온라인 ML로 차세대 사기 탐지 플랫폼을 구축하는 방법

사기 문제가 심각해지면서 규정 준수에 드는 비용도 해마다 늘고 있습니다. 효과적인 실시간 사기 방지로 규정을 준수하는 일은 금융 서비스 업계에서 가장 중요하면서도 비용이 많이 드는 과제 중 하나로 빠르게 떠올랐습니다. 엔터프라이즈급 사기 탐지는 거래 패턴을 지속적이고 동적으로 분석하고, 이상 징후를 식별하며, 새로운 위협에 실시간으로 적응하는 강력한 머신러닝 인프라에 달려 있습니다.

거래 처리가 완료되기 전에 사기범을 적발하려면 밀리초 단위로 사기를 탐지하도록 설계된 프로덕션급 인프라가 필요합니다. 이 블로그에서는 Snowflake ML이 스트리밍 피처, 저지연 모델 서빙, MLOps를 단일 데이터 및 ML 플랫폼에 통합해 이러한 실시간 과제를 어떻게 해결하는지 살펴봅니다. 특히 정식 출시된 Snowflake의 Online Feature Store를 활용해 사기 탐지 워크플로우를 프로덕션 환경에 도입할 때의 이점을 살펴봅니다. 피처를 10ms 미만에 제공하고, 실시간 스트리밍 이벤트를 피처에 반영하는 지연 시간을 1초 미만으로 유지할 수 있습니다.

사기 탐지가 어려운 이유: 실무에서 마주하는 과제

금융 기관이 엔터프라이즈 규모로 사기 탐지 문제를 해결할 때 겪는 핵심 과제는 세 가지입니다. 실시간 거래에 대한 판단 결과가 나오기까지의 지연 시간, 끊임없이 변화하는 사기 수법, 민감한 고객 및 금융 데이터에 대한 포괄적인 보안과 거버넌스 요구 사항입니다.

지연 시간 문제 해결

대부분의 금융 기관은 실시간 사기 탐지에 어려움을 겪습니다. 레거시 배치 파이프라인과 정적 규칙 엔진으로는 밀리초 단위의 SLA를 충족하면서 최신 행동 데이터를 기반으로 실시간 거래를 평가할 수 없기 때문입니다. 사기를 차단하려면 최신 데이터를 1초 미만에 피처에 반영할 수 있는 아키텍처가 필요합니다. 여기에는 스트림 피처 뷰를 사용해 실시간 이벤트(e.g. 로그인, 거래)를 저지연 서빙 계층으로 지속적으로 수집하는 방식이 포함됩니다. 추론 시점에는 실시간 피처 뷰가 요청별 지표(e.g. 현재 거래 금액을 고객의 과거 기준값과 비교)를 동적으로 계산해야 합니다.

시간 경과에 따른 모델 성능 모니터링

사기범이 대응 방식을 바꾸면 사기 탐지 모델의 성능은 저하됩니다. 지난 분기에 합성 신원 사기를 탐지했던 모델이 이번 분기의 새로운 공격은 놓칠 수 있습니다. 이것이 모델 드리프트이며, 대부분의 금융 기관은 이미 늦은 뒤에야 이를 발견합니다. 모델 성능을 지속적으로 모니터링하는 데 성공한 기업은 완전 관리형 ML 시스템을 갖추고 있습니다. 필요한 피처와 모델을 쉽게 개발하고 반복적으로 개선해 프로덕션 환경에 배포할 수 있어 비즈니스 변화에 원활하게 적응합니다.

모든 데이터의 보안과 거버넌스 유지

대부분의 레거시 사기 탐지 시스템에서는 추론을 호출할 때 데이터를 외부 플랫폼으로 전송하는 경우가 많습니다. 이러한 외부 전송은 규제를 받는 금융 기관이 감당하기 어려운 수준의 거버넌스 위험을 초래할 수 있습니다. 민감한 데이터를 다루는 프로덕션 사기 탐지 시스템에는 전체 데이터 흐름을 추적하는 계보와 데이터 거버넌스가 필수입니다.

이러한 비즈니스 과제는 기존 ML 인프라의 한계에서 직접 비롯됩니다. 이를 해결하려면 엔터프라이즈 규모를 지원하도록 설계된 엔드투엔드 실시간 ML 플랫폼이 필요합니다.

성공적인 사기 탐지 사례

VALID Systems는 금융 기관이 창구, ATM, 모바일 채널 전반에서 실시간으로 사기를 방지하도록 지원합니다. 4억 2,500만 개가 넘는 고유 계좌에 걸쳐 즉시 사용 가능한 자금을 보증하며, 그 규모는 매월 60억 달러가 넘습니다.

레거시 솔루션이 한계에 도달하자 VALID Systems는 모든 피처, 학습 데이터, 모델, 추론을 한곳에서 관리하도록 Snowflake 기반으로 사기 탐지 ML 플랫폼을 재설계했습니다. 기존 API 규약은 그대로 유지하면서 데이터의 외부 전송은 없앴습니다.

VALID의 모델은 이제 각 행에 대한 예측이 맞았는지만이 아니라, 판단의 금전적 가치를 기준으로 최적화됩니다. 이러한 목표 전환은 성능 개선 효과를 배가합니다. 위험도가 가장 높은 거래에 집중한 작은 개선이 모든 거래에 고르게 적용한 더 큰 개선보다 효과적입니다. 모든 튜닝 실행 내역이 기록되어 전 과정을 감사할 수 있습니다. 따라서 규정 준수 팀은 나중에 문서를 별도로 마련할 필요 없이, 튜닝 과정에서 필요한 문서를 확보합니다.

새로운 플랫폼으로 전환한 결과, VALID는 예금 손실률을 7~10% 낮추고 은행 사기 손실을 15~17% 더 많이 탐지했습니다.

