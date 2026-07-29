The Linux Foundationの2026 State of Tech Talent Reportによると、AIセキュリティに対する懸念は2024年の17%から2026年には48%へと急増しています。組織の97%がAIの導入に取り組んでいる一方で、57%がセキュリティとリスク管理において深刻な能力不足に直面していることを考慮すると、これは重大な変化です。データアクセス、システム実行、データ移動を単一のプロファイルに統合することで、自律型エージェントはエンタープライズのアタックサーフェスを劇的に拡大させています。アプリケーション層の場当たり的な修正やレガシーな監視ツールでは、もはや十分ではありません。エンタープライズAIを安全にスケールさせるには、データプレーンおよびコントロールプレーンにセキュリティを直接組み込む必要があります。

Black Hat 2026において、Snowflakeはその基盤を提供し、Cortex AI Gatewayおよび本番環境に対応したAIセキュリティの主要な進化を発表します。

エージェントの相互運用性レイヤー：Cortex AI GatewayによるSnowflakeガバナンスの拡張

自律型エージェントの急速な台頭に伴い、各チームはMCPなどの標準規格を迅速に活用し、LLMをデータベース、内部ツール、SaaS環境に接続しています。しかし、分散型の導入は管理されないスプロール化、分断されたユーザーエクスペリエンス、深刻なセキュリティ上の責任を生み出し、未検証のサーバー、ツールのハイジャック、データの引き出しに対して組織を脆弱にします。エンタープライズがモデル、ツール、プラットフォーム全体で自律型エージェントをスケールさせるにつれて、アクセスの断片化、エージェントの動作に対する可視性の欠如、AIコストの制御不能という困難な問題に直面しています。

ツール呼び出しレベルでアイデンティティ、ポリシー、監査を適用する集中型MCPゲートウェイであるNatomaをSnowflakeエコシステムに統合することで、Cortex AI Gatewayは信頼できるすべてのエージェントアクティビティの接続レイヤーとなります。これにより、エンタープライズはガバナンスの効いた新しいレベルのエージェント相互運用性を実現すると同時に、AIの消費コストに対する可視性と制御を得ることができます。

Cortex AI Gatewayは、ファーストパーティツール（Snowflake CoCoやCoWorkなど）とサードパーティエコシステム（Amazon Bedrock、Azure AI Foundry、ChatGPT、Claude Code、Cursor、カスタムLangChainまたはLlamaIndexアプリなど）の両方のAIエージェントが、モデル、データ、MCPサーバー、エンタープライズツールにアクセスする方法をガバナンスします。エンタープライズは、集中型ゲートウェイを介してTools by Cortex AI GatewayでMCPツールの使用をガバナンスでき、誰がアクションをリクエストしたか、どのような権限を持っているか、アクションが許可されているかについての制御と可視性をチームに提供します。