Le frodi sono un problema in crescita che continua a far aumentare i costi di conformità anno dopo anno. Garantire la conformità normativa con una prevenzione delle frodi efficace e in tempo reale è diventata rapidamente una delle sfide più critiche e costose per il settore dei servizi finanziari. Un sistema di rilevamento delle frodi pronto per l’enterprise si basa su un’infrastruttura di machine learning robusta, in grado di analizzare in modo continuo e dinamico i pattern delle transazioni, segnalare anomalie e adattarsi alle minacce emergenti in tempo reale.

Individuare gli attori malevoli prima che una transazione venga completata richiede un’infrastruttura di livello produttivo progettata per rilevare le frodi in millisecondi. In questo post, approfondiremo come Snowflake ML affronta queste sfide in tempo reale unificando feature in streaming, model serving a bassa latenza e MLOps su un’unica piattaforma dati e ML. In particolare, evidenziamo i vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’Online Feature Store Snowflake (ora disponibile in GA) per portare in produzione i workflow di rilevamento delle frodi, servendo le feature in meno di 10 ms e garantendo un aggiornamento delle feature inferiore al secondo a partire da eventi di streaming in tempo reale.

Perché è difficile: le sfide reali

Per tutte le istituzioni finanziarie, ci sono tre sfide principali che rendono difficile affrontare il problema del rilevamento delle frodi su scala enterprise: la latenza dei risultati per le transazioni in tempo reale, il panorama in continua evoluzione delle tattiche di frode e i requisiti completi di sicurezza e governance dei dati sensibili dei clienti e finanziari.

Affrontare il problema della latenza

La maggior parte delle istituzioni fatica a rilevare le frodi in tempo reale perché le pipeline batch legacy e i motori di regole statiche non sono in grado di valutare le transazioni live rispetto a dati comportamentali aggiornati entro SLA dell’ordine dei millisecondi. Bloccare le frodi richiede un’architettura in grado di garantire un aggiornamento delle feature inferiore al secondo. Questo include l’utilizzo di stream feature view per acquisire in modo continuo eventi live (e.g. login, transazioni) in un livello di serving a bassa latenza. Durante l’inferenza, le real-time feature view devono calcolare dinamicamente metriche a livello di richiesta (e.g. confrontando la spesa della transazione corrente con il baseline storico del cliente).

Monitorare le performance del modello nel tempo

I modelli di rilevamento delle frodi si degradano man mano che gli avversari si adattano. Ciò che rilevava le frodi da identità sintetica nel trimestre scorso potrebbe non individuare la nuova generazione di attacchi di questo trimestre. Questo è il model drift, e la maggior parte delle istituzioni lo scopre troppo tardi. Le aziende che hanno successo nel monitorare le performance nel tempo dispongono di sistemi ML completamente gestiti, facili da sviluppare, su cui iterare e portare in produzione feature e modelli rilevanti, per adattarsi senza interruzioni ai cambiamenti del business.

Mantenere tutti i dati sicuri e governati

Nella maggior parte dei sistemi legacy di rilevamento delle frodi, le chiamate di inferenza spesso inviano dati a una piattaforma esterna. L’egress comporta un livello di rischio di governance che può risultare inaccettabile per le istituzioni finanziarie regolamentate. Il data lineage end-to-end e la governance dei dati sono requisiti indispensabili per un sistema di rilevamento delle frodi in produzione che gestisce dati sensibili.

Queste sfide di business derivano direttamente dai limiti delle infrastrutture ML tradizionali, e risolverle richiede una piattaforma ML end-to-end e in tempo reale, progettata per la scala enterprise.

Com’è fatto un sistema di rilevamento delle frodi di successo

VALID Systems aiuta le istituzioni finanziarie a prevenire le frodi in tempo reale sui canali teller, ATM e mobile, garantendo ogni mese oltre 6 miliardi di dollari di fondi immediatamente disponibili su più di 425 milioni di conti unici.

Dopo che la sua soluzione legacy aveva raggiunto il proprio limite massimo, VALID Systems ha riprogettato la propria piattaforma ML di rilevamento delle frodi su Snowflake, in modo che feature, dati di training, modelli e inferenza esistessero tutti in un unico posto, mantenendo lo stesso contratto API con zero egress.

I modelli di VALID ora si ottimizzano in base al valore in dollari delle decisioni che prendono, non solo in base al fatto che una riga sia corretta o errata. Questo cambio di obiettivo amplifica le performance. Un piccolo miglioramento mirato alle transazioni a più alto rischio supera un miglioramento più ampio ma distribuito uniformemente su tutte le transazioni. Ogni run di tuning viene registrato ed è completamente verificabile, così i team di compliance ottengono la documentazione come sottoprodotto del processo e non come un ripensamento successivo.

Grazie a questo cambiamento di piattaforma, VALID ha ottenuto una riduzione del 7-10% nei tassi di perdita sui depositi e ha rilevato il 15-17% in più di perdite dovute a frodi bancarie.

