Bedenken hinsichtlich der KI-Sicherheit sind laut dem 2026 State of Tech Talent Report der Linux Foundation von 17 % im Jahr 2024 auf 48 % im Jahr 2026 gestiegen – eine kritische Verschiebung, wenn man bedenkt, dass sich zwar 97 % der Unternehmen zur Implementierung von KI verpflichtet haben, 57 % jedoch mit einer erheblichen Kapazitätslücke im Bereich Sicherheit und Risikomanagement konfrontiert sind. Durch die Kombination von Datenzugriff, Systemausführung und Datenbewegung in einem einzigen Profil haben autonome Agenten die Angriffsfläche von Unternehmen drastisch vergrößert. Ein Flickenteppich aus Fixes auf der Anwendungsebene und Legacy-Monitoring-Tools reicht nicht mehr aus. Um KI im Unternehmen sicher zu skalieren, muss die Sicherheit direkt in die Daten- und Steuerungsebenen integriert werden.

Auf der Black Hat 2026 liefert Snowflake diese Grundlage und kündigt das Cortex AI Gateway sowie wichtige produktionsreife Fortschritte in der KI-Sicherheit an.

Agenten-Interoperabilitätsschicht: Erweiterung der Snowflake-Governance mit dem Cortex AI Gateway

Mit dem rasanten Aufstieg autonomer Agenten nutzen Teams zunehmend Standards wie MCP, um LLMs mit Datenbanken, internen Tools und SaaS-Umgebungen zu verbinden. Die dezentrale Einführung führt jedoch zu unkontrolliertem Wildwuchs, fragmentierten Nutzererlebnissen und schwerwiegenden Sicherheitsrisiken, wodurch Unternehmen anfällig für ungeprüfte Server, Tool-Hijacking und Datenexfiltration werden. Wenn Unternehmen autonome Agenten über Modelle, Tools und Plattformen hinweg skalieren, stoßen sie auf ein schwieriges Problem: fragmentierter Zugriff, mangelnde Transparenz über die Aktivitäten der Agenten und außer Kontrolle geratende KI-Kosten.

Durch die Integration von Natoma – einem zentralisierten MCP-Gateway, das Identität, Richtlinien und Audits auf der Ebene von Tool-Aufrufen durchsetzt – in das Snowflake-Ökosystem bildet das Cortex AI Gateway die Verbindungsschicht für alle vertrauenswürdigen Agentenaktivitäten. Es ermöglicht Unternehmen, ein neues Maß an kontrollierter Agenten-Interoperabilität zu erreichen, und bietet ihnen gleichzeitig Transparenz und Kontrolle über die KI-Verbrauchskosten.

Das Cortex AI Gateway regelt, wie KI-Agenten – sowohl First-Party-Tools (wie Snowflake CoCo und CoWork) als auch Third-Party-Ökosysteme (wie Amazon Bedrock, Azure AI Foundry, ChatGPT, Claude Code, Cursor, benutzerdefinierte LangChain- oder LlamaIndex-Apps und andere) – auf Modelle, Daten, MCP-Server und Unternehmenstools zugreifen. Unternehmen können die Nutzung von MCP-Tools mit Tools by Cortex AI Gateway über ein zentralisiertes Gateway kontrollieren, was Teams Kontrolle und Transparenz darüber gibt, wer die Aktion angefordert hat, welche Berechtigungen vorliegen und ob die Aktion zulässig ist.