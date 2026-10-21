So bauen Sie eine moderne Plattform zur Betrugserkennung mit Online-ML auf

Betrug ist ein wachsendes Problem, das die Compliance-Kosten Jahr für Jahr weiter in die Höhe treibt. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch eine effektive Betrugsprävention in Echtzeit hat sich schnell zu einer der wichtigsten und teuersten Herausforderungen der Finanzdienstleistungsbranche entwickelt. Eine unternehmenstaugliche Betrugserkennung stützt sich auf eine robuste Infrastruktur für maschinelles Lernen, die Transaktionsmuster kontinuierlich und dynamisch analysiert, Anomalien meldet und sich in Echtzeit an neue Bedrohungen anpasst.

Um böswillige Akteur:innen zu fassen, bevor eine Transaktion abgewickelt wird, ist eine produktionsreife Infrastruktur erforderlich, die Betrug in Millisekunden erkennt. In diesem Blogpost gehen wir näher darauf ein, wie Snowflake ML diese Echtzeit-Herausforderungen bewältigt, indem es Streaming-Features, latenzarmes Model Serving und MLOps auf einer einzigen Daten- und ML-Plattform vereint. Insbesondere beleuchten wir die Vorteile der Nutzung von Snowflakes Online Feature Store (jetzt allgemein verfügbar), um Workflows zur Betrugserkennung zu produktionalisieren, indem Features in weniger als 10 ms bereitgestellt werden und eine Feature-Aktualität im Subsekundenbereich aus Echtzeit-Streaming-Ereignissen ermöglicht wird.

Warum es so schwierig ist: Die wahren Herausforderungen

Für alle Finanzinstitute gibt es drei zentrale Herausforderungen, die es schwierig machen, das Problem der Betrugserkennung auf Unternehmensebene anzugehen: die Latenz der Ergebnisse bei Echtzeit-Transaktionen, die sich ständig verändernde Landschaft der Betrugstaktiken sowie die umfassenden Sicherheits- und Governance-Anforderungen an sensible Kunden- und Finanzdaten.

Das Latenzproblem angehen

Die meisten Institute haben Schwierigkeiten, Betrug in Echtzeit zu erkennen, da Altlast-Batch-Pipelines und statische Regel-Engines Live-Transaktionen nicht innerhalb von Millisekunden-SLAs mit aktuellen Verhaltensdaten abgleichen können. Um Betrug zu stoppen, ist eine Architektur erforderlich, die eine Feature-Aktualität im Subsekundenbereich liefern kann. Dazu gehört die Verwendung von Stream-Feature-Views, um Live-Ereignisse (z. B. Logins, Transaktionen) kontinuierlich in eine latenzarme Serving-Schicht zu laden. Während der Inferenzzeit müssen Echtzeit-Feature-Views dynamisch Metriken auf Anfrageebene berechnen (z. B. Vergleich der aktuellen Transaktionsausgaben mit der historischen Baseline einer Kund:in).

Überwachung der Modell-Performance im Zeitverlauf

Betrugsmodelle verschlechtern sich, wenn sich Angreifer:innen anpassen. Was im letzten Quartal noch synthetischen Identitätsbetrug erkannt hat, übersieht in diesem Quartal möglicherweise die nächste Generation von Angriffen. Das ist Model Drift – und die meisten Institute entdecken ihn zu spät. Unternehmen, die ihre Performance im Laufe der Zeit erfolgreich überwachen, verfügen über vollständig verwaltete ML-Systeme, die sich leicht entwickeln und iterieren lassen und relevante Features und Modelle in die Produktion überführen, um sich nahtlos an geschäftliche Veränderungen anzupassen.

Alle Daten sicher und verwaltet halten

Bei den meisten Altlast-Betrugserkennungssystemen senden Inferenzaufrufe häufig Daten an eine externe Plattform. Egress führt zu einem Governance-Risikoniveau, das für regulierte Finanzinstitute möglicherweise inakzeptabel ist. End-to-End-Data Lineage und Data Governance sind ein Muss für ein produktives Betrugserkennungssystem, das sensible Daten enthält.

Diese geschäftlichen Herausforderungen resultieren direkt aus den Einschränkungen herkömmlicher ML-Infrastrukturen – und ihre Lösung erfordert eine End-to-End-Echtzeit-ML-Plattform, die für den Unternehmenseinsatz konzipiert ist.

Wie erfolgreiche Betrugserkennung aussieht

VALID Systems unterstützt Finanzinstitute dabei, Betrug in Echtzeit über Schalter-, Geldautomaten- und mobile Kanäle hinweg zu verhindern, und garantiert jeden Monat über 6 Milliarden USD an sofort verfügbaren Mitteln auf mehr als 425 Millionen Einzelkonten.

Nachdem die Altlast-Lösung an ihre Grenzen gestoßen war, strukturierte VALID Systems seine ML-Plattform zur Betrugserkennung auf Snowflake neu, sodass alle Features, Trainingsdaten, Modelle und Inferenzen an einem Ort vorhanden sind und derselbe API-Vertrag ohne Egress beibehalten wird.

Die Modelle von VALID optimieren nun auf den Dollarwert der getroffenen Entscheidungen und nicht nur darauf, ob eine Zeile richtig oder falsch war. Diese Zielverschiebung steigert die Performance. Eine kleine Verbesserung, die auf die Transaktionen mit dem höchsten Risiko abzielt, überwiegt eine größere Verbesserung, die gleichmäßig auf alle verteilt ist. Jede Anpassung wird protokolliert und ist vollständig überprüfbar, sodass Compliance-Teams die Dokumentation als Nebenprodukt des Prozesses und nicht als nachträglichen Gedanken erhalten.

Als Ergebnis dieser neuen Plattformänderung erreichte VALID einen Rückgang der Einlagenverlustraten um 7 bis 10 % und erkannte 15 bis 17 % mehr Bankbetrugsverluste.

