L’intelligenza artificiale ha cambiato ciò di cui le organizzazioni francesi hanno bisogno da un cloud di fiducia, il cosiddetto “Cloud de Confiance”. Un decennio fa, la sovranità significava principalmente sapere dove risiedevano i propri dati. Oggi i workload di AI interagiscono regolarmente con i dati più sensibili di un’organizzazione, e una piattaforma cloud che si limita a essere ubicata in Francia potrebbe non essere più sufficiente.

I regolatori sono allineati: il framework di qualificazione SecNumCloud di ANSSI e l’EU Cloud Sovereignty Framework con i suoi livelli di classificazione SEAL si muovono entrambi in una direzione simile, stabilendo alcuni degli standard più elevati d’Europa su dove risiedono i dati, chi può accedervi e sotto quali giurisdizioni sono governati. Per raggiungere questo standard elevato sarà necessario un cloud progettato appositamente.

Oggi Snowflake è orgogliosa di annunciare l’intenzione di collaborare con Bleu per portare l’AI Data Cloud ai mercati regolamentati francesi, combinando l’infrastruttura “Cloud de Confiance” gestita a livello nazionale da Bleu con le funzionalità Snowflake per dati e AI, gestite da un partner europeo, per offrire ai clienti della regione una soluzione sovrana fin dalla progettazione.