Le preoccupazioni legate alla sicurezza dell’AI sono passate dal 17% del 2024 al 48% del 2026, secondo il 2026 State of Tech Talent Report della Linux Foundation: un cambiamento cruciale se si considera che, mentre il 97% delle organizzazioni si impegna a implementare l’AI, il 57% deve fare i conti con un significativo divario di competenze nella sicurezza e nella gestione dei rischi. Combinando accesso ai dati, esecuzione dei sistemi e movimento dei dati in un unico profilo, gli agenti autonomi hanno ampliato in modo drastico la superficie di attacco aziendale. Un insieme frammentato di correzioni a livello applicativo e di strumenti di monitoraggio legacy non è più sufficiente. Per scalare l’enterprise AI in modo sicuro, la sicurezza deve essere integrata direttamente nel data plane e nel control plane.

Al Black Hat 2026 Snowflake fornisce proprio queste fondamenta, annunciando Cortex AI Gateway e importanti progressi nella sicurezza AI pronti per la produzione.

Livello di interoperabilità degli agenti AI: estendere la governance Snowflake con Cortex AI Gateway

Con la rapida diffusione degli agenti autonomi, i team adottano velocemente standard come MCP per collegare gli LLM a database, strumenti interni e ambienti SaaS. Tuttavia, un’adozione decentralizzata genera una proliferazione incontrollata, esperienze utente frammentate e gravi rischi per la sicurezza, esponendo le organizzazioni a server non verificati, dirottamento degli strumenti ed esfiltrazione dei dati. Man mano che le aziende scalano gli agenti autonomi tra modelli, strumenti e piattaforme, si scontrano con un problema complesso: accessi frammentati, nessuna visibilità sulle attività degli agenti e costi AI fuori controllo.

Integrando Natoma, un gateway MCP centralizzato che applica identità, policy e audit a livello di chiamata dei tool, nell’ecosistema Snowflake, Cortex AI Gateway diventa il livello di connessione per tutte le attività affidabili degli agenti AI. Consente alle aziende di raggiungere nuovi livelli di interoperabilità governata tra agenti AI, offrendo al tempo stesso visibilità e controllo sui costi di consumo dell’AI.

Cortex AI Gateway governa il modo in cui gli agenti AI, sia gli strumenti first-party (come Snowflake CoCo e CoWork) sia gli ecosistemi di terze parti (come Amazon Bedrock, Azure AI Foundry, ChatGPT, Claude Code, Cursor, app LangChain o LlamaIndex personalizzate e altri), accedono a modelli, dati, server MCP e strumenti aziendali. Le aziende possono governare l’uso dei tool MCP con Tools by Cortex AI Gateway tramite un gateway centralizzato, ottenendo controllo e visibilità su chi ha richiesto l’azione, quali autorizzazioni possiede e se l’azione è consentita.