisiti di sovranità della Francia
Bleu si basa sul principio secondo cui la sovranità digitale deve essere strutturale: data center francesi in Francia, gestiti da entità francesi, governati dalla legge francese e verificabili dalle autorità francesi, in particolare dall’agenzia nazionale francese per la cybersecurity, ANSSI. Bleu possiede le certificazioni ISO 27001 e HDS (hosting francese dei dati sanitari).
Bleu punta a ottenere la qualificazione secondo il framework SecNumCloud 3.2 della Francia, uno degli standard di sicurezza cloud più rigorosi in Europa. Questa qualificazione indica un supporto alla conformità e un impegno fondamentale affinché l’ambiente cloud operi con un livello di indipendenza e protezione su cui è possibile contare per i workload sensibili.
“Le organizzazioni francesi non dovrebbero essere costrette a scegliere tra sovranità dei dati e funzionalità AI all’avanguardia. Unire le forze con Snowflake e Orange Business ci permette di offrire il meglio di entrambi i mondi: un ambiente cloud gestito a livello nazionale, dotato di strumenti di analisi dei dati e AI di livello mondiale, per promuovere l’innovazione nei settori più regolamentati della Francia.”
Jean Coumaros
Président, Bleu
Combinando l’infrastruttura cloud di fiducia di Bleu con l’AI Data Cloud Snowflake e partner europei locali, le organizzazioni otterranno diverse protezioni fondamentali:
Residenza dei dati by design
Attualmente, i clienti effettuano il deployment nella regione cloud di loro scelta. Snowflake opera già sulle tre principali piattaforme cloud nell’UE. Questa partnership tra Snowflake e Bleu si concentrerà sull’estendere la scelta dei clienti a infrastrutture cloud possedute e gestite da un’organizzazione dell’UE all’interno dell’Europa.
Architettura a formato open
I clienti Snowflake possono archiviare i propri dati in un object storage compatibile con S3, controllato dal cliente, incluso lo storage fornito da un ambiente cloud come Bleu. I dati possono essere archiviati utilizzando Apache Iceberg™, il formato tabellare open, il che significa che se un rapporto con un provider termina, i dati restano accessibili senza bisogno di migrazione o conversione, mitigando o riducendo al minimo l’impatto di scenari di kill switch.
Funzionalità di AI con possibilità di scelta
Snowflake Cortex AI supporta un ampio portfolio di modelli self-hosted, open source e frontier, tutti accessibili tramite un’unica API unificata. Se un modello specifico non è più disponibile in una regione o viene interrotto dal provider, i clienti possono passare a un altro modello senza modificare il codice dell’applicazione o le pipeline di dati.
Conformità e certificazioni indipendenti
Snowflake possiede, tra le altre, le certificazioni BSI C5, ISO 27001/27017/27018, SOC 2 Type II, HDS (hosting francese dei dati sanitari), TISAX, PCI-DSS e Cyber Essentials Plus, ciascuna verificata in modo indipendente. Questo portfolio riflette un impegno costante verso i mercati regolamentati globali; maggiori dettagli su trust.snowflake.com.
“Questa partnership vuole segnare momento decisivo per Snowflake in Europa. Con Bleu e un partner operativo europeo potremo offrire l’intera gamma di funzionalità di dati e AI di Snowflake ai settori più regolamentati della Francia, operando all’interno del perimetro sovrano richiesto dai loro framework di compliance e gestione del rischio. È così che Snowflake continua a guadagnarsi la fiducia nei mercati più esigenti d’Europa.”
Dayne Turbitt
SVP EMEA, Snowflake
Scopri di più sulle capacità di Snowflake per la sovranità dei dati
Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, incluse dichiarazioni relative a partnership pianificate, disponibilità futura del prodotto, tempistiche di implementazione e direzione della roadmap, che sono soggette a rischi e incertezze e non rappresentano impegni a fornire funzionalità o tempistiche specifiche. La partnership Snowflake per il cloud sovrano con Bleu e le relative funzionalità del prodotto sono soggette a sviluppo continuo, accordi di partnership e processi normativi. I risultati e le offerte effettivi potrebbero differire in misura sostanziale.