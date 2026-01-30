Snowflake Energy Solutions: a energia do futuro com base em dados

O setor de energia passa por um período de mudanças sem precedentes. Seja nas áreas de petróleo e gás, eletricidade ou fornecimento de serviços públicos, as organizações precisam melhorar a confiabilidade, a segurança, a eficiência, além de gerenciar o desgaste da infraestrutura, a instabilidade de mercado e a transição para sistemas de energia de baixa emissão de carbono. Ao mesmo tempo, o volume, a velocidade e a variedade de dados gerados em operações de energia continuam a crescer. Eles vão desde dados corporativos e de mercado até dados de sensores, equipamentos e operações de campo.

Para muitas empresas de energia, o desafio não é a falta de dados. É a dificuldade de unificar e ativar esses dados em sistemas de TI, TO e Internet das Coisas (IoT) o tempo suficiente para dar suporte a decisões em tempo real.

Empresas do setor de energia adotam a IA, rapidamente

Para atender a essas demandas, as organizações de energia estão cada vez mais recorrendo à inteligência artificial e à análise de dados avançada incorporada diretamente às operações de produção. Em 2025, a adoção da IA entre os clientes Snowflake do setor de energia mais do que duplicou, com cargas de trabalho de IA de produção aumentando 120% e casos de uso de IA implementados em ambientes ativos aumentando 113%. O uso geral do Snowflake pelas empresas de energia cresceu 41% de ano para ano, o que reflete a necessidade de obter insights mais rápidos, governança mais sólida e visibilidade quase em tempo real de operações complexas.

Essa dinâmica ressalta uma mudança clara: em relação à análise de dados em silos, as empresas líderes do setor de energia estão mudando para uma base de dados unificada, capaz de oferecer suporte ao processo decisório baseado em IA em escala.

Energy Solutions: uma solução dentro do AI Data Cloud para o setor industrial

Para ajudar as empresas do setor de energia a lidar com essa complexidade crescente, a Snowflake lançou o Energy Solutions, um produto dedicado dentro do Snowflake AI Data Cloud para o setor industrial, criado especificamente para o setor de energia. O Energy Solutions oferece suporte à cadeia completa de valor da energia nas áreas de petróleo, gás e eletricidade, desde a exploração, produção até a transmissão, a distribuição e os pontos de varejo.

Criada com base no Snowflake AI Data Cloud, o Energy Solutions foi projetado para unificar dados em sistemas de TI, TO e IoT, bem como em plataformas corporativas e de terceiros, em uma única base governada. Ao eliminar silos entre dados operacionais, de mercado e de negócios, as organizações de energia podem melhorar a confiabilidade, a segurança e a conformidade, bem como tomar decisões mais rápidas e fundamentadas em operações com uso intenso de ativos.

O Snowflake Energy Solutions também foi desenvolvido para se integrar de forma contínua aos sistemas corporativos que as empresas de energia já confiam, incluindo ERPs e plataformas de cadeia de fornecedores, como SAP. Isso se baseia na parceria recentemente anunciada da Snowflake com a SAP em torno do SAP Business Data Cloud, permitindo que as organizações de energia conectem com segurança os dados de negócios da SAP aos dados operacionais e de campo no Snowflake. O resultado é uma visão consistente e governada de todos os domínios financeiro, comercial e operacional, que oferece suporte a uma melhor tomada de decisões durante o planejamento, as operações e a gestão de desempenho.

Que tipo de soluções o Energy Solutions traz para as empresas do setor de energia

O Energy Solutions foi projetado para ajudar as empresas do setor de energia a passar de dados fragmentados para inteligência acionável, fornecendo resultados em três principais áreas:

Dados seguros e governados em todos os ecossistemas: as empresas de energia podem integrar com segurança dados proprietários, operacionais e de parceiros em regiões e organizações, fortalecendo a governança, a conformidade e a proteção de infraestruturas críticas.

Dados prontos para IA para operações resilientes: ao conectar dados operacionais, de ativos e ambientais quase em tempo real, as equipes podem prever problemas antes deles aumentarem, melhorar a segurança da força de trabalho, reduzir o tempo de inatividade e restaurar o serviço mais rapidamente.

Decisões mais rápidas e inteligentes em mercados voláteis: unificados, os dados operacionais, de negócios e de mercado viabilizam previsões mais precisas, melhor gestão de riscos e decisões baseadas em dados que estabilizam os ganhos e melhoram o desempenho a longo prazo.

Juntos, esses recursos levam as organizações de energia de um processo decisório reativo para operações proativas movidas por inteligência artificial.

Resultados para os clientes durante todo o ciclo de vida do setor

As empresas do setor de energia já estão usando o Snowflake AI Data Cloud para modernizar as operações, ajustar a escala da IA e oferecer resultados mensuráveis.

A Siemens Energy está digitalizando décadas de documentação em papel usando o Snowflake Cortex AI, disponibilizando mais de 800.000 páginas de conhecimento operacional e de engenharia para pesquisa por meio de chatbots com tecnologia de IA. Ao democratizar o acesso a dados confiáveis, a Siemens Energy está acelerando a otimização de projetos, o treinamento e a inovação em toda a organização ao redor do mundo.

A Expand Energy recorreu ao Snowflake para eliminar os silos entre os sistemas de negócios e os dados de campo, possibilitando análises self-service de dados entre as equipes de engenharia e operações. Ao centralizar dados e implementar aprendizado de máquina por meio do Snowpark, a Expand simplificou a previsão, o monitoramento automatizado e reduziu a complexidade da infraestrutura, deixando de gerenciar clusters e pipelines para um modelo de manutenção quase zero. Essa mudança permitiu que as equipes se concentrassem mais na produção de insights e na inovação, ajudando a Expand a economizar mais de 1.000 horas de trabalho por ano em uma única unidade de negócios.

A IGS Energy usa o Snowflake para viabilizar a previsão de demanda baseada em ML em escala, passando de centenas de milhares de modelos individuais para apenas um modelo unificado. Essa abordagem reduziu os custos de treinamento em 75%, mantendo a precisão e permitindo previsões mais rápidas e flexíveis para centenas de milhares de clientes.

A EnergyHub confia no Snowflake para fornecer insights quase em tempo real para estações virtuais, ajudando as empresas de prestação de serviços públicos a equilibrarem oferta e demanda na distribuição de recursos energéticos. Com o Snowflake, a EnergyHub triplicou o volume de dados que ela processa, melhorando o tempo de obtenção de informações dos clientes até 55%, permitindo que aos fornecedores criar e dimensionar a escala de programas de VPP em meses, em vez de anos.

Um ecossistema desenvolvido especificamente para o setor de energia

O Snowflake Energy Solutions tem como base um ecossistema de mais de 30 soluções criadas por parceiros, que são executadas nativamente no Snowflake, ajudando as organizações de energia a reduzir o tempo de retorno do valor nas áreas de petróleo, gás, eletricidade e prestação de serviços públicos. Essas soluções abrangem ingestão de dados industriais, inteligência de rede e ativos, análise de dados geoespaciais e previsão baseada em IA, permitindo que as equipes lidem com desafios específicos do setor sem integração personalizada ou movimentação de dados.

Os principais parceiros de tecnologia e do setor incluem SAP, Siemens, Itron, CARTO, Palantir, AVEVA, Cognite, Sigma, EY e Deloitte, além de parceiros especializados de dados industriais e de TO, como Cirrus Link, HighByte e Streamline Controls. Juntos, esses parceiros ampliam a plataforma Snowflake com aplicações específicas de energia que oferecem suporte a casos de uso, desde o planejamento de rede e a manutenção preditiva até a análise de dados de mercado e a otimização operacional.

Como parceiro de lançamento, a Amazon Web Services (AWS) está colaborando com a Snowflake para ajudar as organizações de energia a modernizar a forma como usam dados e inteligência artificial em operações complexas e com uso intenso de ativos. Juntas, as duas empresas estão interagindo com clientes de energia em petróleo e gás, eletricidade e serviços públicos, inclusive no DTECH 2026, onde elas se conectarão com as empresas líderes do setor sobre o futuro dos sistemas de energia baseados em dados.

Próximos passos

O Snowflake Energy Solutions está ajudando as organizações de energia a unificar dados, implementar IA com confiança e modernizar a forma de trabalho de um setor cada vez mais complexo e dinâmico.

Para saber mais:

Conecte-se à Snowflake e à AWS no DTECH 2026 para ver como os dados e a IA estão moldando o futuro do setor energético.