ML 팀이 가장 큰 어려움을 겪는 지점은 거의 어김없이 서빙 계층입니다. 피처 엔지니어링 단계는 비교적 단순합니다. 웨어하우스에서 SQL을 작성하면 됩니다. 필요한 데이터가 모두 있고, 실제로 잘 작동합니다. 하지만 예측 시점에는 해당 피처를 낮은 지연 시간과 고처리량으로 제공해야 합니다. 그 순간부터 동기화 작업을 둔 두 번째 시스템을 중간에 이어 붙여야 하는 상황이 생깁니다.

Snowflake ML 팀이 Snowflake Online Feature Store를 구축할 때 원했던 구조는 명확했습니다. Snowflake에서 컴퓨팅하고, Postgres에서 서빙하며, 중간 계층은 두지 않는 것입니다.

Snowflake ML 팀이 Snowflake Postgres를 선택한 이유는 다음과 같습니다.

Day-1부터 프로덕션 준비 완료: SLA, 보안, 확장성 기본 제공

Snowflake Postgres는 Crunchy Data가 축적해 온 수년간의 Postgres 전문성을 기반으로 구축되었습니다. 견고한 프로덕션 기반은 가동 시간 약속, 보안 제어, 대규모로 지속적인 운영이 필요한 앱과 AI 등 가장 까다로운 엔터프라이즈 워크로드를 처리하도록 설계되었습니다.

바로 이 지점에서 Snowflake Postgres의 강점이 드러납니다. 현재 제공되는 기능은 다음과 같습니다.

Day 1부터 프로덕션 준비 완료: 99.95% 가동 시간 서비스 수준 계약(SLA), 관리형 연결 풀링, 중단을 최소화하는 인플레이스 주요 Postgres 버전 업그레이드를 통해 안정적으로 운영할 수 있습니다.

연결된 데이터: Snowflake Postgres의 변경 사항을 몇 초 만에 분석 환경으로 복제합니다. 이는 Snowflake가 읽는 동일한 오브젝트 스토리지 계층에 직접 쓰는 오픈소스 확장 프로그램인 pg_lake로 구동되며, 중간 매개체나 숨겨진 프로세스가 필요하지 않습니다.

간소화된 개발자 경험: 100% Postgres 호환성, Postgres 18, 64TB 스토리지 한도, 네이티브 논리 복제를 기반으로 코드 변경 없이 앱을 리프트 앤드 시프트할 수 있습니다.

보안 및 규정 준수 기능: PrivateLink, 고객 관리형 키와 같은 고급 제어 기능을 활용하고, 트랜잭션 데이터와 분석 데이터 전반에 하나의 보안 경계를 적용할 수 있습니다.

프로덕션 벤치마크 기준, 지연 시간 2.5배 단축 및 처리량 7배 향상

Snowflake의 ML 팀이 Online Feature Store(퍼블릭 프리뷰)를 구축하기 위해 Snowflake Postgres에 주목한 이유도 여기에 있습니다. 이 서비스는 예측 시점에 위험 점수, 활동 패턴, 행동 피처와 같은 최신의 지연 시간 민감형 ML 신호를 모델에 제공합니다. 이러한 워크로드는 초당 수천 건의 예측을 처리해야 하며, 각 예측에 필요한 피처는 밀리초 단위로 반환되어야 합니다.

Snowflake Postgres를 사용하면 ML 팀은 핵심 Snowflake 엔진에서 복잡한 피처 엔지니어링을 실행하고, 데이터를 온라인 저장소로 원활하게 동기화할 수 있습니다. 초기 테스트에서 별도 튜닝 없이도 필요한 낮은 지연 시간을 입증했으며, Snowflake 최대 고객들이 요구하는 높은 확장성 요건도 손쉽게 충족했습니다. 또한 Snowflake Postgres를 선택함으로써 팀은 pg_vector와 같은 확장 프로그램을 포함한 더 폭넓은 Postgres 생태계를 활용해 향후 피처 제공 속도를 높일 수 있습니다.

Databricks Lakebase를 기반으로 하는 Databricks 온라인 Feature Store와의 프로덕션 벤치마크에서 Snowflake Postgres는 다음과 같은 성능을 입증했습니다.