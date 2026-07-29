Snowflake lance Cortex AI Gateway et des fonctionnalités de sécurité avancée pour l’IA au Black Hat 2026

Les préoccupations liées à la sécurité de l’IA ont bondi de 17 % en 2024 à 48 % en 2026, selon le rapport « 2026 State of Tech Talent » de la Linux Foundation. Cette évolution stratégique intervient alors que 97 % des organisations prévoient de déployer l’IA, mais que 57 % font face à un important déficit de capacités en matière de sécurité et de gestion des risques. En réunissant l’accès aux données, l’exécution des systèmes et les mouvements de données au sein d’un même profil, les agents autonomes élargissent considérablement la surface d’attaque des entreprises. Une mosaïque de correctifs au niveau de la couche applicative et d’outils de surveillance hérités ne suffit plus. Pour faire évoluer l’IA d’entreprise en toute sécurité, la sécurité doit être intégrée directement aux plans de données et de contrôle.

Au Black Hat 2026, Snowflake pose ces fondations et annonce Cortex AI Gateway ainsi que d’importantes avancées de sécurité pour l’IA, prêtes pour la production.

Couche d’interopérabilité des agents : étendre la gouvernance Snowflake avec Cortex AI Gateway

Face à l’essor rapide des agents autonomes, les équipes adoptent des standards comme MCP pour connecter les LLM aux bases de données, aux outils internes et aux environnements SaaS. Mais cette adoption décentralisée entraîne une prolifération incontrôlée, fragmente l’expérience utilisateur et crée de sérieux risques de sécurité. Les organisations deviennent alors vulnérables aux serveurs non vérifiés, au détournement d’outils et à l’exfiltration de données. À mesure que les entreprises font évoluer leurs agents autonomes sur différents modèles, outils et plateformes, elles se heurtent à un problème majeur : des accès fragmentés, aucune visibilité sur les actions des agents et des coûts d’IA qui s’envolent.

En intégrant Natoma, une passerelle MCP centralisée qui applique les règles d’identité, de politiques et d’audit au niveau de chaque appel d’outil, à l’écosystème Snowflake, Cortex AI Gateway devient la couche de connexion de confiance pour toutes les activités des agents. Les entreprises bénéficient ainsi d’une interopérabilité gouvernée des agents à un niveau inédit, tout en gagnant en visibilité et en contrôle sur les coûts de consommation de l’IA.

Cortex AI Gateway gouverne la façon dont les agents d’IA, qu’il s’agisse d’outils propriétaires comme Snowflake CoCo et CoWork ou d’écosystèmes tiers comme Amazon Bedrock, Azure AI Foundry, ChatGPT, Claude Code, Cursor, des applications LangChain ou LlamaIndex personnalisées, entre autres, accèdent aux modèles, aux données, aux serveurs MCP et aux outils d’entreprise. Avec Tools by Cortex AI Gateway, les entreprises peuvent gouverner l’utilisation des outils MCP depuis une passerelle centralisée. Les équipes savent ainsi qui a demandé l’action, de quelles autorisations cette personne dispose et si l’action est permise.