Snowflake lance Cortex AI Gateway et des fonctionnalités de sécurité avancée pour l’IA au Black Hat 2026

Les préoccupations liées à la sécurité de l’IA ont bondi de 17 % en 2024 à 48 % en 2026, selon le rapport « 2026 State of Tech Talent » de la Linux Foundation. Cette évolution stratégique intervient alors que 97 % des organisations prévoient de déployer l’IA, mais que 57 % font face à un important déficit de capacités en matière de sécurité et de gestion des risques. En réunissant l’accès aux données, l’exécution des systèmes et les mouvements de données au sein d’un même profil, les agents autonomes élargissent considérablement la surface d’attaque des entreprises. Une mosaïque de correctifs au niveau de la couche applicative et d’outils de surveillance hérités ne suffit plus. Pour faire évoluer l’IA d’entreprise en toute sécurité, la sécurité doit être intégrée directement aux plans de données et de contrôle.
Au Black Hat 2026, Snowflake pose ces fondations et annonce Cortex AI Gateway ainsi que d’importantes avancées de sécurité pour l’IA, prêtes pour la production.
Couche d’interopérabilité des agents : étendre la gouvernance Snowflake avec Cortex AI Gateway
Face à l’essor rapide des agents autonomes, les équipes adoptent des standards comme MCP pour connecter les LLM aux bases de données, aux outils internes et aux environnements SaaS. Mais cette adoption décentralisée entraîne une prolifération incontrôlée, fragmente l’expérience utilisateur et crée de sérieux risques de sécurité. Les organisations deviennent alors vulnérables aux serveurs non vérifiés, au détournement d’outils et à l’exfiltration de données. À mesure que les entreprises font évoluer leurs agents autonomes sur différents modèles, outils et plateformes, elles se heurtent à un problème majeur : des accès fragmentés, aucune visibilité sur les actions des agents et des coûts d’IA qui s’envolent.
En intégrant Natoma, une passerelle MCP centralisée qui applique les règles d’identité, de politiques et d’audit au niveau de chaque appel d’outil, à l’écosystème Snowflake, Cortex AI Gateway devient la couche de connexion de confiance pour toutes les activités des agents. Les entreprises bénéficient ainsi d’une interopérabilité gouvernée des agents à un niveau inédit, tout en gagnant en visibilité et en contrôle sur les coûts de consommation de l’IA.
Cortex AI Gateway gouverne la façon dont les agents d’IA, qu’il s’agisse d’outils propriétaires comme Snowflake CoCo et CoWork ou d’écosystèmes tiers comme Amazon Bedrock, Azure AI Foundry, ChatGPT, Claude Code, Cursor, des applications LangChain ou LlamaIndex personnalisées, entre autres, accèdent aux modèles, aux données, aux serveurs MCP et aux outils d’entreprise. Avec Tools by Cortex AI Gateway, les entreprises peuvent gouverner l’utilisation des outils MCP depuis une passerelle centralisée. Les équipes savent ainsi qui a demandé l’action, de quelles autorisations cette personne dispose et si l’action est permise.
Première étape clé de notre feuille de route pour les passerelles d’IA, Cortex AI Gateway fournit l’infrastructure essentielle pour unifier l’accès aux outils, la sécurité et la gouvernance des agents d’entreprise. Il étend le framework rigoureux de gouvernance des données de Snowflake au trafic des agents.
Cortex AI Gateway apporte les trois piliers dont les entreprises ont besoin pour faire évoluer leurs agents en toute sécurité :
Contrôle : accordez, restreignez et auditez l’accès aux modèles et aux outils depuis un point d’entrée unique. Au lieu de configurer manuellement chaque nouveau type d’agent, les équipes peuvent gérer les permissions de manière centralisée grâce à des autorisations granulaires.
- Vaste catalogue de modèles (private preview) : réunissez tous les modèles dont vous avez besoin : GPT, Gemini, Claude, Grok, Mistral, GLM et bien plus encore. Exécutez-les dans la zone géographique de votre choix afin de conserver les données dans la région où elles doivent rester.
- Gouvernance des accès et contrôle de la prolifération (private preview) : cette approche limite la configuration manuelle des connexions par les administrateurs pour des dizaines de nouveaux types d’agents. Les équipes peuvent plutôt accorder, restreindre et auditer l’accès aux outils depuis un point d’entrée unique.
- Gouverner chaque connexion d’agent (private preview) : bénéficiez d’une gestion simplifiée des accès, des politiques de données, de l’authentification, des autorisations granulaires et des permissions sur plus de 100 serveurs MCP, y compris BYO et VPC connect. Détectez et surveillez automatiquement l’IA fantôme et les MCP non gérés.
Visibilité : les actions des agents sont enregistrées en temps réel : quel outil a été appelé, quel système a été sollicité, dans quel ordre et par qui. Les journaux d’audit fournissent aux équipes de sécurité et de conformité les preuves nécessaires, sans avoir à instrumenter chaque agent individuellement.
- Observabilité et traçage (private preview) : les appels d’outils des agents peuvent être enregistrés en toute sécurité et en temps réel, permettant la fourniture de journaux d’audit complets pour suivre l’utilisation, résoudre les problèmes et mener des analyses forensiques.
- Auditabilité des actions des agents (private preview) : consultez un historique de bout en bout des actions des agents, notamment les systèmes sollicités et l’ordre dans lequel ils l’ont été.
Coûts et performances : orientez automatiquement les requêtes vers le modèle adapté selon le coût, la latence, les capacités et vos autres exigences. Fixez des plafonds de dépenses par équipe, agent ou workload avant que les coûts ne s’envolent.
- Contrôle des coûts de l’IA (private preview) : obtenez une vue unifiée de la consommation d’IA par équipe, agent ou workload ; gérez et appliquez des garde-fous budgétaires ; orientez les tâches les plus simples vers des modèles moins coûteux, sans sacrifier la qualité.
- Routage intelligent des modèles (private preview) : orientez automatiquement les requêtes des agents vers le modèle adapté selon le coût, la latence, les capacités et les exigences de résidence des données. Les entreprises obtiennent ainsi de meilleurs résultats sans surcoût et sans envoyer de données sensibles dans la mauvaise région, tout en bénéficiant de la gestion des prompts.
Stack de sécurité de l’IA : passage à un niveau adapté à la production
En complément de nos nouvelles capacités de passerelle MCP pour l’IA, nous faisons passer plusieurs fonctionnalités de sécurité natives et de niveau entreprise à la disponibilité générale (GA) et à la public preview. Ces fonctionnalités de défense en profondeur contribuent à protéger vos workloads d’IA et vos données dans les environnements de production.
Sécuriser l’identité et les sessions des agents
Identité des agents (disponible pour tous nos clients) : les équipes de sécurité et de gouvernance bénéficient désormais d’une meilleure visibilité sur l’activité des agents. Les équipes peuvent appliquer des politiques d’accès aux données propres aux sessions impliquant un agent. Les données sensibles restent ainsi protégées, même lorsque l’agent agit pour le compte d’un utilisateur privilégié. Nous avons également ajouté un suivi dédié de l’identité des agents dans les vues Account Usage à des fins d’audit.
Identité des agents tiers : nous étendons ces cadres d’identité robustes aux agents tiers grâce à des intégrations avec des acteurs innovants de la sécurité, notamment 1Password, Aembit, Cyera, Linx Security, Okta, SailPoint et Saviynt. Vous pouvez ainsi étendre aux outils d’IA externes les mêmes politiques de gouvernance que celles appliquées aux agents natifs de Snowflake.
Périmètre de session restreint (bientôt disponible pour tous nos clients) : le périmètre de session restreint limite les actions d’une session d’agent au strict nécessaire pour accomplir la tâche. Une analyse en lecture seule reste donc en lecture seule, même si le rôle de l’utilisateur autorise normalement bien plus d’actions.
- Politiques d’accès contextuelles (private preview) : nos nouvelles politiques d’accès contextuelles constituent un contrôle zero trust de Snowflake. Elles permettent aux administrateurs de la sécurité de créer une politique unique qui évalue conjointement l’identité, le réseau et le contexte client dans une seule expression.
Gestion proactive de la posture de sécurité de l’IA
Gestion native de la posture de sécurité de l’IA (disponible pour tous nos clients) : la gestion continue des risques de configuration liés aux workloads d’IA complexes est désormais entièrement intégrée au Snowflake Trust Center. Les équipes chargées des opérations de sécurité disposent d’un tableau de bord complet pour détecter de manière proactive les risques propres à l’IA, évaluer la posture de conformité au regard des nouvelles réglementations mondiales et déployer des mesures correctives programmatiques afin de sécuriser les erreurs de configuration.
Contrôle zero trust de l’exfiltration de données
Prévention avancée de l’exfiltration de données : Snowflake propose désormais en preview son package Data Exfiltration Prevention (DXP) via le Trust Center. En associant une télémétrie en temps réel à des politiques strictes de déplacement des données, disponibles pour tous nos clients, les organisations peuvent détecter les flux de données non autorisés et contribuer à les intercepter avant qu’ils ne quittent l’écosystème. La plateforme peut détecter et bloquer de manière proactive :
les extractions de données sensibles déclenchées par des agents d’IA
l’acheminement non autorisé de données vers des zones de staging internes ou externes
les téléchargements massifs de données via les interfaces utilisateur
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Sandbox de VM CoCo CLI côté client (private preview) : exécutez des workflows de développement assistés par l’IA tout en limitant l’exposition des identifiants, du stockage local ou des réseaux aux workloads d’IA côté client. La mise en sandbox des machines virtuelles (VM) isole chaque session CoCo dans un noyau Linux distinct, lui-même isolé du système d’exploitation hôte. Les développeurs profitent ainsi pleinement de l’expérience CoCo, tandis que vos équipes de sécurité et de conformité bénéficient du niveau d’isolation requis. Ce contrôle, actuellement disponible sur macOS, peut être imposé par un administrateur ou autogéré.
Contrôles de résilience multipartites
La protection contre les ransomwares via l’approbation multipartite (MPA) est désormais disponible pour tous nos clients et élimine les points de défaillance uniques de vos architectures les plus sensibles. Elle exige au moins deux autorisations avant toute modification destructive du système. Ainsi, même si des identifiants d’administration de premier plan sont compromis, les acteurs à l’origine d’un ransomware ne peuvent pas supprimer unilatéralement des données ni modifier les configurations. Votre entreprise renforce ainsi sa résilience face aux tentatives d’extorsion.
Sécuriser la prochaine ère de l’innovation en entreprise
La sécurisation de l’entreprise agentique commence par la confiance : pour permettre aux agents de raisonner et d’agir en toute sécurité entre les systèmes, la sécurité doit être intégrée au cœur de l’infrastructure de données et d’IA. C’est pourquoi Snowflake couvre l’ensemble du workflow : protection des données, sécurisation des modèles et gouvernance des agents. En plaçant les contrôles de sécurité au plus près des données et du contexte de l’entreprise, Snowflake permet aux organisations d’innover sans compromis. Les équipes peuvent passer sereinement du prototype à la production et déployer les agents d’IA là où ils doivent être : au cœur d’une entreprise sécurisée.
Rejoignez Snowflake au Black Hat USA 2026 : Rendez-vous sur le stand Snowflake n° 8206 pour découvrir des démonstrations de Cortex AI Gateway, des contrôles d’identité des agents d’IA et des scanners automatisés de menaces directement intégrés au Snowflake Trust Center. Pour en savoir plus, échangez avec l’un des membres de notre équipe produit.
Lancez votre transformation par l’IA en testant Snowflake par vous-même.
Découvrez comment sécuriser l’entreprise agentique.
Déclarations prévisionnelles : Cette page contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Elle ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.