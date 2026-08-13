AI 에이전트는 이제 운영 데이터를 정교하게 이해할 수 있습니다. 코딩 어시스턴트는 엔지니어가 티켓을 열기도 전에 오류를 조사하고, AI SRE는 호출을 받지 않고도 여러 서비스에서 발생한 장애를 서로 연관 지어 분석할 수 있습니다. 이처럼 끊임없이 변화하는 환경에서는 텔레메트리 데이터의 주 사용자가 더 이상 사람이 아닐 수도 있습니다.

이에 따라 옵저버빌리티 플랫폼은 사람과 에이전트 모두에게 효과적으로 작동해야 한다는 새로운 요구에 직면하고 있습니다. 텔레메트리는 UI뿐만 아니라 에이전트가 호출하고 자동화할 수 있는 인터페이스를 통해서도 손쉽게 이용할 수 있어야 합니다. API, Model Context Protocol(MCP), 명령줄 인터페이스(CLI)가 그 대표적인 예입니다.

이처럼 데이터를 다루는 사람과 머신 모두에게 효과적인 옵저버빌리티를 제공하기 위해 Snowflake는 새롭게 개선된 Observe by Snowflake MCP 서버와 MCP의 모든 기능을 동일하게 지원하는 신규 Observe CLI의 정식 출시(GA)를 발표합니다. 현재 모든 클러스터에 순차적으로 배포 중이며 eu-2와 ca-1 클러스터에도 곧 제공될 예정입니다. 이에 따라 MCP 서버가 에이전트에 제공하는 모든 작업을 CLI 명령으로도 실행할 수 있습니다.

이 두 도구는 자체 AI 에이전트를 Observe에 연결하거나 기존 UI를 거치지 않고 Observe 플랫폼과 직접 상호작용하려는 엔지니어 커뮤니티를 위해 설계됐습니다. 예를 들어 엔지니어들은 MCP 서버와 CLI를 활용해, 경고 발생 시 Observe를 자동 쿼리하고 디버깅 컨텍스트에 필요한 프로덕션 텔레메트리를 가져오는 사용자 지정 경고 분류 에이전트, 인시던트 조사 과정에서 사람과 협업하는 AI 코파일럿 등 다양한 기능을 구축하고 있습니다.

새롭게 설계된 MCP 서버와 신규 CLI를 통해, 프로덕션 환경을 추론해야 하는 에이전트는 이제 Observe를 직접 쿼리할 수 있어 운영 분석의 속도와 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.