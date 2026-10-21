オンラインMLを活用したモダンな不正検知プラットフォームの構築方法

不正行為は深刻化する問題であり、コンプライアンス費用を年々押し上げています。効果的でリアルタイムな不正防止によって規制コンプライアンスを達成することは、金融サービス業界において最も重要かつコストのかかる課題の1つに急速になりつつあります。エンタープライズ対応の不正検知は、トランザクションパターンを継続的かつ動的に分析し、異常をフラグ付けし、新たな脅威にリアルタイムで適応する堅牢な機械学習インフラストラクチャに依存しています。

トランザクションが決済される前に悪意のあるアクターを捕捉するには、ミリ秒単位で不正を検知するように設計された本番環境レベルのインフラストラクチャが必要です。本ブログ記事では、Snowflake MLがストリーミング特徴量、低レイテンシーのモデルサービング、MLOpsを単一のデータおよびMLプラットフォームに統合することで、これらのリアルタイムの課題にどのように対処するかについて詳しく説明します。特に、Snowflakeのオンライン特徴量ストア（一般提供開始）を使用して、10ミリ秒未満で特徴量を提供し、リアルタイムのストリーミングイベントから1秒未満の特徴量の鮮度を実現することで、不正検知ワークフローを本番環境に導入する利点に焦点を当てます。

困難な理由：実際の課題

すべての金融機関にとって、エンタープライズ規模で不正検知の問題に対処することを困難にする3つの主要な課題があります。リアルタイムトランザクションの結果のレイテンシー、絶えず変化する不正手口の状況、そして機密性の高い顧客データおよび財務データの包括的なセキュリティとガバナンスの要件です。

レイテンシーの課題への対処

レガシーなバッチパイプラインや静的なルールエンジンでは、ミリ秒単位のSLA内で最新の行動データに対してライブトランザクションを評価できないため、ほとんどの機関はリアルタイムでの不正検知に苦労しています。不正行為を阻止するには、1秒未満の特徴量の鮮度を提供できるアーキテクチャが必要です。これには、ストリーム特徴量ビューを使用して、ライブイベント（e.g.ログイン、トランザクション）を低レイテンシーのサービングレイヤーに継続的に取り込むことが含まれます。推論時には、リアルタイム特徴量ビューがリクエストレベルのメトリクスを動的にコンピュートする必要があります（e.g.現在のトランザクションの支出を顧客の過去のベースラインと比較するなど）。

経時的なモデルパフォーマンスの監視

攻撃者が適応するにつれて、不正モデルは劣化します。前四半期に合成ID不正を検知したものが、今四半期の次世代の攻撃を見逃す可能性があります。これがモデルドリフトであり、ほとんどの機関は発見が遅すぎます。経時的なパフォーマンスの監視に成功している企業は、ビジネスの変化にシームレスに適応するために、関連する特徴量やモデルを簡単に開発、反復、本番環境に昇格できるフルマネージドのMLシステムを備えています。

すべてのデータをセキュアに保ち、ガバナンスを維持

ほとんどのレガシーな不正検知システムでは、推論呼び出しによってデータが外部プラットフォームに送信されることがよくあります。エグレスは、規制対象の金融機関にとって許容できないレベルのガバナンスリスクにつながります。機密データを含む本番環境の不正検知システムには、エンドツーエンドのデータリネージとデータガバナンスが不可欠です。

これらのビジネス上の課題は、従来のMLインフラストラクチャの制限に直接起因しており、それらを解決するには、エンタープライズ規模で構築されたエンドツーエンドのリアルタイムMLプラットフォームが必要です。

成功する不正検知の姿

VALID Systemsは、金融機関が窓口、ATM、モバイルチャネル全体でリアルタイムに不正を防止できるよう支援し、4億2,500万以上のユニークアカウント全体で毎月60億ドル以上の即時利用可能な資金を保証しています。

レガシーソリューションが限界に達した後、VALID SystemsはSnowflake上で不正検知MLプラットフォームを再構築し、すべての特徴量、トレーニングデータ、モデル、推論が1か所に存在するようにして、エグレスなしで同じAPIコントラクトを維持しました。

VALIDのモデルは現在、単に行が正しいか間違っているかだけでなく、下した決定の金額価値を最適化しています。この目的の移行により、パフォーマンスが向上します。最もリスクの高いトランザクションを対象とした小さな改善は、すべてのトランザクションに均等に分散された大きな改善を上回ります。すべてのチューニングの実行はログに記録され、監査可能であるため、コンプライアンスチームは後付けではなくプロセスの副産物としてドキュメントを取得できます。

この新しいプラットフォームの変更の結果、VALIDは預金損失率を7%〜10%低下させ、銀行の不正損失を15%〜17%多く検知しました。

